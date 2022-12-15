台北／北平上園樓 記憶中的好滋味讓人吃得好盡興

合菜戴帽，什錦貓耳朵，羊羔凍，涼拌白菜心，軟兜帶粉，一樣是記憶中的好滋味，午餐超盡興。

感謝朋友介紹從小吃到大的好滋味，自從知道北平上園樓的經典好菜，每隔一段時間總想來打打牙祭，與朋友的兩人午餐便約在這裡。拌白菜心一樣爽脆，幸運遇上羔羊凍剛做好，格外軟嫩。嚐口軟兜代粉，吃口什錦貓耳朵，此時再夾一筷涼拌白菜心，清滌口腔格外適意。合菜戴帽的蛋皮旋出美麗弧度，今日鑊氣極佳，單吃也好，以大餅包著大蔥吃也好。午餐大滿足。

與朋友的午餐約在上園樓。

小菜選了干絲。

剛作成的羊羔凍，格外軟嫩。

涼拌白菜心，切成細絲的白菜心爽脆不出水，拌點醋就清新開胃。

軟兜代粉，軟兜指的是鱔魚腹部，粉指粉絲。鱔魚以料酒川燙後下粉絲同炒。鱔魚軟嫩滑順，粉絲吸收醬香，入口滑而不膩。

什錦貓耳朵。貓耳朵是一種麵食，麵和好後，將其分小塊切成小片，再捲成扇形小卷，狀似一個個貓耳朵，故此得名。這裡的貓耳朵是小貓耳朵。

貓耳朵小巧可愛，入口是恰好的彈性。

今天的合菜戴帽格外美麗。可單吃，也可點餅皮大蔥包了吃。

大餅包上合菜戴帽。

今天吃了兩捲。

每次拜訪都會點用的棗泥鍋餅，這次聊得太開心忘了照相，這是上回到訪的相片。

外帶過油肉，一份三百元左右，回家給老公孩子加菜。上回嚐到的過油肉就記得滋味好，這是山西特色菜，將切片豬後腿肉快速過熱油鎖住肉汁，再加入荸薺、豌豆、木耳拌炒，最後滴上山西老醋。

北平上園樓

地址：台北市中正區林森南路4號

電話：（02）2393-3331