台中／食尚玩家推薦！漁人船釣海鮮餐廳年菜預購搶先報

以擁有自家漁船、海產新鮮聞名，位於台中安和路的漁人船釣海鮮餐廳，不僅是媒體爭相報導的老店，更是食尚玩家推薦的美食餐廳，是中科附近少數有停車廠、有包廂、可容納百人的餐廳。

無論是遊覽車訂餐、公司行號尾牙、春酒和學校聚餐，或是親朋好友餐敘大快朵頤的好去處，除了新鮮海產，溪湖的鵝肉、自製的筍粿，都是膾炙人口的必點美食。

路程不是問題，只要值得。

國人「靠山吃山，靠海吃海」的飲食習慣，因便捷的交通網，打破了慣性。訂購年菜，只要是C/P值高，有口碑的餐廳，開車半小時就可以取貨的地方，都可以納入口袋名單。

漁人船釣海鮮餐廳 2023癸卯年除夕圍爐、年菜外帶優惠專案

《2023年菜外帶優惠～除夕圍爐開放預訂～～～》

漁人船釣海鮮餐廳全年無休，過年期間不打烊，除夕夜開放內用訂位。

一桌8800元（內用第一梯用餐17:00-19:00：內用第二梯用餐為19:00開始（需支付訂金才保留訂位）。

另有年菜外帶早鳥預購方案。為了回饋舊雨新知，漁人船釣海鮮餐廳 2023癸卯年年菜外帶推出優惠專案，12/31前下訂現金折價300元。

除夕當天早上11:00-16:30可取餐，餐點皆當天現做，回家只要復熱即可食用。（過年期間皆可預訂外帶年菜）。

可電話訂購或私訊臉書留下姓名、電話、欲取餐時間、訂購內容。

訂餐專線：（04）2359-8578、0980-999341

地址：台中市西屯區安和路2-5號（啟聽學校對面）

附設免費停車場

十人餐（5500元）12月31日下定完成，優惠價5200元。

迎春納福開味拼

由蒲燒鯛魚片、章魚、金棗雞捲、蜜漬黑豆、加州鱸魚卵合成五福臨門迎春納喜的大拼盤，不用出門就可以一次吃到台灣多地著名伴手禮。

有別於大型魚卵的鬆軟，我更愛這小巧的鱸魚卵，香酥又不過量。有去過雲林台灣鯛生態創意園區玩過的人，應該不陌生，那是全台灣第一座以國寶魚-『臺灣鯛』為主題的觀光工廠，研發製作蒲燒鯛魚，頗受餐飲業及國人喜愛。金棗雞捲則是繼宜蘭金棗鴨捲後的另一新產品，口感很不錯。

這一盤拼盤，搭配醬汁酸酸甜甜，好一個清爽開胃料理，足以誘人食指大動，並對下面的菜色有所期待。

頭路海灣帶子羮

吃台式辦桌時，最重要的精髓就是羹料理，通常是第二道上菜，遂有「二路菜定生死」一說。

漁人船釣海鮮餐廳以海鮮為主料，小干貝加入金鉤蝦、海參、魷魚、魚皮、人工魚翅、香菇、金針菇、大白菜……等，切成絲，熬煮入味，勾芡，搭配烏醋，羮湯滋味鮮美略帶微酸，非常可口，是能讓人連喝兩碗還不滿足的好滋味。

養生益膳鮮醉蝦

以黃酒醃泡的白蝦碩大無比，隻隻蝦眼睛又黑又亮，新鮮度不言而喻，咀嚼起來肉質Q彈，果真桌上一分鐘，廚房幾十年功。

櫻花繽紛蝦米糕

我真心覺得，經營多年的老店，老闆在年菜這一塊，多不是為賺錢，反而比較像感謝老客戶年年來店光顧的回饋。看到鋪著滿滿地透明發亮的大隻櫻花蝦油飯，打從心裡就湧出一股幸福感，每一口飯都吃得到蝦，這種滿足感，相信你懂。

元氣食足滿罈香

過年，哪能沒有雞？尤其要露出圓鼓鼓、冒著油光、豐滿的肚子，拜祖先、求家運，用黃光蟲草燉煮的雞，色澤金黃，增添出一種富貴氛圍，極符合過年要求的好彩頭。

放養的雞肉，一吃便吃真土假土，抓著雞腿撕咬的快感，可惜只有二個人享受，搶不到雞腿的，就喝蟲草湯滋補一下，二斤的雞，其實肉還是很夠份量的。

祥兔獻瑞海上鮮

到漁人船釣海鮮餐廳訂年菜，就是衝著他們家有漁船，吃得到新鮮的海產，魚，當然不能讓人失望，不過，5200元的年菜，上的是龍膽石斑！我真的有驚豔，不可置信的問老闆，果真？老闆說：「就怕過年魚貨少，不然先別說是龍膽石斑，就寫石斑就好。」。

老闆的直白，深獲我敬佩，她不想騙顧客。尋思許久：「400份年菜，我盡量都用龍膽，如果真沒有貨，我就沒辦法了。」所以，大家快去訂貨，有了確定的數字，老闆娘漁船要忙上很多天。

諸事圓滿大蹄膀

蹄膀是最能代表節慶的料理，日曬的筍干，把圓蹄的油吸走了，降低肉的油脂，卻同時增加了筍干的潤滑度，相得益彰，汆燙些青菜點綴，不僅增加擺盤的美感，也可減少口腔的油膩感。這道筍干封肉，半數台灣人年少時都有著共同的記憶。

蠔皇海陸雙味鮑

吃鮑魚吃到爽的滋味，真是太痛快了！漁人船釣海鮮餐廳選用墨西哥鮑魚，是一種口感近似於鮑魚的螺旋貝，螺旋貝與鮑魚同科不同種，肉質有彈性且有自然的鮮美香氣，相較於其他貝類，口感更為Q彈紮實，因此常被各大飯店和喜酒拿來當高檔料理的入味食材。

以前到海鮮餐廳吃喜宴，小小的九孔一口就沒了，連味道都沒記憶，這墨西哥鮑魚好，吃得過癮。杏鮑菇非常鮮美，又極富嚼感，與墨西哥鮑魚搭配，用蠔油醬燒收乾，有著燒烤的香氣，是很下飯的佳餚。

雨來菇芙蓉蟹味鉗

雨來菇是什麼？相信很多人在餐廳吃過，但是，都沒注意過，這看起來像是紫菜又像是海帶芽的東西到底是啥？正解：雨來菇其實不是菇類，是藻類，含有豐富的營養。

以魚漿包裹沙蟹鉗，加入雨來菇提味，稍許勾芡，一道不用費工夫搥、敲、挖、咬，還可以優雅不沾手就可以吃得到蟹味的鮮美，女人，就是喜歡這種不會吃得很尷尬狼狽不堪的料理。

好康在這裡

漁人船釣海鮮餐廳開張至今已逾二十年，招牌料理有許多，配合這次年菜料理，應熟客要求，製作食尚玩家曾報導過的招牌竹筍糕，和彰化溪洲鵝肉。

招牌竹筍糕1條2斤重，售價280元。

讀者優惠:

招牌白斬鵝肉1/4隻380元，12月31日前，入內用餐打卡，1/4隻280元，半隻500，大家可以「呷好，道相報。」

漁人船釣海鮮餐廳

訂席專線：（04）2359-8578、0980-999341

地址：台中市西屯區安和路2-5號（啟聰學校對面）