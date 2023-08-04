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彰化／滿山滿谷的金針花！花壇虎山巖

2023-08-04 09:30
 / 蒔緣
藍天與金黃花朵相互輝映，讓遊客神清氣爽
藍天與金黃花朵相互輝映，讓遊客神清氣爽
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台灣各地金針花花季不一，大約分布在每年的4月到10月之間；每年盛開季節，是要以當地往年開花時間去預估的，當然也不能排除天候影響，以及各地氣候不同的因素，所以各地的金針花實際開花時間，每年都會有些許變動。

蒔緣製表
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非假日，能把二個停車場塞得滿滿，人潮之多自可窺見
非假日，能把二個停車場塞得滿滿，人潮之多自可窺見
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遊客盡興地置身金光閃閃的花毯中
遊客盡興地置身金光閃閃的花毯中
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以往，花蓮的金針花季頗負盛名，近年很多地方也利用自己原有的地形地勢，配合社區規劃，發展出不同味道的花季。彰化花壇虎山巖的金針花季，就在這樣的理念下，打造出每年吸引數萬人次前來朝聖的『金黃聖地』。

一樹李花白枝頭，雙雙蜂蝶成佳偶
一樹李花白枝頭，雙雙蜂蝶成佳偶
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伸手可及觸白雪，低頭人兒卻見堆
伸手可及觸白雪，低頭人兒卻見堆
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虎山巖這兒不只可以欣賞金針花，花季初期造訪的，還可以瞧見滿園的李子花；李花如雪的白，猶如想與金針花的黃爭豔似的，環繞滿山的蜂、蝶就是牠們的裁判，而人潮來、人潮去的遊客群，彷彿是各自安排的粉絲與啦啦隊。用鏡頭吶喊、用高談闊論鼓譟，這一場白金爭霸戰可是不容小覷哪！

無論在哪一層欣賞金針花，往下看、往上瞧，都很壯觀。
無論在哪一層欣賞金針花，往下看、往上瞧，都很壯觀。
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走在環坡道路上，遇見親民的李子花，彷彿在告訴您：「靠近點兒，您可以靠近點兒！」但是大家都守規矩的，彎腰低頭而過，深怕擾了蜂蝶美夢，誤了『成李』大事！

叫人垂涎欲滴哪！如果您不怕酸的話！
叫人垂涎欲滴哪！如果您不怕酸的話！
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採摘金針花，因植株高度關係，大部分時間是必須彎駝身子的，很是辛苦。
採摘金針花，因植株高度關係，大部分時間是必須彎駝身子的，很是辛苦。
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如果是花季的晚期才來虎山巖賞金針花，那麼您可以瞧見，滿樹李花已經功成身退，掛在樹上的已經變成是耕作者滿滿的喜悅：李子。

金針花的生命週期相當短，早上開花、傍晚凋謝，所以有人又將之稱為：「一日美人花」。但是同株會有許多花苞，牠們以接力賽方式開花，滿足遊客們的視覺享受。

虎山巖是電視劇《戲說台灣》、《台灣民間故事》很喜歡來取景拍攝的點
虎山巖是電視劇《戲說台灣》、《台灣民間故事》很喜歡來取景拍攝的點
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荔枝椿象下蛋中
荔枝椿象下蛋中

近年越見猖獗的荔枝椿象，在山坡地，特別是果園地，真的要很小心，畢竟荔枝椿象的毒液噴到身體的嚴重性，是不容小覷的！

荔枝椿象下蛋，總是很有規律地排列
荔枝椿象下蛋，總是很有規律地排列

繞了一圈金針山，心曠神怡、滿心歡喜。
繞了一圈金針山，心曠神怡、滿心歡喜。

文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記

逍遙遊彰化
作者頭像
蒔緣
懷念鄉下玩泥巴、爬果樹、隨意躺在長板凳就能休憩的生活。 部落格：豆豆，逗您玩兒https://blog.xuite.net/lukang2038/lukang2038
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