馬祖／南竿北海坑道的白天與黑夜

南竿北海坑道位處舊名「鐵板」的小聚落仁愛村之海岸線一帶，坑道貫穿岩壁後，以「井」字形開鑿，漲退潮時水位差達4公尺左右，大約為一層樓之高度，步道全長約七百公尺，走完一圈約需三十分鐘。

有關馬祖北海坑道之簡介，請見《馬祖／走訪戰爭和平紀念公園主題館、北竿37據點與坂里沙灘》一文 ，且又有一說為白團亦曾於金門八二三炮戰後前來馬祖視察，並建議於馬祖開鑿地下坑道，以防共軍砲擊。

金門馬祖於戰地政務時期，除了「美軍顧問團」之外，另有「日本顧問團」協助國民黨政府訓練國軍，也就是所謂的「白團」。

1945年日本戰敗後，支那派遣軍總司令岡村寧次差一點被判甲級戰犯而被求處死刑；被國民政府釋放後回到日本，後與澄田睞四郎、十川次郎募集前日本帝國陸軍軍官富田直亮等人，在東京籌組白團 ( 以富田直亮為首，且富田化名為「白鴻亮」)，又稱「白鴻亮軍事顧問團」。

至1969年白團解散為止，白團在台灣協助訓練國軍長達20年之久，總受訓人數亦高達到兩萬餘人。除美軍外，白團堪稱影響中華民國軍事甚鉅，據說義務役徵兵制與預官制度，亦為白團之提議。

此處近年來因為被旅行社包裝為「藍眼淚保證班」而聲名大噪，但實際參與行程後，可能會因為南竿北海坑道中的藍眼淚，無法以手機拍攝而大失所望。當於坑道中搭乘搖櫓船時，搖櫓所潑上水面的光芒非常細微，以市面上的手機來說，就算手動放大光圈，讓更多光線進入相機，從而令曝光增加，亦無法拍得藍眼淚的身影。

夜間進入坑道內

等候區，千萬別被前方的布幕照片騙了，坑道內根本拍不到藍眼淚！

準備前往搭乘搖櫓

出發

因夜間為讓遊客看到藍眼淚，搖櫓於坑道中行進時，坑道內燈光會全數關閉，以讓藍眼淚的細微光芒不被光害遮蔽。而白天前來參觀時，方可見到鬼斧神工之坑道全貌與潮汐漲退潮於坑道上留下的痕跡。若不想步行參觀，亦可搭乘搖櫓沿井字型坑道繞一圈，會比步行還來得快。

白天的南竿北海坑道

白天的南竿北海坑道

沿步道於坑道中參觀，需留意地面積水與上方滴落之水滴，且不時可見坑道、搖櫓於水中之倒影甚是特別。往昔肅殺之戰爭氛圍已然被現今之藍眼淚、觀光旅遊與坑道本身之壯闊之鑿痕所取代。

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