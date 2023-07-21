花蓮／郵輪式公車玩花蓮！台灣好行縱谷花蓮線

已經好久好久沒去花蓮了；對我來說，花蓮是名義上的家鄉，我的身份證上的開頭是「Ｕ」，自己是在花蓮出生，但卻是陌生的......

前兩年因為專案的關係，當時去了好幾趟花蓮，不過，又已經好久沒去嚕.....

這次，多虧朋友們有揪，所以來了一趟二天一夜的小旅行，搭乘台灣好行縱谷花蓮線郵輪式公車，走了許多花蓮著名觀光景點；如：慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖、雲山水、松園別館、豐之谷、立川漁場....等，入住了新開幕不久，並結了度假與靜心的花蓮丘丘森旅 CHU Resort .....

搭乘火車從台北出發，很快的就到了花蓮；嗯，其實，台北～花蓮也沒那麼遠，不是嗎？應該可以常來的（笑）

從花蓮火車站出來，藍天、陽光、微風....等迎接著我們到來，這裡對我來說並不陌生，上次離開時好像沒有如此的好天氣；今日，我們先來到了「 花蓮轉運站」。

這對我來說應該是新的設施，在這裡可以搭乘公車前往花蓮各地；且還有一些旅遊行程的接駁車輛也能在這裡搭乘，感覺方便多，也標示的相當清楚哦！！

這裡的旅客服務中心也提供了完整的諮詢，還有一些看板與行李寄物櫃，感覺挺方便的。

我們就是從這裡搭乘「台灣好行縱谷花蓮線郵輪式公車」(郵輪式公車提供有別於一般到站即離的傳統公車模式，而是原車載送遊玩，可以規畫一日遊及半日遊2種路線，暢遊花蓮縱谷知名景點）

開始我們兩天一夜的花蓮小旅行。

售票櫃台上方的市區客運時刻表和花蓮火車站有連動式，抵達花蓮火車站時也可以看到這電子看板，可以看到台灣好行和各客運的時間表。

台灣好行縱谷花蓮線郵輪式公車路線

縱谷花蓮線一日遊303B(週二~週日行駛)

縱谷花蓮線一日遊303C(週一行駛)

台灣好行官網：https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend

電話∶0800-011765

＊＊建議上網買套票才有保留座位，而且有買套票先上車＊＊

我們這次搭乘的是縱谷花蓮線一日遊303B和303C路線，兩條線路的差別是星期一，因「慶修院」每週一公休，所以週一行駛的303C繞到「松園別館」；這此是因為有特別安排，所以我們「慶修院」跟「松園別館」都去嚕。

仔細看了一下縱谷花蓮線有半、一日、二日券，搭車點都是從花蓮車站出發，可以用現金、悠遊卡 、一卡通、愛金卡、行動支付(一卡通Money、悠遊付) 支付，付款相當便利，在官網也有每一站的上、下站價格表，如果想暢遊花蓮的觀光景點，建議還是買一日券會比較划算。

可以直接在線上購票訂位，或是在超商買票，或旅行社買票後；在上訂位系統選擇實體票訂位，建議上網買套票才有保留座位，而且「買套票先上車」，若是旺季來花蓮搭乘大眾交通工具，建議事先買套票哦！！

官網上有時刻表，出發的時間是有考慮到大家搭火車來到花蓮的，可以直接接上台灣好行303B或303C的公車；大家只要在9:40左右抵達花蓮車站就可以嚕！

目前台灣好行縱谷花蓮線所使用的公車都是電動公車，低碳環保，也同時是低底盤公車，也方便輪椅族的朋友搭乘；同點上、下車，只需要在表定時間前抵達車站，就可順利上、下車，搭乘大眾運輸暢遊花蓮嚕。

