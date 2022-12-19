新北／微間素生的大驚喜 南瓜布丁佐味增冰淇淋

姐妹們一起到微間素生享用甜點，草莓主題是預期中的好滋味，南菓則是預期外的驚喜。

今年遇上微間素生，便多了家甜點新愛店。於是夏天享用微間夏日與茶凍，秋天端上栗子布丁，還有期間限定聯名甜點盤；大學生來過一次後，也對這裡念念不忘。

惦著想約妹妹們一起到我的新愛店，在十二月的周末成行，今天約了阿惠與小可，加上我與大學生，共是四人一同拜訪微間素生，趕著十二點開門就進入，常有品項的松露巴斯克是帶著鹹意的甜點，個性十足。

草莓主題開始了，今天供應草莓奶酪杯與若竹抹茶草莓戚風，季節限定的南菓，是南瓜布丁佐味增冰淇淋，本有點猶豫，這廂說討厭南瓜，那廂不確定味增冰淇淋，結果兩者一起入口，共舞出奇妙全新美味，愛極！

一起來到微間素生享用甜點。

大學生心心念念的一杯仲夏（冰）180元。組成元素是莓果、espresso、檸檬、錫蘭紅茶。大學生上回點過後便想再來喝這杯。

美式咖啡100元，杯子預先熱過，連手把都是溫熱的，胎胎欣賞這個細節。

我點的醉梅式220元，組成元素是：梅酒、威士忌、接骨木糖、茉莉綠茶、衣索比亞單品咖啡豆。喜愛。

阿蜜特紅茶160元，可回沖。

甜點常有品項：烟寧160元，主體是鹿兒島抹茶融合美國鹹乳酪，底部是厚實巧克力，頂部撒上花生粉。

最近推出的布丁是南菓130元，焦糖南瓜布丁配上自製味增冰淇淋。大學生對南瓜有意見，我個人不確定味增冰淇淋，但因為是微間素生的作品，便有莫名的信心。

說話很溫柔的服務生妹妹建議味增冰淇淋與南瓜布丁一起入口，輕柔味增味與南瓜布丁意外合拍，令我相當驚喜。微間素生端出的甜點，即使有我素來不愛的元素，我也願意嘗試。

甜點常有品項：法國黑松露烘乾火腿黑鹽巴斯克起司，220元。這裡的巴斯克起司蛋糕以法國黑松露與北海道乳酪製作，甜度比一般的巴斯克個低些，佐料是黑鹽，牛奶冰淇淋上是自烘火腿乾。甜鹹平衡正好，基本上仍是甜點，而有恰好的鹹意佐襯。

草莓北海道奶酪杯160元，加購一球乳酸冰淇淋20元。草莓的愛人們覺得滿意。

今天還有若竹抹茶草莓戚風220元。即使今天點了不少甜點，這盤端上時仍讓人覺得好可愛啊！微間素生挑選的素材很用心，呈現的相當美好。

很開心的姐妹甜點時光，陰霾的天空隨即放晴。

微間素生

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號一樓

電話：（02）8687-3713