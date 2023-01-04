台北／森林系Flare Taipei餐酒館live演唱 巨大露天投影看比賽

露天巨幕投影看世足賽超震撼！松仁路上的信義區餐酒館，有舒適空間、美味餐點、經典與創意調酒，水池旁有超大尺寸的投影畫面，餐廳裡擺設了許多綠意盎然植栽，現場Live演唱，是個下班之後看世足賽，聖誕節Party、跨年慶祝的好去處。

Flare Taipei，在摩登時尚代表的信義區，從捷運市政府站3號出口，步行約8分鐘，象山站1號出口，步行約5分鐘，大眾運輸蠻方便的，深夜回家也容易叫計程車。

米白色系的用餐空間和木質地板，吧檯設計也很與眾不同，環顧四周彷彿走進森林裡的酒吧。靠近調酒師的吧檯座位，高腳椅下有置物籃，坐在這兒隨身物品，也有個好位置安放。

除了世足賽，迎接即將到來的平安夜、聖誕夜以及跨年來看101煙火，這裡就很適合和眾多好友一起來聚聚的餐廳。

沙發區也設了大螢幕，就像在家裡的客廳，舒舒服服躺臥著看世足賽吃美食。

吧檯的前方是露天區

中間有排沙發座位，坐在沙發上往外看，如電影院的超巨大畫面，現在正是世足賽賽事期間，坐在這裡看現場轉播真是太過癮了。

環繞著露天區，還有另外一個用餐空間，一樣也放了很多綠植栽，這裡有四人餐桌，最裡頭還有張長桌。

水池旁露天巨幕，今天遇雨，露天區沒有開放，如果是好天氣，外頭座位一定擠滿人群，大家一起看球賽才熱鬧好玩。

店家幫我們安排了在大螢幕正前方的Ｃ位，一扭頭就可以看到巨幕上的大畫面！好似在球場看轉播。

松露蘑菇義大利麵

餐盤還沒放下，松露醬陣陣香氣就撲鼻而來，麵條是少在餐廳裡看到的麻花捲麵，配上多樣的綜合菇類，還有肥美的煙燻培根。

培根給的大氣，用料實在，醬汁收得剛剛好，每一口麵條都能吃到松露醬的香氣，滑順又有Ｑ彈口感，擺盤又好看，相當有飽足感。

手撕豬肉塔克餅

清脆紫高麗菜絲和手撕豬肉，搭配墨西哥辣椒和莎莎醬調味，以及照燒醬。

一口咬下是濕潤、清爽中有手撕豬肉的香氣和有層次的調味，越吃越尬意，胃口就被完全打開了。

美式牛肉迷你堡

烤過帶點甜的鬆軟麵包，中間是厚度充滿誠意的牛肉漢堡排，再搭配些許生菜和起司。別看這漢堡好像小小一顆，中間厚實的牛肉漢堡排，輕鬆滿足對蛋白質的渴望！

翠綠女神馬頭魚沙拉

滿滿生菜，馬頭魚肉打成泥所製而成的佐醬，再加入些許醃製入味，酸度十足的紅蘿蔔和甜椒，就成為一道有飽足感又補充到蔬菜攝取量的餐點。

鮮豔配色，爽口生菜和口感細膩的馬頭魚泥，攪拌均勻就可開吃，吃來不單薄，有著豐富的味覺享受。

香脆球芽甘藍

微甜的醬汁有著類似花生醬的氣味，讓可愛的球芽甘藍鹹香中散發著香甜。咬起來脆脆，又有大火快炒的爽感，口感特別讓人一口接一口。

搭配調酒，怎能沒有炸物呢？

FLARE特調雞翅

醃製入味的棒棒腿，炸到酥脆可口，一口咬下去，幾乎骨肉就能夠完全分離了。雞肉的外層酥脆，裡頭依舊保持著肉汁和軟Ｑ口感，剛剛好一口的大小。

炸花枝

不只有花枝圈，還有花枝頭，再搭配兩款沾醬和萊姆，讓你一盤炸物就能享受三種風味。麵衣酥脆不油膩，花枝依舊保持著軟嫩口感，花枝腳吃起來也依樣柔軟並多了點Ｑ度，沾點醬吃起來味道更加豐富。

吃美食、小酌雞尾酒，和大夥一起瘋世足賽，下班後的夜晚精彩萬分，味蕾上的滋味更是多采多姿！（未滿18歲請勿飲酒。）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

信義區餐酒館|Flare Taipei

板橋餐酒館|艾琦冷飲室 A ki Drinks BAR

東區pizza|C Pickza