新北／此鼓只應天上有，人間化作响仁和！响仁和鼓藝工坊

泰戈爾是著名的印度詩人、哲學家和文學家，也是第一位獲得諾貝爾文學獎的亞洲人，他的詩在印度擁有至高無上的地位，對他而言，詩不只是創作，更是奉獻給神的禮物。

新莊也有位人士以榮耀神明的心態從事創作，「鼓」是其中之一，其作品不僅成為在地的驕傲，更一舉讓台灣的名字響徹全球，「响仁和」是他努力堅持的品牌，「人間國寶」是他奮鬥不懈的讚譽，他就是王錫坤老師。

傳承百年工藝典範、走讀在地文化首選

從新莊捷運站2號出口走到响仁和，只要不到3分鐘的時間，這樣的距離再加上新莊廟街緊鄰在旁的優勢，將它打造成走讀在地文化的優質首選，也是用旅行深度體驗台灣的重頭戲之一，因為早在「一府、二鹿、三艋舺」之前，新莊可是當時北台灣的經濟和行政中心，獨領風騷好幾十年，板橋的林本源家族也是從這裡開始發跡，要不是「族群械鬥」和「河道淤積」這二大因素的影響，現在的新莊廟街也許會有著不一樣的風貌。

新興的聚落和林立的廟宇成為不可分割的關係，彼此的繫絆為這裡注入許多活力，也創造出不同的特色產業，有名的新莊三寶「大鼓、豆干、麥芽糖」就是當時的產物，儘管時過境遷，這三項標竿到現在還是依然挺立著，持續將百年的好手藝傳承下來，而貴為三寶之首的大鼓，更是一躍成了台灣的驕傲，打著打著就將「MIT」的名號敲響，讓全世界的人都聽到為之著迷。

作為傳統的打擊樂器的鼓，在宗教場所扮演起更為重要的角色，不單單只是提供報時、集眾、慶典等之作用，可以創造出的精神內涵，才是它無以倫比的力量，不論是提醒著勇猛精進，還是暗示著器用者空，又或是直接鼓舞人心，聽聞的瞬間，身心內外的氛圍都會立刻受到渲染，其無遠弗屆的影響力，如同是一千多年前寒山寺的鐘聲般，到現在還依然悠揚飄盪在每個人的心中。

此鼓只應天上有、人間化作响仁和

响仁和鼓藝工坊就位在新莊中正路上，參觀的當天王老師正聚精會神地工作，絲毫沒有受到一旁車水馬龍的影響，周遭的時空似乎完全凍結，彷彿這個世界只剩下他和那面鼓，直到我們趨前打聲招呼，他才露出靦腆的笑容回應，這或許正是職人的精神，專注的能力簡直就是異乎常人。

一提起鼓，王老師的眼神馬上就變得溫柔起來，想必這就是他一生的鍾愛，不論是製鼓的過程，還是牛皮的選擇，又或是關鍵技術的養成，這些他都如數家珍侃侃而談，沒有華麗的言詞，卻有著最真誠的態度，娓娓道來的不再只是艱苦的過往，更多的是勉人堅持的那份毅力，很難想像震撼世界的製鼓名廠是如此的簡單樸實，敲響全球的人間國寶是如此平易近人，這或許正是他令人感動的地方，如同是他的鐘鼓，空心才能發揮作用；如同是他的為人，虛心才能展現不凡。

一旁的文化館陳列著他珍貴的記憶和收藏，其中也包含著一面他父親製作的鼓，巧遇之下又重新回到了响仁和，這種緣分讓他更加珍惜當下的一切，不擊自鳴的鼓更是讓人驚豔，光是站在旁邊側耳傾聽，就可以感覺到有一股電流貫穿全身上下，低頻共振的體驗簡直是嘆為觀止，意猶未竟之餘，王老師為我們示範一次鼓聲的不同變化，當鼓聲響起，今生必聽的演奏就此展開序幕，隨著老師舞動的雙手，傳入雙耳的不只是自然的一剛一柔，風裡的一呼一嘯，還有生活的一張一馳，原來這些都是屬於生命的節奏，有緣聽到，方知耳不虛生。

有空不妨安排一趟新莊廟街文化之旅，以「响仁和鼓藝工坊」作為出發點，讓王錫坤老師和他的鼓療癒你的身心，為你重新找回力量，在這裡可以聽到的不只是怦然心動的鼓聲，還有伴隨而來的那份覺醒。

【响仁和鼓藝工坊】

地址：新北市新莊區中正路171號

電話：（02）2992－7402

參觀：請至少提前一個星期預約時間

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