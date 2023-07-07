台北／載運甜蜜回憶、前往幸福時光的神奇魔法列車！新北投車站

在台灣有這麼一節車廂，安安靜靜地停在鐵道上，「藍色」是它的外觀，「35TP32873」是它的編號，當初馳騁於新北投和臺北之間，是台鐵在1969年由日本引進的首批雙扇自動門客車，服務往來通勤的上班族群與學生族群，功成身退之後，目前座落於北投區七星街1號，延續著以往的風采，過去它載運乘客，現在它載運回憶。

走吧，今天就跟阿美一起造訪「新北投車站」，搭乘傳說中可以載著人們，通往幸福時光的神奇魔法列車。

風華再現－台北市僅存的百年車站

「新北投車站」的位置就在捷運新北投站旁的七星公園內，不論是搭乘大眾運輸或是自行開車前來都相當方便，停車也不必煩惱，七星公園就有地下停車場，光是汽車停車位就有334個，所以大可放心前來。

「新北投」地名的由來，是在1916年（日治時期）時為了發展溫泉觀光產業，讓前往北投溫泉區的旅客更為便利，才興建新北投支線，並且設立新北投乘降場（招呼站），之後由於旅客不斷增加，新北投乘降場又升等為新北投驛，「新北投」的地名因此而生，所以「新北投車站」為北淡線甚至是臺北市僅存的百年車站。

一進入七星公園的範圍，阿美立刻被周遭的微妙變化所感染，「鐵道」、「月台」、「車廂」和「車站」就好像四根魔法基石，為這裡注入一股愉悅的氛圍，歡樂和溫馨遍佈整個場域，或是緩步慢行，或是坐談心事，不論所做為何，象徵幸福的嘴角都掛在每個人的臉上，光是走在這裡，心情就能馬上變好，轉化之快，讓人不得不心生訝異，如果這不是魔法所造成的，那又會是甚麼。

「青磺手湯」、「木造車站」、「車廂空間」打造完美體驗的三個關鍵要素

「青磺泉」屬於酸性泉，是北投的天然湧泉，因為泉水內含少有的微量元素－「鐳」，所以被譽為療癒系泉質，再加上全亞洲只有台灣北投和日本玉川才有，其珍貴是可想而知，但是在這裡，居然提供免費享受，雖然只有泡手，但是身心都暖，對於北投展現熱情又溫暖的一面，每個人內心滿滿都是感動。

車站本體為木造結構，為視覺創造明亮舒適的感受，站內除了展出各個時期的珍貴回憶之外，也提供文創商品服務。

此行遇到專業的導覽解說，才了解車站建築特色之一的「老虎窗」，原來是出自一個美麗的誤會，「老虎窗」的英文是「Roof Window」，是一種凸出於斜面屋頂的通風氣窗，因為早期的時候很多英國人到上海，同時也將英國式的建築引進上海，而「Roof」的發音與上海話「老虎」音相似，所以就稱為「老虎窗」。

將車廂內部改造成微型展覽空間，是最令我感到驚豔的巧思，除了保留原有的吊環與長條座椅座椅之外，各式復古的裝飾物品，如腳踏車、扁擔、皮箱、紙箱、書包等，和相關老照片，搭配多媒體播放，讓現場呈現著濃厚的懷舊風情。

阿美在車廂內的座椅休息時，有二對訪客分別進來參觀，先到的是一對朋友，一進來就聽到她們驚呼連連，一邊拿起手機拼命拍照，一邊直嚷著：「以前搭車的時候就是這樣」；接著而來的是一對父女，父親走在前面若有所思地說著：「我以前唸書的時候，每天早上都要趕火車上學，天都還沒亮就要出門」，女兒好奇地問著：「為什麼要這麼早起床？」

他們的眼神和動作都散發出難以言喻的迷人光采，我真的相信這輛列車一定具有魔法，因為它雖然已經停駛，但仍然載運著人們的甜蜜回憶，前往名為「幸福時光」的地方。

『新北投車站』

【參觀資訊】

地址：台北市北投區七星街1號（新北投捷運站旁原南側道路）

電話：02-2891-5558

時間：週二至周日，每天早上10點至下午6點，每周一固定休館

【交通資訊】

（大眾運輸）捷運：新北投捷運站下車。

（自行開車）導航設定新北投車站（新北投捷運站旁）。

（停車資訊）大業立體停車場 / 捷運新北投站轉乘停車場 / 七星公園地下停車場

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