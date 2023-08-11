高雄／老屋說故事！六龜老街散策

世事變幻白雲蒼狗，高雄六龜華南街上，曾經叱吒風光的二棟老屋「池田屋」與「洪稇源商號」，隨著歷史的更迭，在歲月的荏苒中逐漸褪色淡出舞台。

從陳文龍故居出發，沿華南街前行，六龜浸信會，池田屋、基督復臨安息日會六龜教會、洪稇源商號、福龜園區、六龜國民小學到太和堂藥房，一個 O 型路線，用散步認識歷史，雪泥鴻爪中看老屋說故事。

蝴蝶達人陳文龍故居 六龜彩蝶谷的發現者

陳文龍故居，位於光復路與華南街口，面對義寶派出所右側，屋宅一側有「陳文龍 蝴蝶達人」藝術裝置牆。

陳文龍十七歲便以捕蝶營生，對蝴蝶的生態與習性非常熟悉，是六龜彩蝶谷的發現者，也是首位發現越冬型蝴蝶現象的生態專家，在新威森林公園行政中心二樓有陳文龍紀念館。

六龜浸信會 楊煦、楊恩典無私大愛的起點

六龜浸信會，義寶派出所斜對面，六龜山地育幼院創辦人楊煦 (蔣經國「十一位民間友人」之一)、林鳳英夫婦所服務的教會，也是當年六龜育幼院收養的無雙臂口足畫家楊恩典小時候上的教會，發送物資時會廣播。

世事變幻，白雲蒼狗 池田屋、旅社、宿舍、酒家、客運站

「池田屋」根據六龜區公所官網資料，初創時係作為旅社使用，平面成ㄇ字型，開口朝西，分南、東、北三棟，推測建於日治昭和四年 (1929)，創建主為日人池田兵太郎，建造匠師以大木匠師鄭孟紅為首，共同參與的匠師尚有木匠李谷俤、羅房玉、以及土水匠師鄭金官等人。

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