另外，買套票的朋友們請記得收好台灣好行票根，可以在特定商家享受優惠，有的是入場門票優惠價，有的是購買伴手禮有折扣....等。

今日就先簡單跟大家分享台灣好行縱谷花蓮線的景點，各個景點的細節的介紹會在之後再跟朋友們分享。

慶修院是 花蓮三級縣定古蹟，位在臺灣花蓮縣吉安鄉的寺院。

原為真言宗吉野布教所，為真言宗高野山金剛峯寺的海外別院。本尊弘法大師、脇佛不動明王和毘沙門天、創立者為川端滿二，通稱「吉安慶修院」；二戰後改為供奉本師釋迦牟尼佛和觀世音菩薩。

境內有四國八十八箇所靈場之石佛與御朱印，入內有著濃濃的日本風情，現在可是花蓮人氣超旺的觀光景點。

吉安慶修院

官網：http://www.yoshino793.com.tw/

電話： 03-853 5479

地址： 973花蓮縣吉安鄉中興路345-1號

營業時間：08:30–17:00

門票：成人$30/半票$15/團體票$20

那日，原本以為下雨的天氣，突然變得非常好；也超熱的，在參觀完慶修院後，同行的朋友們手中拿著的仙草茶吸引了目光，跟著來去買、喝起來了；老闆娘（是淑貴本人嗎？）她問：喝甜的嗎？

我說：喝。

她推薦仙草蜜，哇！入口時，真的是仙草蜜，微甜的蜜香再加上仙草絲，好好喝哦！！一口氣就吸了1/3好好喝呀！！

朋友們說：無糖的仙草茶也好好喝，瞧著攤子上那些與名人們的合照就知道嚕。

淑貴仙草鋪

電話：0916-065 397

地址： 973花蓮縣吉安鄉中興路341號

營業時間：08:30–17:00(每週一公休)

慶修院旁的「林家食品」是同行朋友認識的，據說老闆娘以前在飯店工作。

嗯，難怪對於品質上有嚴格的要求，這裡的香腸跟鹹豬肉出名，好吃!

香腸口味有不少，如：馬告香腸、芋頭香腸、麻辣香腸...等；可惜今天只有馬告香腸跟鹹豬肉，我們吃完之後，大家立馬採買了起來（笑）

＊憑台灣好行乘車券，香腸每支折抵5元、鹹豬肉每份折抵20元，生鮮食品享95折優 惠

林家食品

粉絲頁：https://www.facebook.com/linfoodshop/

電話： 0928877 133

地址： 973花蓮縣吉安鄉中興路337號

營業時間：09:00–21:00(每週一公休)

在台灣好行縱谷花蓮線站牌對面的「吉安鄉農會冰品農特產品展售中心」，是自己錯過多次的，這次把握有限的時間買了紅豆牛奶冰淇淋，這....好好吃哦！！還買了防小黑蚊的香茅油

嗯，這紅豆牛奶冰好好吃，同行的朋友吃過後再與光復糖廠的紅豆牛奶冰淇淋比較，說這裡比較好吃；嗯，我自己也是挺喜歡的。

吉安鄉農會冰品農特產品展售中心

粉絲頁：https://www.facebook.com/jianricegood

電話：038533778

地址：973花蓮縣吉安鄉中興路355巷5號

營業時間：09:00–17:00

已經好久好久沒來鯉魚潭了，變得有點多，我....認不出來嚕；目前分為潭北與潭南。

在潭北遊客中心下車之後，要沿著步道散步到潭南遊憩區上車，這裡有預留100分鐘的時間，讓大家可以在這裡吃午餐、小吃，還有欣賞附近的湖光山色。

這裡，我記得的是活跳蝦，同行的朋友說：這裡的木瓜牛奶、炸物、地瓜餅...等都很好吃，另外，在每年4月至5月為鯉魚潭賞螢季節，可以坐快艇、划船或踩踏船進行水上活動，也有SUP立槳...等多元的遊憩活動。

