新北／大隱於市肉桂捲專賣處、Coffee ESÜWA 享美好食光

鶯歌巷弄裡的肉桂卷專賣處，發現其實也在熱鬧景點上。

周末在鶯歌國中，參加高中熱血排球聯賽。下午賽事空檔時，正好搜尋下午茶，附近有家肉桂捲專賣處，身為肉桂愛人，自然想到訪。撐傘走上鶯歌街道，找到鶯歌育英街，看到行人道上的肉桂捲專賣處指標，彎入可愛的入口搭乘電梯來到三樓，入口處飄散著肉桂捲香氣，是陰冷雨天的最好救贖。

三樓這裡是甜點工作室的狀況，除了肉桂捲，也有可頌、司康、磅蛋糕、手工餅乾等選項。請問這裡能內用嗎？老闆說這裡是鶯歌老街陶館三樓，買好肉桂卷後，可以到二樓中庭咖啡，點杯飲料，會提供餐具享用肉桂捲。

肉桂四顆一盒不拆賣，要價360元，野餐盒包裝入手仍有微溫，封盒貼紙也敘述了覆熱方法。三樓這裡有樓梯直達二樓，迎面就是中庭咖啡ESÜWA，開放式座位任選，本想點用美式咖啡，但瞥見長黑咖啡（Long Black），原來這是一款澳洲黑咖啡，先在杯中加入熱水再沖進咖啡，於是咖啡油脂會懸浮在咖啡頂端。

實際品嘗下，咖啡果酸香氣會集中在咖啡上層。這裡提供餐具餐盤享用肉桂卷，肉桂捲本體狀況還不錯，但我覺得肉桂味稍淡，淋醬帶點檸檬香。肉桂捲帶回去分享給妹妹與龍龍蘭蘭，妹妹很欣賞這款肉桂捲的整體滋味，她表示肉桂味不太濃她尬藝。肉桂捲專賣處／Coffee ESÜWA總體來說相當舒適，有種隱密下午茶感，是大隱於市的概念。

想著下午茶，找到肉桂捲專賣處。

位於建築物三樓。

入口相當可愛。

進入三樓，聞到肉桂捲香氣，是陰冷雨天的最好救贖。

也有可頌、司康、磅蛋糕、手工餅乾等選項。

肉桂四顆一盒不拆賣，要價360元。

三樓這裡是甜點工作室的概念。

若要內用，可以走樓梯到二樓。

中庭咖啡ESÜWA。

水杯自取，泡著香草葉的水壺感覺舒心。

點杯咖啡，提供餐盤刀叉內用肉桂捲。

點了長黑咖啡，90元，先結帳，不加服務費，用餐後自行將餐盤杯具送至回收處。

也有午茶組合。

長黑咖啡（Long Black）是一款澳洲黑咖啡，先在杯中加入熱水再沖進咖啡，於是咖啡油脂會懸浮在咖啡頂端。實際品嘗下，咖啡果酸香氣會集中在咖啡上層。

打開方才買的肉桂捲。

下午茶是肉桂捲與黑咖啡。

聽說正練習拉花，因此招待胎胎一杯拿鐵。

中庭咖啡四周有不少可愛陶瓷家居店面，從另一處出口離開建築物，這裡是鶯歌老街陶館。肉桂捲專賣處等於有兩處入口，一處在鶯歌育英街上的可愛入口，另一個入口則是鶯歌老街陶館，十足的鶯歌老街風情。

肉桂捲專賣處

地址: 新北市鶯歌區育英街67號（鶯歌老街陶館）3樓

電話: 0916-116-936