台北／慶三號烤肉倉庫早午餐 創意炭烤吐司吃了還想再來吃！

台北西門町街頭早餐店，隨處可見， 具特色的連鎖店也不少，那一家的好吃呢？

天氣不優的這幾天，好懶喔！離開工作場域上的我也有放懶的時候，想回味那OL時期的早餐，那就放肆一下吧！早午餐已經很久沒有外食的我，想來點不一樣創意美食，吃吃不曾吃過，進年崛起台灣品牌的 「慶三號烤肉倉庫早午餐」，也恰巧在要去拿延平路維修的相機 ，隔著一條街，順道來吃吃看，目前已經吃過了三回，慶三號的創意炭烤吐司是一種吃了會想再來吃的美式餐點！

關於【慶三號烤肉倉庫早午餐】，創意碳烤吐司的發想源自於美軍在台灣留下的美式BBQ！

等餐的時間，牆上敘述著關於慶三號的品牌故事，對照官網臉書，是這麼說：「1980年，台灣經濟起飛，台北西門町為台灣流行中心，美軍在台灣留下吐司、炸雞沙拉，成為台灣青年的流行代表造成西門應流行。 慶三號烤肉倉庫，將美國流行產物結合台灣早午餐，以美式BBQ風格，建構與眾不同的台灣新式早午餐。 」

原來慶三號的創意炭烤土司，創意的發想源自於美軍在台灣留下的美式 BBQ！

必點吃的招牌「小男孩牛五花蛋土司」

牆上的宣傳海報已告訴我們，從網路上也得知慶三號的人氣招牌排行，來過二次我都吃牛五花吐司，這麼大的一份量，一般是女生的二餐男生一餐吃得飽的份量，而我竟然可以在早、午餐的這一餐吃完，美食當前一不節制，吃超過的份量，有點撐就是了。

吃的時候再撒上店家準備在旁自取的調味料七味粉，非常對味好吃，皮脆稍乾的炭烤土司、軟嫩多汁調味適當的BBQ的牛五花，與新鮮的蔬菜同時吃入口，滑潤多汁的美味！

店內工業簡約裝潢的風格，有點挑高的空間，蠻好的用餐的環境。我第一次來的時間，到店消費客群大多是年輕的上班族，感覺自己還是年輕的，上班前不疾不徐地吃份早餐，是可以增加工作時的快樂，不過位置不多，只有十個幾個人的座位。有一次中午時間來，客人也大多是年輕的上班族。

⬇︎ 小男孩牛五花蛋土司 $ 80

⬇︎ 撒上五味粉，味道更好的小男孩牛五花蛋土司

遠地親友來西門町，近期都推薦慶三號

親友來台北找我玩，額外的品嘗到了，另三個也是很美味好吃的，給不是那麼餓的人吃的《胖子烤肉排蛋土司》、《厚蔥捲餅_ 牛五花捲餅》和《慶三大總匯》，美味好吃，難怪都是熱賣的商品，重點是好吃也吃的飽！推薦有理對吧！

⬇︎ 《胖子烤肉排蛋土司》$ 55元

⬇︎ 《厚蔥捲餅_ 牛五花捲餅》$80元

⬇︎ 慶三大總匯 $ 95元

搭配的飲料也有多種可選擇，咖啡、茶飲冷熱都有，其中喝過的西貢咖啡（加了煉奶）和炭燒紅茶，和炭烤土司蠻搭的好喝！

從菜單上看，慶三號的價位看似偏高，精算一下，可接受的平價水準！

像是 「小男孩牛五花蛋土司」加上飲料都要逼近台幣一百元，但是呢～在我是二餐的量，加上食材新鮮，換算下來，一餐不到100元的創意炭烤土司，在萬物齊漲唯一不漲的薪水的艱難環境下，是可以接受的價位啦！

【慶三號烤肉倉庫早午餐 延平店】

臉書

🏠地址：台北市中正區延平南路19號

☎️電話：（02）2361-1539

⏰營業時間：05:30～13:00

☘️服務選項：內用·路邊取貨·外送