台北／享鴨 烤鴨與中華料理 鴨片擺盤像朵盛開太陽花、口感軟嫩

吃烤鴨，想到的是北平全聚德烤鴨，油亮酥脆的鴨皮及裹上甜麵醬的鴨肉薄餅皮，令人直吞口水。王品集團推出以烤鴨為主打餐點的享鴨，立刻引起我的注意。

位在金山南路的享鴨餐廳，離東門市場及東門捷運站很近，交通非常方便。王品集團餐廳一貫的點餐模式，在多項菜色中選一或二樣。菜色豐富，可在主菜、副菜、飲料等項目中挑選喜歡的。除了單點，也有雙人套餐、四人套餐等。官網上有菜單圖片及價格供查詢。

先上桌的是涼菜三拼，椒麻川味黃瓜、黃金泡菜和酸溜雲耳，相當開胃。中間是搭配烤鴨吃的蔥絲及大黃瓜絲。左手邊也是搭配烤鴨的特製甜麵醬、享鴨花椒鹽、百香果蘸料。

功夫鴨三寶拼盤

冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸，鴨胗彈Q，鴨腸有咬勁，鴨翅入味。

金沙豆腐煲

看起來湯湯水水，裡面除了豆腐，沒有什麼料，但有鹹蛋黃帶出鮮美味道，令人驚豔。

瑤柱醬爆蘿蔔糕

蘿蔔糕與平常吃過的口感不同，油炸過的蘿蔔糕，外皮酥脆，裡面口感軟糯，瑤柱醬帶少許鮮辣香氣。

荷葉餅6片

享鴨的餅皮厚度適中不會過厚，份量不多，趁熱食用，冷了會變硬。

傳統吃法烤鴨搭配甜麵醬，另外可搭配花椒辣椒麵川味，不違和挺好吃。百香果蘸料搭烤鴨，味道普通。

帶皮鴨片得大小厚薄一致，擺盤像一朵盛開的太陽花，鴨肉口感軟嫩。

鴨皮油油亮亮，沾少許糖，入口溢滿油脂，味道不錯。

享鴨最貼心的地方是，人少可以點半隻，即使兩人用餐，也可以享用。有桌邊片鴨的服務，帶點作秀的意味。先端出整隻鴨，再來由師傅在桌邊片鴨，剩下的部分移回廚房做鴨架料理。

三杯鴨架

一般三杯料理做法，味道不會很重，中規中矩。

蒜酥鴨架

這道創意吃法確實好吃，蒜酥香味夠，加上洋蔥，口感香酥紮實。

梅子雞球

這道是加點菜色，份量有點少，雞丁裹粉油炸，肉不柴，微酸微甜，帶有梅子香氣。

麻油嫩菠菜

麻油味不顯，味道清淡。

白鬍子奶茶

碳燻烏梅汁

享鴨 烤鴨與中華料理 台北金山南路店

地址：台北市大安區金山南路二段2號2樓

交通方式：捷運東門站三號出口步行約2分鐘

營業時間：11:30-14:00、17:30-22:00

電話：（02）2322-3789