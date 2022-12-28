新北／板新站高CP值生魚片壽司串烤 逛完新北耶誕城來吃日本料理

逛新北耶誕城，距離不遠的高CP值日式料理！主打生魚片、握壽司、丼飯、串烤和炸物，店裡有超擬真航海王、火影忍者、鬼滅之刃、獵人獵人等限量版動漫公仔陪吃飯。推薦雞肉類料理，日式唐揚雞、明太子雞肉串，雞肉彈牙不乾柴，而且香氣足！

用餐空間寬敞舒適，料理份量多、價格實惠，適合跟朋友逛完新北耶誕城後，散步來吃的日本料理店。

旬野漁平距板新站步行只要兩分鐘，從板橋車站走過來只要15分鐘，店門前有機車停車格，附近的民生公園有收費停車場。白底黑字招牌在夜色裡挺好辨認。

航海王、火影忍者、鬼滅之刃、咒術迴戰等人氣動漫公仔排排站，牆壁上懸掛滿滿日本味掛簾與日劇海報，同時播放著灌籃高手、頭文字Ｄ等日本動漫歌曲！

來日本料理店，必須得先找找推薦或時價菜單，想吃老闆推薦或是當日新鮮料理，看牆上小黑板就對啦！

用餐空間方正寬敞，充滿了日式元素，目測約可同時容納20人左右，用餐尖峰時段容易客滿。

明太子雞肉串＆蔥鹽豬肉串＆照燒牛肉串

點完餐，串烤現點現做，等沒多久，串烤就上桌啦！點了雞、豬、牛，三款肉肉，看起來很好吃。

看到一旁的生菜就直接加分，雞肉軟嫩的程度完全不輸串燒，油炸後香氣逼人，薄脆不油膩的麵衣讓人一口接一口。吃完了唐揚雞和明太子雞肉串，深深覺得雞肉料理是這家店的強項！不論是肉品的挑選和調味都恰到好處，充分展現雞肉典雅的風味。

鏡花水月刺身

由左到右依序為旗魚、鮭魚、紅魽、海鱺，前方有花枝，後方有清酒鮭魚卵和檸檬干貝，兩側則是由天使紅蝦坐鎮，視覺上美觀又豐盛。干貝切片放在檸檬片上，生食級干貝，吃起來鮮甜還有淡淡的檸檬香氣，不怕酸的同學也可以把干貝和檸檬片一起送進嘴裡。

天使紅蝦已經去頭開背，吃來很方便，肉質軟甜，冰鎮更顯得鮮美冷冽。

旗魚生魚片可以透光，滋味清爽。習慣把芥末放一點在生魚片上，夾起生魚片，點一下醬油就送進嘴裡，新鮮生魚片，不需過多嗆辣芥末遮掩鮮美。

生魚片套餐貼心附上蝦頭熬煮的味增湯，濃郁的蝦風味喝起來很鮮。蝦頭已經剪去會刺人的蝦劍，愛吃蝦頭的同學，就可以放心地吸吸吸。

店家將點選的握壽司，以階梯擺放的方式來呈現，由上而下從左到右分別是炙燒比目魚、旗魚、海鱺、鮪魚、紅魽、鮭魚。一次上了12顆握壽司，超豪氣！特別對我這種愛吃握壽司的胃口。

散發著火烤過香氣的炙燒比目魚，魚肉是入口化，不油膩的口感，瞬間就和醋飯融合再一起。

色澤紅潤的鮪魚赤身，吃起來是乾淨的味道，肉質軟中帶點嚼勁。旗魚握壽司的顏色，比起生魚片更粉紅了些，魚肉表面有刻花刀法，讓魚肉吃起來更軟。

板新站日本料理|旬野漁平

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