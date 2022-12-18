彰化／氛圍佳BarCafe咖啡吧 在地人、外來客聚會辦活動都很適合！

喝咖啡文化雖起源於非洲，但近年台灣已經有濃郁的咖啡氛圍，除了廣告行銷、國民旅遊帶回的資訊、除了留學生、外派人員或貿易上，交際應酬所引進的生活習慣，造成台灣的喝咖啡旋風，逐漸取得與傳統泡茶文化並駕齊驅的地位。

還有一個原因也值得一提，就是種植咖啡樹，也漸漸成為新一代農民，所青睞的經濟作物，除此，年輕人在選擇地點經營、特色定位、空間布置、產品走向與個人風格上，注入新一代的思維，引領台灣進入不一樣的飲料界春秋戰國。

將庭園咖啡比喻成，創意工作者依賴的「文市」，吸引像奧地利詩人、散文家彼得‧艾頓柏格的藝文人士，將咖啡館當成第二個家，被稱為「Cafe Writer」，而有了「如果我不在家，就是在咖啡館；如果不在咖啡館，就在往咖啡館路上」這句名言。

還有許多偉大的作品和靈感都是在咖啡館中激盪出來的，如畢卡索、JK羅琳、鮑伯狄倫、西蒙波娃和沙特等人，他們都深深愛著，咖啡館能讓人跳脫框架、靜心思考創作的氛圍。

有別於上述，BarCafe選在車來車往的鹿和路開業，就像是在「武市」裡奮鬥的小巨人；不僅是很多公司、行號，上班族必經之地，鹿和路也是鹿港聯外要道之一，進進出出的外來客不少。

咖啡吧正面向鹿和路；旁邊是加油站；後方有全聯超市、八石什鍋鹿港店；在此開車往鹿和路北行約3分鐘，還有郁珍鮮美食料理餐廳；鄰近鹿東國小。距離鹿港鎮公所約3分鐘車程，人潮與車潮絡繹不絕，加上停車也方便，是個很有商機的地段。

推開BarCafe大門。吸睛的擺設，霎時忘記來店目的，先拍一張再點餐。

映入眼簾的寬敞空間，不但感覺舒適，也沒有過多人與人接觸的擔憂。選好位置坐下點餐，發現外帶客人超多，是這個地段的賣家優勢吧：車潮就是人潮，人潮就是錢潮！

BarCafe所提供的菜單，內容之豐富，幾乎可迎合全家大小的差異需求。咖啡、水果茶、奶茶、紅茶飲、綠茶飲；鬆餅、披薩、吐司、炸物；獨特風味的阿法其朵與冰淇淋。從早餐、上午茶、午餐、下午茶，乃至晚餐時段全包了。

也怪自己踩點功課沒做足，只詢問到有提供手沖單品咖啡，卻不知道要老闆本人，才能提供這項服務，老闆不在店裡，只能有點小失望的點了其他飲品，倒也是讓人讚賞的好喝。

BarCafe的寬敞空間、菜單多元豐富令人驚豔。起身到各個格局裡參觀（上班日的下午茶時間，內用客人，只有我和外子，倒是好幾撥外帶的客人絡繹不絕），我嘗試置入想像，若與不同的群組來此，其適當性與滿足度會如何？結果發現很大眾化！

絕對是團客到到鹿港，需要用餐的好選項；不僅在此選擇性高、停車方便、位置寬廣，就算有隊員吃不慣西式輕食，那麼離此處很近的火鍋店，與台式料理餐廳便可滿足。

也是在地人休閒、聚餐、開會的好場所。尤其店家很巧妙的，將空間隔成不同的區塊，同時以不同的燈光、坪數、氛圍，提供不同客群最佳選項，以客為主的設計，很得人心。

圖/窩在這個角落寫稿很不錯

圖/對照入門看到的迎賓狗，這壁飾讓我一度以為老闆喜歡玩○×遊戲

圖/除了現場享用，還外帶一些甜品回家

圖/這是今天點的飲品

咖啡館有隨機共振的效果，能激發創思能力的開展，我喜歡帶著筆電在咖啡館待上2個小時，您，是否也在來咖啡館兒的路上呢？

BarCafe咖啡吧

店址：彰化縣鹿港鎮鹿和路一段220號

臉書：https://www.facebook.com/Barcafe220

電話：（04）775-2358