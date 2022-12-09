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新北／吉村·牛舌 Yoshimura 厚切牛舌炭烤香與油脂香氣共舞好迷人

2022-12-09 09:10
 / Mei wen Wang

Just spoiled myself!

總是有那麼一兩日，就想自己靜靜平安渡日，品嚐心心念念的餐食。今年確定自己想吃烤牛舌，目前烤牛舌最美味的記憶點，停留在那年跟著妹妹去大阪，點用的仙臺利九炭烤牛舌。因緣際會聽到品味很優的朋友提到板橋吉村牛舌，一日竟然碰巧遇上，原來距離日常出沒區域不遠。

於是就在想靜靜渡過日的午間，自己來到吉村牛舌用餐。我是當天第二組客人，服務人員問我是初訪嗎？是的，於是她耐心為我介紹吉村牛舌。吉村烤牛舌分作三種，薄切牛舌是牛舌前段，較富嚼勁；厚切牛舌是牛舌中段，口感軟脆。

極厚切牛舌則是牛舌根部，口感軟嫩。我個人素來偏愛口感軟脆口感的中段厚切牛舌，選擇雙拼定食：厚切牛舌兩片四切拼牛小排。另點杯梅乃宿柚子酒搭配。逕行到櫃檯點餐，現金結帳，不收服務費。

板橋公館街上的吉村牛舌，距離板橋火車站步行可達。

店裡陳設，座位舒適。

自取水杯，另有鹽罐七味粉等可自行取用。

吉村牛舌使用澳洲穀賜牛。

牛舌定食。

雙拼定食。

其他加點與飲料。

點杯柚子酒搭配雙拼定食。

厚切牛舌拼牛小排定食，厚切牛舌兩片四切拼牛小排三塊。

定食包括麥飯與牛舌清湯。

配菜份量頗足，滋味也好。

看到厚切牛舌粉紅切面，相當期待。

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厚切牛舌軟脆，是我盼望的滋味無誤。炭烤焦香與牛舌油脂香氣共舞，好迷人。

牛舌加上蔥粒，配著麥飯是種幸福感。烤牛舌的調味之於我恰到好處，不用再加鹽，但牛小排感覺鹹度不夠，需再加點鹽。

牛舌清湯裡面是薄片牛舌，清湯有滋有味，相當用心。

這份定食吃完的確滿意。

吉村·牛舌 Yoshimura

地址：新北市板橋區公館街110號

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尋食客台灣新北美食
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Mei wen Wang
驚喜說不準在哪個轉角。希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。 個人網誌：blog.udn.com/maywang1999 合作聯絡：maywang1999@yahoo.com
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