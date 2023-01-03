台北／天冷吃鍋好滿足！肉多多火鍋 激推單點口感彈嫩福氣魚片

冬天來吃鍋，涮煮福氣魚，西班牙橄欖豬，相當美味。

節氣大雪後，約鍋最暖和。與朋友約了晚餐在肉多多大安店，冬天微雨濕冷，點了鹽焗薑麻雞湯配主餐氣冷雞，朋友笑說這是豪華版麻油雞，氣冷雞已講究的方式降溫，肉質組織完整，久煮後仍保有Q彈口感。胡椒雞湯因白胡椒的新嗆感，今日也很受歡迎，川府麻辣鍋夠勁，油條自取，涮入麻辣湯幾秒後便是入口好時機。

多次拜訪肉多多，充分理解肉盤份量就是紮實多，四人用餐決定三位點套餐，一位點蔬菜吧。除了氣冷雞套餐，今日新點用老豬家拼盤雙人套餐，含梅花豬、培根豬與西班牙橄欖豬，西班牙橄欖豬以天然橄欖作為飼料，肉質清香。菜單上的單點品項福氣魚片，魚種選用烏鱧，是黑魚的一種。福氣魚片久煮不縮，口感彈嫩，佛心價159元，非常推薦。

來到肉多多大安店，這裡的自取蔬菜吧分作三層，一樣有兩種苦瓜。

飲品區與醬料區。

今天想喝可爾必思配氣泡水。

川府麻辣湯與昆布湯。等等，為什麼清淡昆布湯顏色這麼深？因為鑄鐵鍋是黑色的。

胡椒雞湯與薑麻鹽焗雞湯，薑麻鹽麴湯使用北港麻油慢煸老薑，並加入鹽麴形成獨特風味。

薑麻鹽麴湯配氣冷雞，朋友笑說是豪華版麻油雞湯。「氣冷雞」就是不泡水降溫的電宰雞肉，降溫過程中雞肉不再增加多餘水份，所以雞肉的肉質較有彈性而鮮甜。實際上氣冷雞久煮不柴，是相當好吃的雞肉。

老豬家拼盤雙人套餐，老豬家拼盤有三種肉：梅花豬／培根豬／西班牙橄欖豬。共25 oz，要價999元，其實點32 oz更划算，要價1099元，可我們覺得吃25 oz已經很拚了。

熱熱鬧鬧的一桌。

涮煮西班牙橄欖豬，

有肉香而無肉腥味，是好吃的豬肉。

單點的芋頭貢丸，朋友很欣賞這款丸子，又加點了一回。

薑麻鹽焗湯加入氣冷雞後，就是麻油雞湯的概念，於是這一鍋湯的湯底便迅速消耗了。

新推出的福氣魚片，請問服務人員福氣魚是什麼魚？是烏鱧，黑魚的一種。

福氣魚很耐煮，口感軟彈。

以麻辣鍋涮煮福氣魚，滋味也不錯。

試試手工拉麵。

手工拉麵要煮久些，順利吸滿胡椒湯香氣，這一碗麵令人很滿足。

肉多多火鍋大安店

地址：台北市大安區大安路一段52巷7號

電話：（02）8772-3500