台北／散走台北士林新景點裡的老故事！雙溪濕地公園

蜿蜒在城市裡的美麗河川｜台北士林雙溪河

雙溪河是基隆河的一條支流，發源於陽明山山脈擎天崗附近，上游與支流菁礜溪於外雙溪橋匯流前稱為內雙溪，而後流經下游的地區稱為外雙溪，支流新安溪也在下游的東吳大學附近匯入，另一條支流磺溪應該是大家比較熟悉的支流，於美崙公園右岸匯入後流經軟橋低窪地，經截彎取直後的河道於洲美後港二號橋附近注入基隆河。原本雙溪河的舊河道，老爺在走讀都會秘境伯朗大道、五分港溪、北投洲美舊雙溪河步道！一文中介紹過，雙溪河在截彎取直前，舊河道是流經洲美地區，匯入磺港溪後於頂八仙附近注入基隆河。

搭捷運散走先人的足跡◆從雙溪看士林

先人的足跡皆以河流而起，這趟行程的規劃將從捷運芝山站出發，在文林路上的士林橋下切到雙溪河左岸沿著雙溪河濱公園往雨農橋走往右岸的芝山岩後，再沿著右岸走到雙溪濕地公園的O型環狀路線。

走出捷運芝山站沒幾步路便可來到位於文林路上的士林橋(舊名永安橋)，這座橋的出現是跟當年的林爽文事件有關係！1786年林爽文事件擴及北部的淡水、新莊與八芝蘭(士林舊稱)，其中漳州人為了保命逃到芝山岩上避難，舊街(現在的士林前街一帶)當時就一再的被攻破。1787年事件告一段落，地方仕紳發現跨越雙溪河通道的重要性，因此籌資興建了「永安橋」，往後通往天母與淡水的路，就不必再依靠走水路了，現在跨越此橋也是進入士林鬧區的重要通道。

在士林橋上看著捷運列車的通過，這趟行程便開始進入穿越時空的軌跡，一邊是最早在1787年築建的橋梁，而另一邊則是1997年通車，前身曾經是日治初期興建北淡間重要鐵路運輸的現代台北捷運，時隔一百多年的交通建設造就了當地居住的便利性。

士林舊街｜跨越三百年歷史的在地文化

走過士林橋進入“逆光”街角士林前街，路口轉角處為郭元益糕餅博物館，當時這個位置在永安橋建好之後，附近出現了幾家店家便稱之為新店仔。而在2009年鬧得沸沸揚揚的文林苑都更案就在郭元益糕餅博物館旁。左轉進入前街後，在文林苑建地後方遮一個區塊裡的窄小、蜿蜒巷道間，就是傳說中的士林「舊街」，老爺借用google地圖示意一下臨雙溪河岸的士林舊街區域。

走過舊街 士林就不再只是逛夜市而已

走進前街一小小段路程後，發現舊街這個士林最早成型的街道區，留下滿滿過往先民的足跡故事，這個老故事大約發生在 1703 年 ( 康熙 42 年 ) ，當時士林一帶主要住著凱達格蘭族麻少翁社族人。漳州人渡海來到士林開墾並在雞籠河（基隆河）、魔神仔溝(可能是福德洋圳)交會處，近雙溪河口（現在新光醫院與美崙公園）和磺溪交會處一帶設有市集，磺溪上游有溫泉，在地的麻少翁社稱「溫泉」為 八芝蘭 ，後來人們稱這一帶為八芝蘭，街區稱為「芝蘭林街」。因為芝蘭林街近雞籠河、雙溪及磺溪，每遇大雨河水氾濫，居民困擾不已，1741 年 ( 乾隆 6 年 ) 的一次大颱風，洪水淹沒街區造成重大災情，地方仕紳乃促成居民遷往雙溪更上游，地勢較高的地方居住，也就是現在的士林前街一帶（舊街/舊佳里），此區非常值得多花點時間慢慢地走讀。

沿河而上穿越古今探尋芝山岩傳奇

在舊佳里短暫的停留後，接著便越過堤防沿著雙溪河濱公園步道河岸往上游前往芝山岩。早在漳州人渡海移民到此地前的芝山岩，因外型長的圓潤故舊名稱為「圓山仔」，後來漳州人覺得很像故鄉的「芝山」，就改稱為「芝山岩」。

