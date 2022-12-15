菊島浮生7日．嘉賓海鮮川菜館。必來份澎湖冬天必吃的塗魠

退房後，我們往馬公市區前進。

由於是在感受生活，行程幾乎沒有特別安排，從鎖港慢慢開車到馬公的時間差不多二十分鐘，我問黑嘉莉要吃什麼？她說真有餓了，反問我想喝酸辣湯嗎？

於是我們直接抵達我們澎湖旅行的愛店，準備填飽肚子。

兩年前，我和黑嘉莉開啟菊島夢想的時候，我們最初就投宿於市區的「日立大飯店」，連續幾天住下來，算是把那附近的店家認識了大概，其中就以「嘉賓海鮮川菜館」最讓黑嘉莉和我激賞。

我對「嘉賓海鮮川菜館」的認識起自五年前自己到澎湖旅行那時，七美的民宿主人特別推薦我要到「嘉賓」喝一碗餐廳現點現煮的酸辣湯，從此愛上；黑嘉莉也是，喝了第一次就愛上，至今。

我也覺得有點餓，把車停在惠民一路路旁，信步來到熟悉的「嘉賓」，時間已經是下午一點二十三分，老闆娘說還有供餐，我們趕緊入座。

點菜這事兒交給黑嘉莉準沒錯，她總能挑出CP值高且美味的餐點，這次她點了之前沒吃過的金瓜米粉（還加了花枝）當主食，再來一份澎湖冬天必吃的塗魠、再炒個青菜，當然還有我念念不忘的酸辣湯；黑嘉莉想說這次來澎湖還沒吃過花枝丸，應該要補一下，便加點了一份花枝丸。

在海鮮餐廳裡點一份花枝丸？聽起來好像有點奇怪，但其實這是經典。

老弟最愛的花枝丸，就算他沒能吃到也要拍給他看。（笑）

「嘉賓」的料理誠心扎實，我本來以為會不夠吃，沒想到份量剛好，黑嘉莉的拿捏很準，她說飯後再來去買杯搖搖那就完美了！

餐廳就在市區，用心吃完後，我們走到中正路上，冬天非假日的午後，鬧區街上還是沒什麼人車，買了杯手搖飲，這種爛漫的生活步調相當放鬆。

馬公街景

來杯手搖飲

黑嘉莉問我接下來要去什麼地方？我說，來去check in吧！