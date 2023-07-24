基隆／再訪詩人筆下的人間仙境！基隆嶼、燭台雙嶼

原名「雞籠」的基隆，不只是北台灣重要的漁港，也是商港、軍港和雨港，身兼多重身份的它，不僅在台灣的歷史上扮演重要的角色，更吸引許多的文人雅士前來一睹風采，飽覽山水美景之際，也紛紛不少留下膾炙人口的作品，歌詠的景點或許因時代的變遷有所差異，但與天地合其德的壯志情懷卻是亙古不變，今天何不跟著阿美一訪詩人筆下的人間仙境，暫且拋下任何想法，以他們豐沛的情感為自己的心目，藉眼前的詩情畫意為梯，登入人境合一的美好感受。

一、基隆嶼

八景名稱：杙峰聳翠

詩句欣賞：萬水星羅繞杙峰，杙峰不與眾山同。孤高千仞凌霄漢，一望蒼茫鎮海東。

作者：許梓桑

它的獨特，自古以來就不斷地吸引著人們的眼光，「杙峰聳翠」只是其中一個形容。它的樣貌，變化莫測、難以捉摸，時而為大象，或時而為犀牛，甚至幻化為鯨魚。

它有所堅持，不是你想來就可以來，每年開放的時間是從4月至10月。它秉持原則，每天最多容納1200人參觀，額滿只好改天，正由於這些堅持和原則的貫徹，我們才能夠有個難得的機會，探索少有的絕美秘境，欣賞可貴的原始風貌，它就是享有台灣龍珠美名之稱的「基隆嶼」。

基隆嶼位於基隆東北方外海，距離基隆大約只有5公里，因為孤懸於一片大海之中，成為北臺灣最顯著的地標，加上不管是從基隆，或是在附近的東北角海岸線上，都可以看到它優美的身影，所以也躋身為有名的基隆八景之一。

這座長約960公尺，寬約400公尺，高約182公尺的小島，是一海底火山噴發形成的小島，四周都是峭壁，並且有許多的海蝕洞穴與岩礁，有火山地質公園的稱號。早期因為軍事管制並未對外開放，直到2001年才開啟登島觀光，後來因為颱風的關係封島5年，於2019年又再度重新開放，這些看似不利發展的因素，並未阻擋人們的興趣，反而轉變成一股迷人的魅力，讓大家踴躍爭先前來，為的就是一掀難以言喻的神秘面紗。

阿美此行選擇四合一的行程，項目包括了繞島、登島、燈塔和藍色公路，為了減少航程中可能產生的身體不適，搭乘有「蝙蝠俠船」暱稱的雙船體豪華遊艇，外型不僅搶眼亮麗，內裝也充滿高科技，還可以使用手機連接駕駛系統，行程除了平穩之外也沒有任何柴油味，徹底顛覆阿美的搭船經驗。藍色公路主要是由外海的角度來觀看「酋長岩」和「象鼻岩」，坐在甲板上欣賞著碧海藍天，讓全身沐浴在金色陽光中，閉起眼睛感受著融合海水的獨特空氣，生命彷彿再次受到滋潤，恢復原有的活潑朝氣，原來，陽光＋海浪＋遊艇＋小島也可以組合成滋潤生命的方程式。

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二、燭台雙嶼

八景名稱：燭嶼夜光

詩句欣賞：海作膏油天作籠，光芒萬丈扇長風，遙知達旦輝煌處，眩目魚龍一照中。

作者：李逢時

據說在很久以前，有一個女人因為思念行船未歸的丈夫，每天都到岸邊等他，可是她還沒有看到丈夫回來，就已經化為岩石，當她的丈夫歷經艱險回來後，發現妻子竟然已經成為岩石，便傷心欲絕在岩石旁哭泣，不久之後居然也化為岩石，陪伴在旁常相左右，逐漸演變成「燭臺雙嶼」，所以它也被稱為「夫妻石」。

要想見證這則淒美動人的故事，就必須親自前來金山一回才行，阿美此行的起點是從「豐漁社區溫泉浴室」開始，一路緩步慢行到「員潭溪景觀橋」，經過「水尾漁港」，再從一旁進入「神秘海岸」，穿越「一線天」來到「燭臺雙嶼觀景平台」，最後再從「獅頭山公園步道」回到「水尾漁港」，如此鉅細靡遺的展開，為了就是要透過自己的雙腳，細細地品味關於它的一切，引人注目的爆點埋在後段，可以說是此行最好的安排，何況沿途景緻個個都是來頭不小、大有看頭，說是一趟高潮迭起、絕無冷場的走讀，實在並不為過。

隱身在水尾漁港旁神秘海岸，早期的時候屬於軍事管制區，所以當時一般遊客是無法進入，而所謂的神秘，或多或少應該和這有點關係，一進入神秘海岸，迎面而來的景緻馬上就會讓人感到震攝不已，完成臣服於大自然的鬼斧神工當中，一邊是蔚藍大海，一邊是海蝕地形。

穿過一線天洞之後，面貌又是整個完全不同，有各種不同的地質景觀，如海蝕、豆腐岩、蜂巢岩等，也有海天一線的海岸美景外，彷彿就像是遺世獨立的海角新樂園，原始又充滿活力，隨手一拍都是最美的傑作，堪稱是大自然的最高藝術殿堂也不為過，不過阿美要提醒大家，一定要注意安全，千萬不可為了美照就讓自己置身險境，特別是在天象不好的狀況下。

「燭臺雙嶼」是一座孤立於海中的岩礁，高約60公尺，因經過長時間的侵蝕，中間部分崩塌凹入，遠遠望去有如兩座燭台對峙，所以就被稱為「燭臺雙嶼」，除了在神秘海岸可以遠望之外，獅頭山公園的中正亭絕對會是最佳的拍攝地點，從上向下俯瞰的角度，自是與眾不同，有如是上帝擺放在海中的自然傑作，藉由雕刻告訴著世人，就算海枯石爛，存在你我心中的這份情誼是永遠不會改變的。





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