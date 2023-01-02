新北／價位平實晶業越南小館 炒河粉份量足、整體滋味頗優

週日的午餐。

老公週末會議結束，週日一同前往鶯歌應援高中生熱血排球，行事釘金的胎胎自然先研究好午餐選項：第一選項後還有備用選項，均是步行可達。行事釘金也有運命ㄟ創治，研究好的午餐選項通通沒開門。站在鶯歌濕冷下雨的十字路口，決定接受命運的安排，哪裡有營業就去哪裡。

路上正好兩家相對的越南小吃，十一點多外帶就絡繹不絕，給老公決定要哪一家，他選擇晶業越南小館，店裡空間寬敞些，用餐較不侷促。晶業越南小館的價位平實，份量頗大，難怪外帶與外送很多，點單後等了一陣子才上菜，實際用餐後頗喜歡這裡的炒河粉。

午餐選定晶業越南小館，自己畫單點菜，用餐後再結帳。

桌上的調味料瓶，辣椒醬頗得我們歡心。

使用免洗餐具。

牛肉炒河粉100元，河粉份量很足，配菜也夠，整體滋味頗優，比金山河內越南料理細緻許多。

什錦炒河粉100元。

鮮羊肉湯50元，老公說還不錯。

烤雞腿65元，成色頗優，老公頗欣賞，但我覺得雞肉內裡口感太粉。

生菜春捲80元，生菜春捲的個頭相當大。

一大圈生菜包著一大圈米線，中間還有紮實小黃瓜，份量上的確很有誠意，但也因為太大捲，沾了醬汁後還是不太有滋味。

整體來說還不錯，若在附近會再來吃份炒河粉。

晶業越南小館

地址：新北市鶯歌區南雅路425號

電話：（02）2679-7285