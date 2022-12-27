台中／文之森蔬食餐飲圖書館 餐點好吃多種課程體驗、夕陽夜景盡收眼底

今天來到一間很特別的餐廳-文之森蔬食餐飲圖書館，位於台中北屯大坑周邊，從位置到餐廳本身，個人覺得都非常值得推薦。到達餐廳前，會行經一小段山路，柳暗花明又一村，有著市區秘境的氛圍。除了用餐，更多人是來體驗課程，整頓一下身心。

沒錯，文之森是一間身心靈餐廳，聽到這裡，有沒有覺得很好奇？到底什麼是身心靈餐廳呢？馬上來為大家介紹吧！

踏入餐廳，外面廣闊的庭園，就先讓心情放鬆了起來。看到黑板上寫的課程，都跟手工藝、心靈方面相關，無關信仰，因此許多不同宗教的客人，都會來到文之森。

既然叫做文之森蔬食餐飲圖書館，想必書籍不少。這裡有著上百本藏書，提供來店的顧客閱讀，並且可以免費索取回家。是的，你沒聽錯，都是免費，就是一種結緣的概念。

餐廳內部明亮，外面環境更是舒服。草地、鞦韆讓孩子可以盡情跑跳放電，因為在半山腰，向下望就能看到台中市區的景色。

文之森是蔬食餐廳，提供蛋奶素、全素料理，它的餐點很有水準，尤其重慶麻辣火鍋，超級道地，我們點微辣而已，就已經十分夠味。很少有機會能吃到素食麻辣火鍋，喜歡吃辣的千萬不要錯過。

吃飽了，準備來水晶缽體驗吧！

水晶缽是很天然的晶石，能讓腦波放慢，身心洗禮。與大自然共振與互動，把負面磁場帶離，留下最正面活力的自己。

水晶缽課程結束，緊接著是咖啡靜心時間。其實我是不喝咖啡的，但文之森的咖啡靜心，重點是在靜心二字。

自磨咖啡豆開始走一趟心靈旅程，從沒發現原來磨豆子的聲音，可以如此悅耳。老師帶領我們，聽、聞咖啡的氣味與氣息，用心去感受。這天喝的咖啡，顏色跟一般的黑不同，反而是帶點咖紅色的茶葉感，

每個人的咖啡杯，明明裝的是一樣的原料，聞起來的氣味居然不盡相同。

這種滋味，只能自己去親身體會了。

再來享受下午茶時間，根本是貴婦。

文之森的蛋糕，超、級、好、吃！首先無蛋的蛋糕，本身就不好找，又要做得好吃，根本可遇不可求。

下午茶還有素食鬆餅，熱熱吃剛剛好。

這蛋糕到底有多好吃呢？只能說如果為了買一塊蛋糕，特地再去一趟，也很可以，就知道它有多厲害了吧！

除了體驗課程以外，其實很多來文之森用餐的人，都是為了地藏占察而來，問你想問的，遇到的難題，老師不收紅包、不收禮，免費服務。

不知不覺，居然就這様待了一整天，從早上待到晚上。不僅肚子飽，心靈更是把負能量釋放掉，得到了滿滿的正能量。我要再找時間，回去吃它們家的蛋糕，令人意猶未盡。

一間餐點好吃，環境舒適的蔬食餐廳-文之森，分享給大家。