台中／漫遊臺三線！ 大湖到豐原的單車小旅行

內山公路

台灣公路編號東西向為偶數，南北向為奇數。有如台9與台1，台3也是一條南北貫穿台灣本島公路。

因位處於西部山區，行經城鎮發展相較於靠海的市區規模均小一點，反而保留靠山的美感。以軍事觀點來看，從日治時期到現今，更是一條具有戰備價值的運輸路線。從台北市到屏東，總長436公里，貫穿的地理形態大多是丘陵與台地，所以不論是景觀或生活特性自成一格。而沿著台3而行，幾乎也是早年泰雅族、賽夏族與客家及樟樹所交錯的古道，所以又有稱之為樟之細路。

這條行進在山裡的公路，一路上坡度起伏不定，而且經過的小鎮、小村與山林況味自成一格，尤其是以單車漫遊，著實豐富精彩。

大湖出發

前一天住在大湖小鎮市區，一間在疫情前剛剛營業的新文旅采莓行館。因為疫情生意冷清，所以旅店內的設施極為新穎乾淨；市區不大，早上醒來走出旅店閒逛，菜市場大約有一二百公尺長，大多是一般蔬果和肉品食材。這裡的菜攤子大多有賣一種叫 "過貓" 的蕨類嫩芽，看起來特別油亮新鮮，大概是位在山區裡，採摘或種植都方便。市街上有不少老店，雜貨鋪子、菜苗店、肥料店..... 因未規劃太多時間給小鎮，只能草草逛過市場就準備出發了。

大湖的區域比想像中大，沿著台3線騎行，路況大多是上坡，不過沒多久又平坦了。初夏的山裡有一點點悶熱，但又不是熱到頭昏腦漲的燠熱，微微的烘烤著，出了一身汗以後，坡度自然緩和而平坦。在山區有四線道寛敞的馬路，得感恩在心了。每次到達一個坡頂，回頭望向來時路，感覺那蜿蜒的路形和綠意相伴的畫面，其實滿漂亮的。沿途大多是農田，以水果田為多，稻田少見。大湖最有名的草莓田，現在不是時候，只能看著盼望著冬日盛產的招牌，孤伶伶地佇立在路邊。有如樟之細路的傳說，主線邊分布著很多充滿想像的小村落和古道，停車在一處石造古橋旁，心想，要好好的發現細路之美，花的時間難以估計。

印加果與冰咖啡

一路上除了孤獨的草莓園，一些農場種植了各式各樣的蔬果。上坡一個接著一個，我們在一處農場小屋子前暫停休息。

小屋子前種植一種爬藤類植物，開著白色穗花，果實四邊有角，像少了幾瓣的八角。當我們正在討論這奇怪的植物時，農場裡走出一位中年大姐操著熱情口吻：「要不要進來休息，我煮咖啡給你們喝。」接著一杯又一杯現煮冰咖啡端了上來，在略顯悶熱的初夏，特別暢快又清涼。剛才一路上坡的辛勞，也一並緩解許多。

門前的植物叫印加果，維基百科查閱內容：「大戟科多年生植物，葉子上有小毛狀體。它原產於南美洲大部分的熱帶地區，包括蘇利南、委內瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯和巴西西北部，以及加勒比海的一些向風群島。它在東南亞被商業化種植，尤其是在泰國。雖然它的生種子和葉子含有毒素，但這些成分可在烘烤後安全食用。」

農場姐姐送了我們好多種子，回家種植，讓我們也能欣賞到印加果的美麗花朵和果實。

這次相遇，無疑是旅程中最美的萍水相逢！

鯉魚潭

由大湖往南，台３線最美的路段大約在鯉魚潭附近，這一段路依附著潭水而行，由於位置較高，整個鲤魚潭水域清楚呈現。從景山橋上眺望，視野向潭心展開，這個角度剛好與最長縱伸平行，所以看得最遠也最清楚。

