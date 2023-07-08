基隆／詩人筆下的人間仙境！和平島、仙洞巖、正濱漁港

原名「雞籠」的基隆，不只是北台灣重要的漁港，也是商港、軍港和雨港，身兼多重身份的它，不僅在台灣的歷史上扮演重要的角色，更吸引許多的文人雅士前來一睹風采，飽覽山水美景之際，也紛紛不少留下膾炙人口的作品，歌詠的景點或許因時代的變遷有所差異，但與天地合其德的壯志情懷卻是亙古不變，今天何不跟著阿美一訪詩人筆下的人間仙境，暫且拋下任何想法，以他們豐沛的情感為自己的心目，藉眼前的詩情畫意為梯，登入人境合一的美好感受。

一、和平島公園

👉八景名稱：社寮曉日

👉詩句欣賞：旭日東昇彩鳳鳴，雲霞散漫曉風生。天開曙色朦朧映，水國清光入畫明。＿許梓桑

和平島原名社寮島，有基隆八景美名之一的「社寮曉日」，指的就是現今的和平島，著名的基隆詩人許梓桑在《基隆八景》中，曾經這麼形容社寮曉日：旭日東昇彩鳳鳴，雲霞散漫曉風生；天開曙色曈曈映，水國清光入畫明。日出的迷人景象在他的筆下顯得更加誘人心目，也難怪位於園區之內的「阿拉寶灣」秘境，就曾經被外媒評選為「全球21個最美日出觀景點」之一，和平島的魅力可以說是是其來有自。

要能夠成為世界級的觀光小島，需要具備許多的元素，如絕佳的自然景觀、豐富的歷史文化、便利的交通措施、完整的硬體規劃、友善的旅遊環境…等，然而除了這些之外，和平島公園還精心設計了許多的活動，包括地景導覽、環境教育、戶外教學、深度漫遊…等，這些關鍵成功因素，提升了和平島公園之旅的層次，讓它變得成熟豐富，就在這一推一拉的引導下，讓人忍不住想主動靠近，因為唯有細細地品嚐，才能咀嚼箇中的美味，要打造成世界級的觀光小島，就要有這樣的雄心壯志才行，畢竟景緻易得，真心難覓。

和平島公園的重頭戲之一，就是天然的海蝕地形景觀，島上的地形因為受到長期的風化侵蝕與浪濤衝擊，因此形成了蕈狀石、豆腐岩、海蝕洞與海蝕平台等奇特的地質景觀，最著名的就是「千疊敷」、「萬人堆」、「海兔岩」和「蕃字洞」。

🔎閱讀全文：距離台灣本島只有75公尺～有潛力躍身為世界級觀光小島的明日之星

二、仙洞巖

👉 八景名稱：仙洞鳴泉

👉詩句欣賞：偶爾離塵入洞天，玲瓏石竅滴靈泉，山深別有煙霞趣，不必飛昇人亦仙。＿李逢時

「仙洞巖」位在基隆港口西北側山巖，整座寺廟依山而建由洞發展，此洞是經過海水常年累月的侵蝕，才逐漸形成深約80公尺的天然海蝕洞穴，據說在清領時期這裡曾經是漁民休息的場所，後來為了祈求捕魚平安而供奉神明，所以目前山門外的廣場在當時都還是一片海，外海的潮聲會在洞內不停反覆響起，如同是鼓聲一般，「仙洞聽濤」的美名也是因此而來。

有別於其它的寺廟，這裡雖然少了建築裝飾藝術，但是更添原始純樸風貌，再加上「洞」有外明內暗之象，在八卦中代表離卦，是「心」的象徵，有著空空洞洞、至虛至靈的暗喻，對於修養心性的教誨，不論是強調明心見性或是洗心煉性，這樣直接的呈現方式似乎更能直指人心、引人入道。

走進洞內就是圓通寶殿，主祀觀世音菩薩，陪祀有彌勒菩薩、韋馱菩薩、伽藍菩薩等，通道二側的石壁上有到許多的墨跡，大部分是出自清代官員和文人雅士的手筆，不論是「海外洞天」、「別有天地」、「仙洞」等大字，或是夢龍山人「三十三天天外天，九霄雲外有神仙，神仙本是凡人做，只怕凡人心不堅」碑刻，字字都顯得蒼健有力，如龍飛鳳舞般躍然眼前，足以令人發思古之幽情。

🔎閱讀全文：仙氣十足、別有洞天的隱藏版基隆秘境～一洞一世界之仙洞巖＆佛手洞

三、正濱漁港

👉八景名稱：海門澄清

👉詩句欣賞：門開八尺本天成，萬古長流一色清。好是晚來霞爛熳，魚穿雲錦漾分明。＿許梓桑

從269張色票資料庫的建立，55色建議色譜的篩選，到整理歸納出「雨都灰、漁火黃、港埠青、正濱彩、盛夏藍、暖陽橘」六大色調，這些是基隆正濱漁港成功翻身的神秘魔法，不僅讓它瞬間成為IG爆紅熱門打卡景點，更奪下「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」社區營造類卓越獎，這可是有著「景觀界奧斯卡」的稱號，難怪正濱漁港也享有台灣版小威尼斯彩色島（Burano）的美名。

正濱漁港，舊稱基隆漁港，日據時期為台灣第一大港，曾經是繁榮極盛的漁貨商港，是早期帶動基隆漁港興盛的主要功臣，因為形條件優良，在日據時代為金瓜石金礦的主要輸出港，隨著漁業發展和漁船大型化，漁船噸位逐漸增加之後，漁港水位不堪負荷而逐漸沒落，近年來政府積極開發，期盼再造往日榮景，並且以發展成假日休閒懷舊碼頭為主要目標。

為了完成這個目標，一項名為「懷舊碼頭色彩計畫」於2017年正式展開，與在地居民共同合作努力下，具有濃厚當地風味的色彩，終於綻放光輝耀眼的魅力，吸引所有人的目光，再次成為鏡頭下的焦點，一夕之間，它彷彿又重拾當年的風采，化身成鎂光燈下追逐的寵兒。

🔎閱讀全文：打開繽紛色彩的大門，才能看見蘊藏無限可能的希望

＊用旅行深度體驗台灣活動：基隆小旅行｜仙洞聽濤×百年官道×世界市集

【美遊記】一個享受旅行、放鬆身心的地方

支持美遊記，歡迎加入【美遊記粉絲專頁】、【美遊記網站】、【美遊記@YouTube】按讚、分享、關注。



