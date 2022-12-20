新北／臨時起意的初原麵場拉麵 肉片炙燒香氣太誘人

肉片炙燒的香氣太誘人。

姊妹們一起享用微間素生甜點，心滿意足地起身後，一致決定步行回家已消耗甜點熱量。也不用開啟Google Map，大致依循樹林火車站方向前進即可。

彎入巷弄避開車水馬龍，即使口罩防疫規定已放寬，我們依舊帶著口罩前進。突然妹妹阿惠驚呼：怎麼有這麼香的烤肉味？我們同時拉下口罩一探究竟，空氣中的確有炙燒肉香，環顧四周找尋來源，應該是家拉麵店。我們開始討論剛吃完甜點就吃拉麵會不會太誇張？這廂說吃完甜點的確可以吃些鹹的，那廂說兩人分吃一碗應該還好。

於是妹妹出馬，詢問正在廊下煮麵的老闆：拉麵店有低消嗎？我們想分食。老闆說沒問題。傳出好聞香氣的店家是初原麵場，大學生想起說是拉麵連鎖店，雖說是連鎖店，這家店主掌廚的用心度應可期待。

自行在機器選擇餐點並結帳，用餐環境清爽可愛，餐點準備好後自取，點了醬油豚骨拉麵與雞白湯拉麵，外加一顆溏心蛋，拉麵上有一塊炙燒過的叉燒，香氣迷人，湯裡另有一塊叉燒與雞胸肉，還有添加蔬菜，湯頭滋味足，麵條是細拉麵。我覺得份量剛好，妹妹覺得份量偏精緻，若當正餐需要加麵。

因為炙燒香氣，找到來源是一家拉麵店。

用餐流程。

自己點餐付款。

點了兩碗拉麵。

室內空間可愛乾淨。

拉麵煮好後，由窗口取餐。

雞白湯拉麵180元，溏芯蛋30元。底湯滋味足。

醬油豚骨拉麵180元。

炙燒叉燒肉片自然美味，另一塊里肌肉也可口。

湯裡還有一塊雞胸肉，軟而不柴。

細麵吸飽湯汁。

加點的溏芯蛋。

初原麵場板橋滿平店

地址：新北市板橋區滿平街84巷120弄1號

電話：（02）2675-6055