漫著輕霧的早夏，潭水因為雨水不足而下降許多，水位降低後原本在水底的邊坡都露了出來。左手邊是一些小村落片段出現，右手邊樹林像開了又關，然後又打開的窗門一樣，有點低水位的鯉魚潭、漫著不知是霧還是霾的對岸山居人家，都隨著蜿蜒的路況，與樹林交織著賞心悅目的山水美感。這好幾公里，坡特別多也特別漂亮，尤其是停下單車驀然回首，台3擺出的優美曲線，呼喚著一次又一次的過客。還好，我們單車騎得慢，心走得自在，停下了腳步，遇見了它美麗的擺線。

觀景台上眺望鯉魚潭，視野開闊，景山橋佇在遠方。大湖至卓蘭這一段台3，山與水交織，十分美麗。

東豐自行車道

道路高點位在苗52交岔口，從此轉進苗52往三義回到豐原，路程較短也較簡單。我們還是沿著台3下滑，再經過幾公里上坡後，進入東勢市區。

曾經因為大雪山林場而興盛，又因為林場資源耗盡而沒落，東勢小鎮看起來人車來來往往，但範圍不大。最近剛整理出日治時期公學校宿舍，那年的光景也無法回到如新的雨淋板、榻榻米、木窗、黑瓦的日子裡了。

轉進東豐自行車道，也是因為林業而建造又因為林業逝去而停駛，還好現在單車休閒盛行，改建成自行車道後，還能讓有著懷舊之心的遊客，再次緬懷這條支線鐵路的風光歲月。十幾年下來，自行車道林蔭茂盛了，一路上都是綠蔭清涼伴著單車而行。十年前還只是枝葉稀疏的黃蓮木，如今葉茂如雲、高大如山，抬起頭來是一整排不見天日的綠色隧道。輕掠過梅子車站、石岡站、朴口站，最後接上后豐自行車道。

離開自行車道，急奔豐原市區，原本預計的搭車時間還早。找了一間咖啡店坐下，啜一口咖啡和台3的起起伏伏，明亮不酸澀略有回甘。

自行車小旅行路線

路線難度: ★★★☆☆ 輕挑戰

旅行分類: ■漫遊 / ■運動

行程：大湖市街→台3線→卓蘭→東勢→東豐自行車道→台13線→豐原車站

總里程:47公里

旅行時間: 7.5小時

離開大湖市街，台3線上人車杳然，一付山綠陪伴

苗栗路段，台3線上大多是夏日裡孤獨的草苺園

從台北市中心的起點開始計算，大湖附近已是136公里

一些支線道路，總是充滿了想像，那座古橋連接到哪個桃花源似的？

主人特別煮了咖啡，讓我們喝咖啡賞花看果

草苺季以外的時節，大多是旱田

每一次回頭，來時路都有一番風情

台3真是一條美麗的內山公路

離開大湖進入卓蘭

景山橋上眺望鯉魚潭

縱深較長的潭面，看起來幾分深遠

今年雨水少，露出邊坡長出一些綠意

高點附近觀景台，眺望鯉魚潭水和剛剛路過的景山橋

鯉魚潭觀景台

沿著山勢，劃出優美的曲線，真是美呀！

樹林打開一扇窗，山水映入眼簾

大湖過後的這一段路，與鯉魚潭伴行

靠山而行的台3線，路況起伏

卓蘭、東勢這一帶，目前高接梨套袋了，等待成熟

相較於現在時下的咖啡店，我還是比較喜歡東勢街上這間有著古老味道的咖啡店

看起來嶄新的東勢公學校宿舍群

日式宿舍內部保留了往日生活景況

偏離台3，沿著東豐自行車道往豐原

以前的東勢支線鐵路，改建成自行車道，十幾年的時間過去了，現在綠意盎然

全國第一條由鐵路支線改建的東豐自行車道，89年建成開通

一路上很清涼，而且是略有下坡

光臘樹迎接旅人

黃蓮木搭成隧道

零蛋月台上的藍皮慢車，只能停在一旁共人緬懷了

石岡農會的「碾米穀倉」興建於日治昭和17年（1942）

目前全線唯一還留下來的老月台，朴口

現在只要時間規劃好，人與單車可同時搭車



