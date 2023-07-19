苗栗／傳說中的天堂秘境！竹南濱海森林公園—假日之森

光是坐在沙灘聽著海浪，就已經讓我置身在名為「幸福」的國度裡，寧靜就如同海浪般不停地湧來，那一刻我突然發現，原來天堂真的近在咫尺觸手可及。

讓大海撫慰我們的身心靈

位於苗栗竹南的濱海森林遊憩區，不但擁有筆直的海岸，踏浪的同時還可以觀賞落日，沿途景色美不勝收，不論是漫步或是騎自行車都可以，是一處適合全家大小共遊的場所，也是台灣少數結合海灘與叢林綠地的休憩地方，我們今天造訪的目的地，就是其中的一個林區—『假日之森』。

假日之森坐擁一大片的海灘，吸引了許多熱愛大海的遊客前來踩沙、踏浪，也可以看到衝浪客在這邊穿梭其中，也許是因為私房景點的關係，就算是當地人也未必全都會知道，所以阿美到訪的當天，雖然是假日，但是人潮並沒有擠爆，這也讓阿美享受了一段超高品質的旅遊，彷彿是受邀到私人海灘遊玩一般

入口處的標示其實有點不太明顯，而且寫的是「樂活天堂」，不過因為立牌是衝浪板的形狀，而且旁邊的地形也是海浪的形狀，所以還算好認，停車場就在入口處的左手邊，右手邊有輕食餐廳和商店小舖。

用心就是把每個細節都照顧好

林區裡頭設施完善，步道、廁所、涼亭、桌椅…等都可以供遊客使用，最棒的是還有提供沖水專區，完全不必擔心身上濕黏或是沾沙的不適，所以，就給他大膽、用力、放心的玩吧！玩累了還可以到石桌椅區休息，周圍林木庇蔭，豔陽難以穿透，是納涼野餐的好地方，可見的當初規劃頗有用心，值的阿美拍手鼓勵。

往海灘方向的途中，設有安全守則和海象資料標示，提供給遊客的不只是當日潮汐、天氣、風向、浪高等重要資訊，也包含了一股安定的力量。越往深處走去，阿美心跳的節奏也越是加劇，因為隱蔽在一片濃密樹林之後的，就是那一望無際的大海。

原來光是坐在沙灘聽著海浪，就是一件幸福的事情

遼闊的景色讓大家的心情都開朗起來，原來海有多寬，心胸就能有多寬！沙灘上唯一不需要的就是鞋子，讓赤裸的雙腳直接感受到細沙的柔軟，舒服的程度就像有人在小心翼翼地呵護著，阿美索性坐了下來，把腳埋進沙堆，企圖讓它們帶走一路走來的痠痛疲勞，看著眼前寬廣的海面，聽著柔和規律的浪聲，阿美逐漸感受到一股寧靜與安定，原來光是坐在沙灘聽著海浪，就是一件幸福的事情。

沙灘肯定是有魔力的，因為它不僅讓我們充滿活力，也同時解放我們的想像力，我們開始在沙灘上追逐著，使出輕功展現踏浪過海的能力，發動氣功使出隔空推物的能力，幾個N歲的人能夠玩成這樣，還說不是沙灘魔法所造成的影響。

沙灘是永不無聊的，因為除了踩沙踏浪之外，還可以玩沙堆、撿貝殼、看螃蟹…等，這些絕對夠你待上半天以上。

風車景觀，瞬間成了熱門打卡景點

位於龍鳳漁港外的風力發電場，是臺灣首座正式營運的離岸風力發電場，一根根高聳巨大的風車，佇立在遼闊的視野當中，當風車的轉動逐漸緩慢時，時間似乎也跟著凍結，畫面看起來相當悠閒。

許多的人都會在此取景拍照，因為寧靜的氛圍，加上海天一色的景象，一幅幅充滿療癒氣氛的照片就此產生，也成了IG爆紅的景點。

阿美最後要提醒大家的是，這邊的海域除了風浪板活動之外，是禁止從事游泳活動，還要注意防蚊、防曬，即適時補充水分及食物。

【交通資訊】

地址：苗栗縣竹南鎮中港溪出海口。

★大眾運輸

由竹南搭乘經海寶往後龍的苗栗客運，於塭仔頭下車，在五福大橋前循鄉道往海邊行約1.3公里後即可抵達竹南濱海森林公園。

★自行開車

1.南下:下國道3號竹南交流道後東行，右轉苗6-1鄉道至五福大橋前右轉便可抵達。

2.北上:下國道1號苗栗交流道，沿著台6、台13甲省道行至談文，循著往五福大橋的指標前行，過橋後左轉即可抵達。





＊用旅行深度體驗台灣活動：【大龍峒覺旅】台北孔廟＆保安宮

【美遊記】一個享受旅行、放鬆身心的地方，支持美遊記，歡迎加入【美遊記粉絲專頁】、【美遊記網站】、【美遊記@YouTube】按讚、分享、關注。