屏東／高士野牡丹神社公園！排灣族勇士，來神社相見

高士神社位於屏東縣牡丹鄉高士佛部落永久屋基地上方高地，沿著參道上行，一座純白色鳥居矗立於木造神社前方，這是台灣唯一一座供奉原住民祖靈的神社。這裡視野遼闊展望極佳，整個牡丹社事件發生地八瑤灣歷歷在目。時光推前八十年，一群高士佛部落排灣族「高砂義勇隊」勇士出發前，在高士神社前祈求武運昌隆，在與家人訣別中用排灣族語說：「如果我回不來了，以後就來神社相見」，他們的魂魄在飄蕩多年後終於回家。

以恆春半島「1867年 (清同治六年) 羅妹號事件」與「1874年 (清同治十三年，日本明治七年）牡丹社事件」為故事背景的公視戲劇「斯卡羅」在 2021年8月首播後，台灣本島最南端的山地鄉，距離車城市區有四十分鐘車程的牡丹鄉 (屏東縣) 開始被人注意到，而那座位於高士佛部落永久屋基地上方高地，有著純白色鳥居，台灣唯一一座供奉原住民祖靈的高士神社，在沉寂多年後，再次吸引遊客的目光與關注。

日治時期日本政府推行皇民化運動，積極推展神道教，在台灣各地廣設神社，高士神社 (或稱高士佛神社) 建於昭和十四年 (1939)，主祀天照大神。民國三十四年 (1945) 台灣回歸後，國民政府為了抹去日本在台灣的統治痕跡，拆除各地神社，高士神社自不例外，拆得只剩石垣基座。(照片來源：網路)

1943年 (日昭和十八年) 太平洋戰爭陷入膠著，日本政府為推進南洋的叢林作戰，召募台灣各地原住民加入「高砂義勇隊」遠赴菲律賓加入戰場。一群高士佛部落的排灣族勇士出發前，在高士神社前祈求武運昌隆，心知此去或許將不得復返，在與家人訣別中用排灣族語說：「如果我回不來了，以後就來神社相見」。

高士神社被拆除後，沒有了神社，戰亡勇士的親族沉痛親人魂魄已無依附，只能在黑暗中徘徊，且因神界與人間的門戶「鳥居」的不存在，讓他們與親人連結管道被切斷，思念無從傳送，英勇的祖靈無法獲得祭祀與安息，親族們唯一的心願就是重建高士神社，可是沒有經費與專業能力。

2013年，一位日本神職人員佐藤健看見一則新聞，日本東京高等法院審理日本放送協會 (NHK) 在 2009年播出的特別節目中，曾報導有關二次大戰前日本殖民台灣時的情景，並將原住民參加倫敦英日博覽會的照片標示為「人間動物園」，引發照片其中當事者女兒 (台灣高士村排灣族人) 的不滿，並以名譽受損為由，向 NHK 提起索賠訴訟 (2016年1月22日日本最高法院裁定毀謗罪不成立)，爾後又透過管道得知高士村想重建神社的心願，於是親赴台灣了解，開啟了重建高士神社的契機。

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