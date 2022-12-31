桃園／網路人氣爆棚名店 日式老屋風成真咖啡嚐美食

原本聚餐地點是預計在桃園市區裡的吃到飽牛排館，因著Tang好奇問著同學有沒有到過桃園77藝文町，讓主辦同學注意到桃園77藝文町裡有兩家美食店，在群組裡詢問意見後，聚餐地點變更在桃園77藝文町裡的成真咖啡（桃園藝文町店）。

用心的主辦同學提前兩天到成真咖啡了解環境並訂位，拿了菜單紙本分享在群組，讓我們先行確認並寫下個人用餐的品項，直在聚會當天，Tang才反應到還好我們已先做好點餐的作業，才能夠在五分鐘內迅速勾選菜單品項完成，而沒有再度陷入點餐的選擇障礙漩渦裡。

到訪日剛好有著消費滿額抽獎活動，我們分組結帳各別抽到咖啡飲品及精品濾掛咖啡包。Tang較少喝純粹黑咖啡，忍不住起身去拿了糖包及奶球，讓它變成習慣的拿鐵咖啡。

餐點陸續現身。

「炙燒焦香雪紋豚彩虹飯」，盤上分佈著微微煎過、沒有多加調味的玉米筍、杏鮑菇、紅蕃茄、綠花椰菜、水煮蛋、地瓜泥以及又稱夏南瓜的櫛瓜。炙燒軟彈的僧帽豬整齊的站立在由薑黃、紅藜麥與紅麴層疊的彩虹香米飯上。

這是Tang的「菲力豬長法輕食」，拿起一份輕食，淋上少許咖哩醬，一口咬下軟法麵包，嘴裡蹦出菲力豬肉片微微醺烤過的香氣，搭配的新鮮生菜、爽脆蘋果片，口感整個好清爽又順口。

這是「照燒牛肉薄餅」，Tang取出一份三角餅皮，玩起捲捲捲遊戲，將甜鹹軟嫩的牛肉片，色彩鮮豔的紅黃椒、紫洋蔥及濃郁的起司香整個包裏在小麥餅皮裡，這是最方便入口食用的方式。

「嫩雞長法輕食」和「菲力豬長法輕食」一樣搭配著鮮脆生菜及蘋果片，其中蛋白質是細緻的香草嫩雞，在還來不及反應時，Tang已完食。

「照燒牛肉薄餅」讓Tang感受日式風味，而這「青蔥櫻桃鴨創意薄餅」讓Tang嚐到中式滋味。

甜點也接連上桌，見到「熔岩焦香布蕾舒芙蕾」的雙層厚度份量，讓Tang有些許驚訝！奶白色布蕾醬在厚鬆餅上如同岩漿般徐徐的流下，頂端還伴著火焰製燒過的金黃褐黑焦糖脆片，只是厚鬆餅的甜度再加上焦糖的百分百甜，讓身為螞蟻人的Tang有點承不住這些糖度浪潮不斷的來襲。

「熔岩焦香布蕾舒芙蕾」旁還有一球香草冰淇淋及杏仁厚片餅乾，這兩個小點心搭配的甜度對Tang來說是恰恰好的入心甜。

同學的「日式京都抹茶舒芙蕾」，那缺的一角是上桌前與各同學分食的痕跡。

圖文：Tang Tang生活札記

「芋香黃金流沙舒芙蕾」，厚鬆餅搭著鬆軟芋頭與鹹香蛋黃流沙醬，鹹中帶甜的完美組合，深受我們的好評。

圖文：Tang Tang生活札記

「花霧焙香舒芙蕾」襯著飄渺的花霧仙氣登場，我們靜觀著如絲履般的氣流，品嚐著鋪陳於厚鬆餅上的醬料，舌尖散發出淡淡的焙茶香。

圖文：Tang Tang生活札記

「花霧焙香舒芙蕾」玻璃盤下的這杯茶，讓Tang忍不住到櫃台詢問，想得知它究竟能不能飲用？在服務人員說明下，認識了這杯是「山茶花茶」，不能飲用，花霧的香氣是來自於這杯茶。（感謝同學自動舉杯定格讓Tang拍照。）

圖文：Tang Tang生活札記

有著澎澎外層的是「黑糖那提」。

圖文：Tang Tang生活札記

同學相聚，我們在成真咖啡裡聊不夠，踏出咖啡館在園區角落找到長桌，又繼續的開心長聊到近傍晚才散場。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

成真咖啡（桃園藝文町店）

地址：330桃園市桃園區中正路77巷20號