鯉魚潭潭北遊客中心

官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/attractions/detail/205

地址∶花蓮縣壽豐鄉環潭北路100號

電話∶03-8641691

那日我們是到潭南吃午餐，當地有名氣的「樹屋」，生意真的是超級好的，那日沒有吃到店內招牌的烤魚、烤雞，覺得有點可惜；不過，當日的份量有點少，出菜速度也挺慢的，所以搭車前往的朋友們，請要留意時間哦！

＊憑台灣好行乘車券用餐、樹皮貓頭應DIY部落手作體驗9折優惠

鯉魚潭樹屋餐廳

電話： 0955-996 777

地址： 974花蓮縣壽豐鄉環潭南路2號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00(每週二公休)

「花蓮觀光糖廠」是我從小吃到大的店，以前回瑞穗爺爺家過年，都會來這裡吃冰，從小小的規模，到現在我都有點快認不出來嚕（笑）

還是點了熟悉的紅豆牛奶冰，面對著鯉魚池，回味小時候的美味時光，小時候，有這裡的冰可吃，就是件幸福的事呀！！

花蓮觀光糖廠

官網：https://www.taisugar.com.tw/resting/hualian/

地址： 97642花蓮縣光復鄉糖廠街19號

冰品部電話：03-8703906

冰品營業時間：08:00-20:00

「雲山水」是個好久好久沒來的地方，記得第一次來是朋友的先生在東華教書，她帶我來附近美麗的地方。

以前觀光客不多，且還不用收門票，哈哈哈，現在可是成了來花蓮必訪的景點之一.....這裡有好幾間民宿、還有許多美麗的角落可拍，真的好...好拍呦！！

那日偷偷跟著朋友的腳步來到了一些超美的落羽松區，天呀！如果秋冬變色，該有多美.....

還有印象中的水與石階，現在已經鋪上了步道，哇！！人.....不少，一切都經過規劃，與印象中有點不同，但仍覺得很美麗，值得來走走哦！！

雲山水植物農場

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路二段2巷201弄12號

電話：(03)865-6298

開放時間∶08:30 – 17:00

那日我們下榻花蓮丘丘森旅 ，這裡是原是兆豐農場的小木屋區，後來更換經營團隊，改裝之後成了現在的模樣。

自己很喜歡，有北歐、泰國休閒渡假風，這裡有溫泉、瑜伽....等。

空氣與夜晚的星空也很美....很喜歡的地方，之後再來跟大家細細介紹哦！

花蓮丘丘森旅 CHU Resort

網站： https://churesort.com/

電話：038772929

地址：975花蓮縣鳳林鎮永豐路6號

台灣好行縱谷花蓮線半日遊303D(每日行駛)

花蓮轉運站<–>林田山林業文化園區

12:30出發的303D行程，同樣是採郵輪式公車定點玩樂的設計，也方便各地的旅人來到花蓮旅行。

原來花蓮理想大地渡假飯店現在有規劃出一區「豐之谷自然生態公園」，這裡是讓沒有住宿的朋友們也能來體驗飯店的湖光山色。

那日搭乘竹筏在河道上感受陽光與微風，聽著蟲鳴鳥叫聲，真是愜意極了！

我想起了泰國北碧府的旅程，就是如此的環境，好美，好喜歡呀！

那日來到了由馬廄改建的咖啡館，巧遇了孔雀與孔雀寶寶們，好萌呦!

吃了桑椹冰淇淋與好吃的洛神花達克餅，再帶了一條蜂巢蛋糕回家。

嗯，這裡舒服得讓人都不想離去嚕!

