台中／喚起舊時回憶！台灣鐵道故事館

前陣子去台中，準備回程，結果進到台灣鐵道故事館，差點出不來。在裡頭走動時，喚起了許多搭乘火車的舊時記憶，還有一些我看似熟悉，卻又不甚清楚的舊時玩意，這些都在台灣鐵道故事館。

裡頭還滿大的，有許多關於火車的小東西，興致突然高昂起來。其實我並不是什麼鐵道迷、火車迷，只是對許多事物感到好奇而已。

在這一區「懷舊硬式車票」，看到莒光跟復興的車票，以前為了省錢，很少搭莒光，幾乎都是坐復興、區間。看到粉紅色的車票，我還努力回想了一下，這粉紅色的車票我是否有買過？但印象實在太模糊，可見以前為了省錢，真的都只挑便宜的火車搭。

挑便宜的火車搭沒關係，只要不要逃票、跳票就好了。

只要進去火車站，都是為了南下或北上，根本沒送過什麼人，沒什麼離情依依、淚灑月台的戲碼出現，根本不知道月臺票到底長什麼樣？不過倒是聽過老人家說，以前送人遠行時會買月臺票，也有聽過買了月臺票，但還是偷偷搭火車，至於怎麼出站……只能防君子不防小人，規矩是人訂的，漏洞是人鑽的……

有些地名因為名字有趣，所以有人會特地搭乘這一段的火車，像是「永康」到「保安」，印在車票上就成了「永保康安」，有保佑幸福的意思，同時延伸出其它地方，甚至連祝福的詞句都印在巨火的車票上，只是這些車票不能用就是了。

這個指定列車買回去就用手寫，想像自己到遠方。

台灣鐵道故事館內還有車長和車掌小姐喲！超可愛，都單眼皮。

在烏驛日柑仔店內也有列車長，上面有臺灣鐵路管理局局長張政源先生的簽名。

裡頭還有一些互動的玩意，像這個柵門設計成套環的玩具。

在電子化之後，這些告示都成了古董。

到不了的地方叫遠方，到的了的地方叫旅行。有時候只是經過，也可以發現自己喜歡的小事物喲！