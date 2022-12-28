新北／饒富風情新疆菜 免出國來「小喬新疆羊肉串」吃

吃著晚餐便擔心搶不到外帶。

朋友約了到板橋小喬晚餐，主題是新疆烤羊肉串與大盤雞。當年待蘇州時，常有小販賣著新疆羊肉串，孩子們的童年滋味裡，帶著孜然香氣的羊肉串佔有一席之地。

我家大學生才宣布在宿舍附近吃到新疆羊肉串，滋味還可以，老公聽到不勝羨慕，約的好不如約的巧，朋友也正好約了板橋小喬新疆羊肉串，計畫是當天晚餐後外帶給老公兒子當宵夜。小喬新疆羊肉串由嫁來台灣的新疆媳婦開業，選用新疆孜然等香料，本是個攤子，營業至今有店面。

我們約了五點用餐，是個聰明的時段，周間晚餐約六點就整個滿座。小喬的新疆羊肉串將羊肉處理的乾淨，孜然等香料恰好點綴肉香，不是以厚重香料壓味。更可喜的是涼拌小菜很優，其中以涼拌高麗菜絲最為爽脆。

羊雜湯頗令我驚喜，素來擔心羶味的胎胎覺得羊雜可口；半只雞的大盤雞，份量就比坊間整只雞澎湃，豆瓣醬與多款香料組合出微辣的醬汁，我最欣賞底部墊襯的手工拉麵，比粄條還要寬些，勁道十足底部墊襯襯的寬版手工麵滋味尤其好。定會約老公孩子們一同到訪。

捷運江子翠站附近的小喬新疆羊肉串。

預約五點用餐，約莫六點店裡就全滿。

羊肉拌飯小份70元，大份130元。羊肉拌飯是朋友的愛，他自己點了大份，宣布要獨享。我也外帶了羊肉拌飯給老公，老公相當欣賞，表示很像他在新疆吃到的手抓飯。

紅燒羊肉湯（小）170元

紅燒羊肉湯中藥味不重，天冷喝一碗相當暖。

清燉羊肉湯（小）170元，清燉最能展現羊肉的狀況，小喬處理羊肉的確好，清燉羊肉湯等洋蔥煮出甜味後，滋味最好。

烤牛肋排一串120元。

烤羊肉串與烤牛肉串，一串均是40元。

羊肉新鮮乾淨，香料用以提香即可，不需壓味。我蠻欣賞這裡的羊肉串。

甜不辣兩片35元，送上時是大片，自行用剪刀剪成小片。

涼拌花椰菜50元。

高麗菜絲60元。

涼拌小黃瓜50元，涼拌菜的表現均好，而且份量不少。

川味涼麵60元，也是很大的一盤，食量大的男生吃這一盤應該也會飽。

大盤雞果然大盤，送上時令人懷疑這是整只雞吧？實際上這一大盤是半只雞，這一大盤要價700元。

大盤雞裡面的手工拉麵獲得大家欣賞。

晚到的朋友點了酸辣羊雜（小）120元。

很喜歡這份羊雜湯，下回我要自己獨享一鍋。

小喬新疆羊肉串

地址：新北市板橋區仁化街84號（近捷運江子翠站）

電話：02-22596585