搭乘台灣好行，在這裡可以停留一個小時，還是得要走出去搭車（笑）

其實，花蓮好適合發呆與放空，但若你對花蓮不熟，搭乘台灣好行縱谷花蓮線，不管哪個行程，都能讓你看到好美，好悠閒的花蓮哦！

豐之谷自然生態公園

網站：http://www.plcresort.com.tw/tw/travel2

地址： 974花蓮縣壽豐鄉理想路1號(花蓮理想大地渡假飯店內)

電話： 03-865 6789

＊入園門票+竹筏體驗可享優惠價$150

林田山林業文化園區一直是自己挺喜歡的地方，又好久沒來了，這次剛好遇到不少地方都在整修中，相信之後應該會讓人期待吧！！

林田山曾是台灣的第四大林場，從遺留下來的房屋與資料，並不難想像以前這裡有多繁華....；目前可以在這裡的展示館一虧當年許多人在此生活的模樣。

裡頭有很多地方可以散步、拍照，當然自己印想中的小黑蚊也從來沒少過（笑）

這裡有個社區發展協會所經營的咖啡聽，房屋內的檜木香氣讓自己印象深刻，是個很好發呆的地方（不過要留意時間，別錯過車次）

這裡預留的時間為80分鐘，在園區散步，喝喝咖啡，看看一些歷史解說與駐站藝術家的作品，還有一些小農們的商品，很悠閒的景點。

這次我終於造訪了整修許久的林田山中山堂，這是具有規模的集會中心，是電影院，那高低差的座位區可是當年保留下來的木頭椅子，後方還有兩台有年紀的播映機.....

哇！從這規模來看，還真不難想像，這裡以前住了多少人.......

林田山林業文化園區

官網：https://www.forest.gov.tw/0000221

電話： 03-875 1703

地址： 975花蓮縣鳳林鎮林森路99巷99號

營業時間：09:00–16:00(每週一公休)

我想，「立川漁場」應該是我來花蓮來過最...多次的地方吧！這裡經過多年的整建已經變得超級有規模，且適合親子同遊寓教於樂的好地方，入園免費可以看影片，聽導覽，也能付費下水去摸蜆仔，120元不限時間，可以裝滿一盒；瞧著小朋友們玩得開心，且人人都是滿滿的一盒呀！！

這裡的餐廳「五餅二魚」也是不少人的最愛，經濟實惠的團餐，只要4000元，有美味的黃金蜆料理與立川三寶。

如：烤魚、貴妃魚、雞湯、控肉、青菜、水果、甜點....等，10人一桌，我們大家吃得超級滿足。

這裡的賣店當然也是大家買伴手禮的好地方，疫情之後，又開始開放試吃嚕！

有護肝解酒的濃縮蜆錠，還有一些用蜆做的零食與即溶湯、古瓜茶...等，這裡，很容易讓人手滑哦！！

立川漁場

官網：http://www.lichuan.tw/

地址：花蓮縣壽豐鄉共和村漁池45號

電話：03-8651333

營業時間：09:00–17:30

「松園別館」自己路過Ｎ次，每次都因為要趕火車，所以就直接跳過，不過，這裡是個很值得前往的歷史景點。

「松園別館」約建於昭和18年（約1942-1943），因老松林立，環境清幽，因而得名。當時用途為日軍在花蓮最高軍事指揮中心，也是日治時代的徵兵單位，稱為「花蓮港兵事部」。

此園在日治時期曾是高級軍官休憩所，傳說日本神風特攻隊出征時會在此接受天皇賞賜的「御前酒」，神秘色彩濃厚，增添許多想像空間。

在這裏可遠眺花蓮港及太平洋，還有防空洞可以一看，感受一下當年神秘的戰時氛圍；對了，這裡也是小黑蚊猖獗的地方，大家造訪時，要做好防蚊準備呦!

松園別館

官網：http://pinegarden.com.tw/

地址： 970花蓮縣花蓮市松園街65號

營業時間：09:00–18:00

電話： 03-835 4411

門票∶一般民眾60元/優惠票∶40元

＊憑台灣好行乘車券， 可享門票團體票價優惠

離開前也別忘了多利用台灣好行票券的優惠，在花蓮轉運站旁有許多名產店都有95折不等的優惠，如：德利豆乾、阿美麻糬、豐興餅舖、曾師傅...等；買個伴手禮後，心滿意足地結束了這次的花蓮二日遊。

................................吃喝玩樂，沒有終點

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