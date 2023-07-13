苗栗／用一天的時間，騎遇二座舊山線老車站

前陣子春天還很濕冷，特別從下雨的台北，搭車到天氣較隱定的中部，找一天騎車時間。大約是從后里到三義，沿著舊山線週邊騎行。這一趟旅程結束後，順手找了一下資料，緬懷舊山線在台灣人的日子裡，為南來北往的遊客，留下了什麼回憶！

舊山線其實是1998年9月24日臺中線雙軌工程(新山線)開通前，從竹南到豐原間的舊有山線鐵路。但多數人的認知，是集中在三義、后里、豐原間，同時期被廢止的山線鐵路。可能因為這一段鐵道里程較長並且比較晚完工。1998年9月23日，三義到后里間的舊山線在29次莒光號最後列車通過勝興站後，啟用新路線。當年新聞報導的聲音，還在耳際迴盪，或許深刻的記憶，讓這段鐵道路線記憶猶新。

新山線通車後，我還是常常想起小時候和家人一起搭車回彰化阿媽家的時光，藍皮慢車的車窗可以上下拉動，經過舊山線時候，窗外的花樑鋼橋倏地送來驚嚇的轟隆聲，節奏劃一又有幾分震撼；遠處的龍騰斷橋，一直讓心裡打上問號，到底它是怎麼斷的，五十幾年前，如果從萬華上車，能找到一個座位坐到彰化，讓還瘦弱的二隻小腿不酸不麻，就是搭火車最大的福利了。

成長的過程或過去的回憶，使旅行時候的觀點與解析更美麗而動人。

於是，在想念過去的日子裡，我出發去舊山線騎車。

在豐原下車，除了是舊山線的最後一站外，它還是附近有停靠對號列車的大站。搭乘113次山線PP自強號，12車附掛自行車架，人車同行上火車，單車不需要打包，很方便也很舒服。大約10:30到豐原，沿著台13線三豐路往北騎，一小時不到就能走進后里泰安村子裡。

從地勢較高的后里科學園區滑下來，轉進泰安村，鄉村風景突然圍繞身邊。大多數都是一些斜頂瓦房，密度不高，散落在田園四處。早春的水田剛布滿水，準備插秧，水面倒映著週圍的山頭和房舍，一路迎著春天微涼的風騎車，好舒服、好放鬆呢！騎小村子沒什麼目的，只想好好的體會沒有煩擾的風景，所以每每在小村子裡騎車，踏板總是愈踩愈輕，愈踩愈慢，希望把心和風景連在一起。這時候的心最美最清新。新山線高架化後，橋下出現一段帶狀空間，泰安村子這裡種滿小葉欖仁，車子很少、遊人幾乎歸零，沿著橋下騎車又是另一種享受。橋下廊道以外的視野大多也是田園，除了還未插秧的水田，還有不少剛種下新栽的芋頭，芋頭田裡布滿水，天光有點灰暗，映在芋田水中，攪拌出芋色春水。騎過村子裡的田園風光，看見后里泰安產稻米也產芋頭。

騎小村子心一直很愉悅，沒有吵鬧也沒有人潮。不過最近泰安遊客會多一點，二月底泰安派出所前的八重櫻盛開，各地愛花人仕全都來村子裡賞花了。遊客大多集中在派出所方圓100公尺內，超出範圍人潮就愈來愈少。泰安舊街和舊泰安火車站難得有點人氣，花季不知不覺造就小村子另一種季節性節慶，也不是懷事。

泰安舊火車站最初是木造站體，因為1935年大地震傾毀後改建成現有外觀。常常騎車到各小站旅行，我發現泰安車站和彰化的二水站，苗栗的銅鑼站和造橋站，不論是建築外觀和結構都很相似，幾乎是出自同一張設計圖。這幾座車站屬於日治後期建築，已經沒有華麗的藝術裝飾式樣，而漸漸走向現代建築雛形，外表開始往簡約邁進，但還保有一些歐風建築原素(如塔司坎柱迴廊、屋簷裝飾)，有些學者稱為「近代折衷式樣」，日本建築師常常說它們是「近世復興式」這和海線五寶木造小站，有一點異曲同工之妙。

旅行的樂趣，在發現新的事物，而這些事物的連結，更讓人興奮。

我記得舊站裡有一棵鳳凰花，入夏時分開得紅豔，那時候的泰安很安靜、人很少，老街把寂寥拉得好長，派出所前的路也好空閒，或許夏天得再來一次，拾回不一樣的泰安風景。

離開泰安，往勝興車站。

從台13線偏離，騎進舊義里橋，橋面並不高，附近視野開闊，左前方的火炎山半露著崩落後的大地色彩，景色並不是討喜大眾的春花秋月。被春涼輕風洗濯後的心，卻能重新解析義里大橋和大安溪二岸的略顯蕭瑟，鍾愛地景變化的心，其實沒有美與醜，只有收集感動，成為日後旅行題材的章節與段落。

掠過大安溪，來到一處小村子，它的名子很有趣，叫鯉魚潭村。

村子裡很安靜，小道穿過幾戶人家聚落，景山溪流過村子再注入大安溪。春耕前的水田裡鋪上紅色毯子，那是種叫小葉藜的植物，可食用也可藥用，早春時節常常大面積生長在荒蕪土地或乾涸田地中，苗栗這一帶常見，往北部過了新竹反而少見，南部似乎也不太出現。聚落裡最明顯的地標除了遠方火炎山，還有劃過村子上方的鯉魚潭拱橋。若是搭火車，進入豐原前，從橋上望向河谷地形裡，一幕讓心嚮往的田鄉美景，就是鯉魚潭村。春節前後，拱橋與綠肥油菜花田相映，如詩如畫，有如被遺忘的世外桃源；一年四季都是旅行好時節，大家都忘了，忘記用一顆空白的心，填寫季節的篇章。

