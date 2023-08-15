新北／放電親子遊祕境！屯山小枋潮間帶

每到夏天我要去海邊~~天氣漸漸熱了，不知不覺又到了要到海邊曬黑黑的季節啦！

因為孩子們週末有才藝課的關係，我們已經有好一陣子沒在週六跑到遠一點的地方玩耍了。想著接下來兩週都有事，緊接著又是端午連假，再不去似乎真的就要到七月暑假時才能去了，乾脆趁著這週颱風剛過天氣還算好，一鼓作氣衝海邊了吧！

孩子的爹本想再往前兩年我們跑了好幾次的麟山鼻前進，據說那兒還有好大一塊我們不曾探訪的有趣潮間帶；媽媽诶卻突然想起去年好友曾經分享的夕陽祕境-屯山小枋，旁邊似乎也有一小片沙灘可以探訪。先生查了下，距離麟山鼻還有一小段距離，但有得吃有廁所還有水可以沖洗，似乎是個不錯的好選擇。

再仔細研究後才發現，這位屯山小枋的老闆還真是有個性，與其說是做生意，不如說是來維護大自然環境的！店面只開五六日，星期五為無冷氣日，不管幾度都不開冷氣，涼不涼一切由老天決定~🤣

最有原則的是以預約為主，預約滿了就不接現場客，要訂位請於24小時前以line訂位，老闆會在打烊後的深夜時分回覆訊息；其他還有落落長的各種規定……既然這麼有個性又有原則，不去看看怎麼行是不是！深怕撲空的我們於是乖乖用line 訂了位，認證老闆說的深夜真的是深夜中的深夜！我收到訊息時是半夜兩點！😪😴😴

一早起來，原本想把工作趕完再出門的，先生一句：「你就帶去做就好啦！」讓媽媽我恭敬不如從命，乖乖帶著電腦出門啦！看起來很哀怨，事實上是與其要我在大太陽底下抓螃蟹，那還是選擇在有冷氣的咖啡店裡工作好了~~🤣🤣

跟著導航往一條神秘的小路轉了進去，整條小路跟鄉間小道沒兩樣，完全無法想像繼續走就會到海邊。到店裡時二樓已經有不少客人了，雖然我們比預約的時間提早一些些到，不過因為來的路上已經事先線上點餐了，才到沒多久餐點就上來了，東西果真還不錯吃呢！一樓還有個小小的兒童遊戲區，在媽媽工作時兩小就先跑去遊戲區玩了......沒想到媽媽去偷看時竟然發現兩隻靜靜在角落看書！有沒有這麼乖巧？！

不過孩子們當然等不及媽媽完成工作，明明太陽還很大，還是吵著要先去海邊玩了，這種重責大任當然就交給孩子的爸啦！媽媽我還是正大光明的繼續在冷氣房裡工作躲太陽為妙~🤣☀️☀️小女兒見媽媽沒跟來，還語帶殘念地說：「媽媽工作還沒做完喔~~」🤣🤣🤣

好不容易工作告一段落，時間也來到三點多了，媽媽終於甘心收起電腦往海邊走去；雖然來之前早就查了退潮時間，但走到海邊時才發現這退潮退得還真遠！我們中午來的時候海水還在沙灘附近，三點多時只看到岸邊露出的礁岩了。

《三點多來的時候海水已經退到老遠去了，害我一度想說是不是走錯地方了~~》

不出所料，爸爸帶著姐姐走到不知哪裡的遠方抓魚抓螃蟹，妹妹和臨時前來和我們會合的友人在岸邊找貝殼玩......這位爸爸這樣對嗎~~（攤手）

這兒的潮間帶生物一樣不少，退潮後的礁岩地形讓小魚小螃蟹們悠遊，不過因為範圍比較大，據抓魚達人猴子拔說不太好抓；姐姐一樣實施佛性抓魚法，拿著漁網揮揮揮看會不會有阿呆魚自投羅網；妹妹當然還是顧著找貝殼，對抓螃蟹一點興趣也沒有....奇怪，剛剛是誰吵著要來抓螃蟹的？！(註：小魚小蝦小螃蟹和貝殼都是屬於大海的東西，不可以因為喜歡就帶回家喔！)

爸爸帶著小孩在退潮後的小水漥中穿梭

有的地方會有一大片綠綠的東西，靠近看才發現這不是青苔、是海藻，所以不會滑喔！

《退潮後是一小窟一小窟的小水漥，水好清澈，裡頭是游的超快的小魚兒們和很會躲的小螃蟹們》

《認真抓魚的父女檔...看照片才發現這小水漥是心型的耶！》

《夕陽西下~》

原本媽媽還帶了垃圾袋想說要帶孩子們淨灘，但忘了先和老闆借夾子，結果錯失機會教育良機~~沒關係，下次還有機會！如果想要淨灘的話屯山小枋是淨灘合作店家，可以免費借夾子和專用垃圾袋喔！至於撿起來的垃圾，如果能自行帶回去是最好，真的不行的話還是可以問問小枋的老闆方不方便幫忙處理，是個非常適合帶孩子保護大自然的地方。

照例玩到夕陽西下，我們再度回到屯山小枋沖水上廁所，然後才和友人們回到淡水新市鎮附近吃晚餐。回程兩小再度直接斷電昏迷，海邊果然是大人小孩都會大放電的好地方啊~~

PS. 溫馨提醒：屯山小枋的規定和菜單隨時都會變更，建議要去的朋友事前先查好喔！另外大自然是我們的好朋友，想讓小朋友可以在大自然玩耍就不要破壞它！不留下垃圾、也不要帶走屬於大自然的東西，下次才有機會再來玩喔~~