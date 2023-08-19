苗栗／小滿初夏騎行！大湖單車小旅行

節氣，小滿

中南部水稻抽穗後進入黃熟時分，稻殼將結實之期。這時候也是梅雨季開始，農作容易有蟲害。

天氣轉熱，蚊蚋生，家戶宜清裡環境，減低天候轉變與農作物的損失。

這個季節要吃苦，吃些帶苦味的食物，如苦瓜、苦菜，可降火氣、去濕、解熱，所以瓜類食物正合時宜，或是綠豆、薏仁。再搭配一些如單車的輕運動，排出身體濕氣，好好健康過夏天。

現在苗栗田鄉風情與小滿相符，大湖鄉正是李子成熟採收期。

於是我前去苗栗

最近常到苗栗，不過對台3線一直空白著。於是，想找個二天時間，用單車騎一段樟之細路。前幾年不知從哪喊出一陣口號，浪漫台3線，雖然這條沿著山邊而行的道路可以浪漫，但口號太響亮，反而讓它原有的純樸風情打了折扣。倒不如用心騎車，慢慢地體會一路掠過的感動，比較實際。

十點多自強號抵達苗栗，不是太早也不會太晚，從苗栗到大湖街上大約只有二十來公里，不必有太多趕路的匆忙，可以慢條斯理的擷取一路上輕輕往後奔走的風景。還能邊騎邊停，看見便利商店時，停下來喝杯咖啡，看窗外的台6線不太多又不至於杳然的人車來往。這條路線，很清悠，卻不是太過荒涼，離了塵囂卻又有著生活的便利，所以選擇苗栗到大湖的台6和台3線，有種安全感又有種遠走他鄉的流浪情懷。

路過東興橋，沿著陶色公路。

這是一條由公館鄉公所規劃的特色公路，以早期公館鄉陶業興盛為主軸打造的公路景觀。現在陶業漸漸沒落，許多陶藝師依舊投入「陶藝復興」工作。看著路旁矗立著帶表性的陶甕，對於我這個一直找不到公館特別的外地人來說，著實上了一課。

除了陶業，二旁的田鄉風情另人醉心，剛入夏的稻田綠得好漂亮。時節來到小滿與芒種，剛開花抽穗結實的稻綠迎風搖曳，鄉間房舍守著遠方，藍天與綠地交接，只能不時停下單車，讓幕幕美景多映在心底。

轉進台6線

往山邊。路況沿著後龍溪而行，對岸的台72快速道路貼著山勢劃出一道長長的曲線。可能是車輛都選擇了快速道路，舊有的台6顯得幾分冷清。真好，路況不錯，然後又不時送來清悠的山水風光，這一段路騎車特別舒服。明隧道的光影閃爍著，如一次又一次人生過程起起伏伏，向前方展望，符貼山腳下的公路，壓縮出優美的曲線。有時候，很多事情走得太快身在其中，便看不清楚。踏穩腳步，慢慢的往前，反而能看見將現的美麗。這一段路幅彎得好美好優雅。一旁是出磺坑，台灣第一口、世界第二口油井，寫下的風光佇立在後龍溪畔。我並沒有往內探訪，因為下午準備前往大湖山裡的司馬限林道；單車旅行，多了一份豐富，更多了一份自由，隨心所欲，怎麼取捨都是最好的決定。

經過汶水老街和小村外的後龍溪，進入大湖小鎮。

幾幢老房子開啟了我對大湖小鎮的旅程，那些日式建築，彷彿蘊藏了好多故事。這次，先不追根究底，留下一些伏筆，方能在回家後保持再次來訪的動力。

往司馬限。社寮角堤防一處再陌生不過的地方。徐徐行過小鎮中心的中山路，單車速度五分鐘足以貫穿小鎮，來到鎮上邊緣大湖溪在不遠處了。堤防閃閃發亮，金針花開滿堤防邊坡，夏日大湖漸暖的陽光熨貼著一分意外花色，走向堤頂道路，遊客多了一點、小販三二。我心裡沒有驚豔，人潮一多，淡淡的有一點缺乏灑脫的羈絆。

離開小鎮範圍，大湖溪流淌在右手邊，今天的好天氣中漫著淡淡霧氣，偶爾輕落幾許雨絲。望向河心，一付來自山谷的綠草茵茵劃過流水潺潺，看起來好美好舒服。有人說：「看過這美景後，以後不知要去哪裡？才能看見。」感嘆著，騎車旅行遇見的風景，深怕以後外出旅遊，都顯得索然無味。和旅遊不同，旅行，一次又一次停駐，歌詠心底的感動。

路經幾戶聚落，正在進行李子的篩選工作，小滿、夏日時分，大湖山裡正是豐收的季節，這些深紅色的李子大多送到蜜餞廠加工，聽說員林的蜜餞原料大多來自大湖。夏日李子成熟，春天當是李花滿山吧！對於我這位過客，看花開滿樹比起酸酸甜甜的李子，更讓心歡喜。隨著路況往山裡深入，起伏間的林相以竹林最能代表此地，霧氛中陽光慵懶的篩過竹葉，騎行在無人山道上，回頭望，好夢幻，光影暈成司馬限門外的輕嘆！踩進中興派出所，逛進部落，林道路況大大小小石塊散落、坡度陡斜、天色漸暗。李園前的雜貨店主人說：「太晚了、車也不對！別再往內騎了。」

回程大多是下坡，再次回到大湖小鎮，才突然覺得，大湖比想像中的大，也不只有遊客最愛的草莓。

自行車小旅行路線

路線難度: ★★★☆☆ 輕挑戰

旅行分類: ■漫遊 / ■深度 / ■運動

行程：苗栗火車站→新東大橋→陶色公路→台6→出磺坑→汶水老街→台3→大湖→細道邦道→中興派出所→司馬限林道→原路回程→大湖市區

總里程:43 公里

旅行時間: 6.5小時

新東橋，由苗栗市通往公館的捷徑

現在公館有紅棗產季，但沿路的稻綠更是美麗

眺望小滿時節的公館田綠，搭上一些鄉居房舍，真的好舒心

騎行在鄉間小路上，到處都是身心舒徐的景色

一些田間小路看起來好優美

行進在曲線間，身段也一同優雅了

阿勃勒的季節到了

幾棵檳榔樹把藍天撐得好高好高

公館是福菜之鄉，也是陶業之鄉

陶色公路往山邊，所以叫沿山路

陶色公路上裝飾著大大小小的陶器

台6線上有個出磺坑

聽說早年油礦就是在吊橋邊發現的

經過幾處明隧道，有種遠離他鄉的感覺

汶水老街前，期實離市區不過13公里

自從台72快速道路通車後，汶水老街逐漸沒落

平常日子一片冷清

那為了保溫的茶壽，是否還能保有對家鄉的熱愛

大湖溪堤防上的金針花正值盛花期

金黃色花朵，鋪滿堤防邊坡

映著遠山，社寮角的夏日有些霧氣

細道邦道，往司馬限的深處而行

好美呀！有人說以後旅行看不到這麼美的畫面，不知要怎麼辦

山間的道路充滿野味

不知名的吊橋，看盡溪水歲月

往司馬限，竹林常常送來意想不到的光影之美

離開大湖小鎮快十公里

山裡面山綠水青，原有的風貌，簡單而入心扉

經過了小橋

來到中興派出所，再深入適合登山車 Ｏｆｆ Ｒｏａｄ