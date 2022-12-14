台北／COSTUMICE CAFÉ 偏日式風手作咖哩漢堡排滿足味蕾

咖哩醬手作漢堡排搭配Aperol Spritz非常好。

相當喜愛COSTUMICE CAFÉ端出的松露薯條，惦記著想嚐嚐這裡的手作漢堡。陰雨的周五下午三點，天色晦暗，COSTUMICE CAFÉ熱鬧滿滿，連戶外座位都坐滿，彷彿整個城市的笑語亮光就濃縮在此。

表明一人，很幸運的還有一張小桌，上次見到這裡的手打漢堡，這次仔細在菜單裡尋找，是咖哩漢堡。手作漢堡排備餐時間較長，先請服務生妹妹下單；好整以暇翻著飲料選項考慮，最後選定Aperol Spritz，傳說是義大利國民飲料，以悠閒午後開胃酒為訴求，此時莫不是午後喝的調酒啊！

陰雨的周五下午來到巷弄中的COSTUMICE CAFÉ。

服務生送上水杯。

Aperol Spritz 300元，氣泡酒與利口酒交織出清新風味。

手作咖哩漢堡排320元，附上厚片吐司，蛋與咖哩醬。這裡的咖哩醬比較趨近日式咖哩的風情，沒有太搶的香料味，咖哩整體滋味融合完整。

厚實的手打漢堡。

厚片吐司直接沾附咖哩醬。

麵包佐咖哩醬與蛋，滋味不錯。

結帳金額。

COSTUMICE CAFÉ

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷71弄6號1Ｆ（近捷運忠孝敦化站）

電話：（02）2711-8086

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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