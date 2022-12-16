台北／興波咖啡Simple Kaffa 咖啡調酒「涼橙吉蒔」令人非常驚喜

良辰吉時在興波咖啡飲杯涼橙吉蒔。

午餐盡興享用北平上園樓經典菜式，還想喝杯飲料繼續說說話，與朋友一起散步到興波咖啡，先在門外候位系統輸入人數，約莫十分鐘後進入。服務生告知座位在二樓，以座位卡點餐。

興波咖啡忠孝東路上的兩層樓店面，為老宅改建而成，室內各處空間個性十足，保留了原有地板、紅磚牆與舊鐵窗，並以兩處天井引入自然光。周間午後高朋滿座，興波咖啡執行內用限時90分鐘，朋友笑說自己上回點了最貴的600元咖啡，內用時間也未通融。

就座後憑座位卡點餐，先結帳，餐點飲品會由服務生送來。

城裡秋陽正好，點杯涼橙吉蒔。這是杯咖啡調酒，聖-雷米白蘭地X興波咖啡。「涼橙吉蒔」以法國聖-雷米白蘭地與古吉日曬咖啡為基底，再搭配柳橙、蒔蘿、薑與小葉種紅茶。

上桌時顏色分明，攪勻再引用。入口以蒔蘿獨特的草本香氣開始，搭配柳橙酸甜滋味，帶出了白蘭地和古吉日曬的馥郁果香，薑意是不經意乍現的些許辛辣，整杯令人非常驚喜。胎胎下次再來興波咖啡，會想再喝這一杯。

朋友點用南島煙燻冰咖啡，這是興波所推出的創意飲品。南島煙燻冰咖啡是在濃縮咖啡中加入冬瓜茶、桂花釀與愛玉。

還想吃口甜，朋友建議點用皺皺，這是興波廣受好評的半熟蜂蜜蛋糕，入口綿軟。

也點了抹茶卷，選用小山園來呈現出抹茶的微苦香濃，小山園與鮮奶油平衡剛好。

陽光乍現的秋天是為良辰，好友一起是謂吉時，良辰吉時喝杯涼橙吉蒔。

興波咖啡旗艦店 Simple Kaffa Flagship

地址：台北市忠孝東路二段27號

電話：02-3322-1888

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康