苗52鄉道也是鯉魚潭水庫專用道，路幅寛、車輛少，真的可以好好奔馳一下，熱完身，便可以轉往陡度不小的苗49鄉道，探訪舊山線的山區部份。

前半段的泰安村和鯉魚潭村地勢平坦，小鎮慢騎，既愜意又舒徐。苗49就沒這麼輕鬆了，一開始急陡上坡，剛經過一個髮夾彎，還沒喘口氣，馬上又是另一段陡坡，就算是練家子也得花點體力攻上一個接著一個坡段。如果用google地圖的單車坡度計算，可能會讓想輕鬆帶過這段山路的單車旅人小小失望。有誤差真的有誤差，實際騎乘苗49鄉道，比地圖上的計算要陡得多。山路看似若無其事，其中隱藏著不少美景和生態，重踩著上坡，路旁出現一隻混身發亮，藍光閃閃的藍腹鷳，還來不及停下單車拿出相機，只見身穿光鮮藍衣的藍腹鷳若無其事的走進樹林。這一次的相遇，讓我對這片山林有更多期待和想望。

舊山線留下來的鐵道改建成觀光用自行車道，通車那年炸聽新聞報導，誤認可以在鐵路上騎自行車。後來仔細求証後，是一場誤會，只能在現場購票，踩著一輛輛類似人力台車沿著軌道前行。經過爬坡段以後，49鄉道常常和舊山線鐵道相遇，有時掛得好高，有時隔著樹林，有時又緊緊貼著路邊，這一段山線鐵路的視角特別精彩，人氣也多了一點。山裡散落著一些小聚落和草莓田，看起來與世無爭，一路往上騎行過程，除了山林綠樹還有人氣和鐵道相伴，遠離城鎮又不至於荒蕪。龍騰斷橋大約位在路途中段，紅磚建造的橋柱子佇立蜿蜒山路旁，曾經在火車上看著它從車窗掠過，再次相遇，是踩著單車從百年遺跡腳下仰望。斷橋在腦子裡的註記太深刻了，火車廂裡扣囉扣羅的行車聲響和一家人南奔的話語，一次次被喚醒。這應該也是許多人，中年以後的回憶吧！

勝興車站站房建於1912年，算一算超過百年。海拔標高大約402M，為西部幹線最高的車站。從泰安騎單車過來，或是從勝興下滑三義，能感覺得到當年火車要爬上勝興車站應該非常吃力。站外老街商家林立，就像各地老街一樣，走馬看花消遺時間，吃吃喝喝還算愉快。但騎單車上來，踩了六公里上坡，山線的起伏和過往歲月，體驗比較深刻。停好單車，慢步走進木造老站房，坐在板凳上，看看雨淋板和木窗門，米字花形屋樑撐起虎牙屋簷，細看小站有許多美學造型，非假日的勝與多了一份悠閒和一點時光逝去的感傷。

自行車小旅行路線

路線難度: ★★★☆☆ 輕挑戰

旅行分類: ■漫遊 / ■深度 / ■運動

行程

豐原火車站→台13→福美路、福興路→泰安舊站→泰安派出所→重劃東路、台13→義里橋→苗51→鯉魚潭村→苗52→苗49→龍騰斷橋→勝興車站→三義市區→三義火車站

總里程:31.5 公里

旅行時間: 5.5時

后里科學園區外，一大片八重櫻染紅早春的台13線

二月，泰安村子裡的水田剛剛布水插秧

高架化後，鐵路橋下的小葉欖仁向遠方延伸

泰安產稻米也產芋頭

天氣不好，水映著芋色天空

火炎山在小村子外的不遠處

泰安村子裡大多是斜頂小屋

泰安舊火車站為中心

目前規劃成泰安鐵道園區

塔司坎柱迴廊，水泥站體還保留著古典原素

從月台走下來，停用的鐵路依然鋪在碎石上面

好有古味的月台，被時光催老了

如今等不到一班靠站的列車

那棵鳳凰花開時，老房子一定很美

如果比對銅鑼和造橋，這幾個小站相似度極高

泰安派出所外的八重櫻盛開

櫻花時節應該是泰安小村子裡最熱鬧的季節

水田外的火炎山

天氣好的時候，山水相映，又是另一番美景

村子裡主要保有農作生活型態

小葉藜為大地鋪上紅毯

義里橋連接三義和后里

橋上眺望火炎水與大安溪

這些風景不討喜

卻也是春天自然賦予的風景

假日才會營業

鯉魚潭村，名子很美，身段也很美

水田與旱田裡的色彩交織

輕掠過鯉魚潭拱橋

到處找落羽松

不如來一場小村子裡的不期而遇

經過鯉魚潭水庫，準備轉進苗49鄉道

有點挑戰、有點蜿蜒的苗49，人車杳然，有點冷清

小聚落和草莓園隱藏在苗49的山裡

一付與世無爭的樣子

火車窗外再也看不見龍騰斷橋

踩著單車上山，看見那年的搭車回憶

舊山線改建成鐵道自行車

好美的曲線呀！

山間小路自有一付美感

騎車來到勝興車站

坐在老屋子下，看它的百年時光

勝興車站紀念碑，海拔標高４０２．３２６公尺

米字花形樑柱，撐起虎牙屋簷

百年了，木造勝興車站依然佇立在山裡

離開前，站裡的小貓，望著我，那眼神好似一聲再見

回眸