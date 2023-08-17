台南／新化老街散策！洋樓與街屋在此對話述說風華

新化老街區，昔日因交通四通八達，被風水師稱為「八卦蜘蛛穴」，從新化街役場出發，循中正路一路往南行，楊達文學館、歐威電影紀念館，新化老街看巴洛克風格洋樓與現代主義式街屋在此對話述說風華，訪「三關六扇門」氣派的「蘇家家廟古厝」，和平路轉個彎，大目降文化園區：武德殿、防空洞、大目降故事館，百年警察宿舍美麗轉身文創商街，值得你的到訪。

新化街役場，為保留完整建築而乾坤大挪移

新化街役場， 建於日治時期昭和九年 (1934)，為彰化以南僅存的街役場 (日治時期街長辦公室，等同現今的鎮長辦公室) 建築，屬於現代折衷主義風格，形式為仿歐洲晚期文藝復興戲院式樣。其前面有著造型簡約的古典圓弧門廊，表面建材主要為洗石子，並搭配北投窯廠生廠的十三溝面磚，而其柱子純粹為磚造，內部沒有鋼筋。

1999年，因所在地需興建地下停車場而一度面臨拆除的危機，2000年5月21日以「乾坤大挪移」的方式將整棟建築完整移到附近的青果市場暫置。拆遷過程為減輕建物重量，將新化街役場的屋瓦全部卸下，因而發現每片水泥屋瓦都上了釉並印有「新案特許」字樣，表示這些屋瓦是為了新化街役場而特別製作的。2002年3月29日地下停車場完工，街役場遷回原址，目前轉型為古蹟餐廳「街役場古蹟餐坊」。

新化街役場 (街役場古蹟餐坊)

地址：台南市新化區中正路500號

電話：06 590 5599

開放時間：週一 ~ 週日 11:00 - 21:30

楊逵文學紀念館 楊逵 手肘磨陷木桌 / 歐威電影紀念館 兩座金馬獎影帝歐威

楊逵 (1906年10月18日—1985年3月12日，享壽80歲)，本名楊貴，是作家與社會運動者，因投入社會運動，日治時期曾被日警逮捕入獄十次，國民政府來台後，1947年投身二二八事件抗暴運動、1949年發表〈和平宣言〉曾經兩度被捕入獄。在獄中創作的小說〈壓不扁的玫瑰花〉(原名〈春光關不住〉) 被收錄於中學國文課本，是日治時期成名的台籍作家作品被選入教科書的第一人。

楊逵文學紀念館是利用街役館旁原地政事務所的舊建築改建而成，館內收藏不少楊逵生前常用之物品、圖像以及珍貴作品和史料，進入參觀一定要細看楊逵老師當年使用的桌椅，木桌子上有一處特別凹陷的地方，據說是因為楊逵先生習慣在寫作時手肘撐著桌面思考，手肘每天磨擦桌面形成凹陷，讓人不得不佩服楊逵對於文學創作的精神。

歐威電影紀念館位於楊逵文學紀念館的 C 棟展館，歐威本名黃煌基，1937年出生於台南新化，從影十六年，曾拍過「秋決」、「養鴨人家」等早年膾炙人口的電影80多部，五度獲獎，包括兩座金馬獎影帝，可惜三十六歲就去世。

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