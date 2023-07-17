新竹／藍調系的脫俗韻味 療癒人心的繡球花季

薰衣草森林夏天的主角， 不是薰衣草喔！

去年三月初和今年六月初，同樣的都是週末的陰雨天，只想遠離都市塵囂短暫躲在森林裡，離台北不遠【薰衣草森林新竹尖石 】 是我的目標，原以為會是滿滿薰衣草的淺紫色夢幻森林，迎著眼簾而來的是淺藍帶著白黃和淺綠的藍調色系，剎那間的我從紫色夢幻跳到藍調系的冷靜理性，尤其是今年的花色偏淺藍色，更覺清新脫俗般蘊涵典雅的氣息，有一種療癒人心的魅力。

⬆︎ ⬇︎2022年3月繡球花季

滿滿淡藍花田，加上一點的紫色，美不勝收的夏季森林！

⬆︎ ⬇︎2023年6月繡球花季

沒有薰衣草花海的薰衣草森林，漂亮嗎？

今年是我第二次來到，才明白沒有薰衣草的夏季，薰衣草森林照樣夢幻、依然浪漫，取代的花種就是象徵有著「圓滿」涵意漂亮繡球花。若真想看薰衣草花海，最佳的季節就是在秋季與冬季，也就是說11月到4月之間，而春夏季節，薰衣草森林會將園區換換上鼠尾草與天使花，更不能錯過的是繡球花季！

關於薰衣草森林

創始於台灣中部地區以薰衣草香草植栽為名的花園農場休閒景點，總公司設於臺中市西屯區。2001年於台中新社山區成立第一家店，拓展了新竹尖石與苗栗明德等處，是台灣中區熱門休憩區，也連續幾年入圍台灣百大旅遊景點。 （維基百科）

斜坡上的繡球花海區

園區入口不遠處的左方繡球花海的山丘，才踏上草地旁步道，總有跳出來的小東西，真的很多很多，蹲下來貼近花朵，天哪！可愛的你（蚱蜢），不怕我們，再看看還有什麼，啊哈小青蛙跳出來！

去年的造景，必拍的場景之一，今年換囉！

⬆︎⬇︎薰衣草森林新竹尖石店限定的「小熊站花崗」，呆萌小熊在橡實屋中守著花，似乎在等待有人過來陪陪他。 ㄟ，這不是有人來陪著了嗎？

週末上午10:00開始營業

不到中午時間園區已是滿滿看風景和拍照的遊客，大門開啟的時刻，遊客陸陸續續的抵達，進到餐廳才發現，快客滿了，若是想在這森林用餐，得早早來才有座位，要不然就會要等，其實等等也是可以的，園區處處都是美景，太多可以拍，一個不注意就會拍到手軟。

⟪樹間繡球花傘⟫2023最大亮點

位在園區入口處右方，有盪鞦韆的這一區域，高樹上好多漂亮的繡球花傘 ，夢幻森林不就是應該是這樣的。

⬇︎漂亮的池中繡球花海，是去年的造景，看著著雙腳都不聽使喚的不想離開！

⬇︎⬆︎園區入口左方，插畫家森林美好日常的導覽，每一天都不一樣，跟著看跟著吃喝玩樂就是了！

框框地景藝術

這個森林裡，好多的框框，看來都是為網美設計的拍攝點，我們喜歡上面對群山環繞雲霧離繞中山景的超大大框框，坐在休閒木椅上，抬高雙腿放輕鬆的欣賞著 ，寧靜中欣賞陶醉在綠油油的療癒森林。

去年三月來時，櫻花正開著呢，薰衣草森林粉色的漂亮！這可不是一般般，超美的好嗎！來到森林般的薰衣草森林，會自動放慢腳步，悠哉悠哉的，慵懶疼愛自己的時光，暇意極了！

滿園春色的森林，薰衣草森林新竹尖石，美翻了！

走到這兒才發現好多的框框，被框住了嗎？

由下往上看過去的秘密花園山丘

⬆︎⬇︎秘密花園

最下方百子蓮（也稱愛情花）

很難分辨的薰衣草和鼠尾草

二者都是淺紫色的小花，看起來上圖是薰衣草，下圖是鼠尾草？每一次看到它們倆，總要用圖片再問問古狗大神後才能確定，不知道有沒有人和我一樣呢？ 薰衣草花開的季節在秋冬，秋天再來好好欣賞囉！

園區走上幾圈之後，餐廳裡享受美食囉！推開窗往外欣賞，美翻的景緻！

走進薰衣草森林的半日，感覺是一天的旅程，舒服極了，身心靈得到了充分的休息，變漂亮了，也感覺更健康了！

🏡 地址 ： 新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

☎️ 電話 ：03 5842 013

2023年繡球花季期間：4月1日~至6月25日止

需購買門票：成人票每人200元，折抵消費100元（漲價了，去年每人$150)