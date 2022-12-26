台北／樂山窄巷拉麵 底湯滋味濃厚很有日本風情

泡湯後吃碗拉麵，樂山窄巷食物美味並饒富風情。

週日早上拜訪北投，在三二行館泡湯後，考慮下午兩點半舞台劇開演，用餐時間不到一小時，自然無法在三二行館用餐；午餐吃碗麵便是。回到北投捷運站附近，尋到樂山窄巷，店裡設置是長吧台與用餐位置，自行點按機器選餐付款，我們兩人午餐點了焦蒜醬油拉麵（加麵），鮮魚刺身丼（附味增湯），明太子鮭魚握壽司，付妥550元。

取得單據後放在吧台上，不一會兒餐點便會放在座位前方吧台處，自行取用。明太子鮭魚握壽司尺寸頗大，大片鮭魚加上明太子炙燒，鹹香誘人。樂山窄巷的生魚片相當新鮮，是沒凍過的生魚片，生魚片豪邁大氣，每片生魚片需分兩口。拉麵底湯滋味濃厚，很有日本風情，麵條吸滿湯之後，吃起來很過癮。會想再訪樂山窄巷嚐嚐其他菜色。

北投捷運站附近巷弄裡的樂山窄巷。

自行點餐與付款。

店裡饒富日本風情。

用餐桌面有冷開水，調味料與不鏽鋼筷。

鮮魚刺身丼（附味增湯），樂山窄巷標榜每日漁港鮮魚直送，實際上入口，生魚片鮮美。

刺身丼附贈的味增湯也不馬虎。

焦蒜醬油拉麵，焦蒜襯的拉麵湯更醇厚。

這裡使用細麵，老公選擇加麵，我覺得份量很多，是我自己吃不完的份量。

明太子鮭魚握壽司，整個是我喜愛的元素。

樂山窄巷拉麵

地址：台北市北投區大同街27號

電話：（02）2892-6265