從現代城市發展留下的足跡中，可以聆聽到不同時代關於芝山岩的故事，芝山岩的特別之處，在於此地發生過的史跡並未因為時代的推進而消失，也因為歷經百年的歲月，使它增添了些許的風情。在整個大臺北發展的歷程中探尋芝山岩，就像是閱讀一本活生生的百科全書，包含了人文、地理、生態、考古非常的多元也耐人尋味。

芝山岩可從雨農橋正對面的百二坎循階梯而上，百二坎中段石階早期為南隘門舊址，日本人營造神社參道空間時毀掉了南隘門，完工時的石階剛好有120個階梯，當地人稱之為「百二坎」。整個百二坎階梯為日治時期民眾參訪神社的路徑，現在的階梯已經沒有原來的氛圍，是遊客往來芝山岩的主要通道。

走上小而美的芝山岩，範圍不大卻內涵豐富，從神社參道百二崁石階上來後，便是著名的芝山岩事件發生的地點。明治二十八年（1895年），日本政府在芝山岩惠濟宮文昌祠義墊原址， 成立第一所國語傳習所「芝山岩學堂」，隔年便發生了「六氏先生事件」，當時義軍反攻台北城， 芝蘭堡（士林）義軍攻擊芝山岩學堂，殺害六名日籍教師。事件後，日本人在芝山岩設神社，以紀念罹難教師， 當時神社參道自山腳下設百二崁石階通往神社正殿，參拜者由百二崁踩著石階走上神社，以瞻仰膜拜六位教師靈位，參道氣氛莊嚴而肅穆。神社前，日本首相伊藤博文親書「學務官僚遭難之碑」，述說事件始末，並有碑石刻載遭難教師之姓名。芝山岩範圍雖小，但蘊藏著豐富的自然人文景觀及遺址，若要前來此地造訪建議要事先做點功課，才不會只是走馬看花，就會覺得這個景點沒什麼好玩的，甚至光是看到百二崁階梯就會覺得累而不想爬上去了。

順遊而下遇見美麗新景點

「雙溪濕地公園」是於2022年底完工，台北市士林區最新的觀賞百萬級夕照、生態的景點！雙溪濕地公園位於台北市士林區承德路五段150巷1號新兒童樂園對面，民眾可以走進唯美水中步道，在生態池中心近距離觀察動植物，或漫步到園區制高點眺望公園全景、遠眺大屯山，每到日落時分更能欣賞到絕美夕映，堪稱市中心的生態小綠洲。

沿著雙溪河左岸一路順遊而下，可以一直步行到承德路再左轉到兒童新樂園，也可以在士林橋或文昌橋時過橋到右岸，再往兒童新樂園的方向走，老爺是在士林橋時就走回右岸，因為想順著方向到美崙公園看看。

步行到文林路587巷與美崙街152巷口的越堤步道，從這邊越堤後就是美崙公園了，這個位置的對岸就是磺溪匯入雙溪河的地方，對面建築是法官學院，建築的左側就是磺溪，可以從這匯流處沿著磺溪步行往天母尋幽也挺不錯的呦！

▲越提前先在河岸邊拍下倒影

宇宙探索共融式遊戲場｜台北士林美崙公園

美崙公園是台北士林相當具有人氣的休閒公園佔地非常寬廣，擁有豐富的親子遊戲設施像太空投籃機、飛躍太空冒險、龍舟盪鞦韆、水管躲貓貓，還有搭配一些地景藝術，還有一座大型的不二良小鼠。美崙公園的設施對小朋友來說絕對是充滿了樂趣的地方，但是老爺最愛的是公園裡那一大片綠油油的草皮，眼前一片青翠的綠地，整個心情是非常的愉悅。

▲美崙大草原一隅

▲美崙大草原一隅

情感傳遞在地共鳴｜臺北蓋水

109年台北市政府為了翻轉大眾對於人孔蓋總是髒髒黑黑，甚至是都市地雷之負面印象，希望民眾能以不同的視角，透過實際走訪人孔蓋設置的地點，身歷其境地體會臺北之美，使水利工程建設多了一分溫度，一份柔軟的情感傳遞，利用「臺北」市、人孔「蓋」與北雨「水」三大重點元素，帶出計畫的主角與目標作為發想起源。

「臺北蓋水」用閩南語「很美」的諧音，帶著些許有趣的鄉土韻味，間接強調本計畫希望帶給在地親和感。

▲臺北蓋水-Let′s Fly 外雙溪的大白鷺

河岸景觀平台夢幻水中步道

離開美崙公園後要前往今天最後一個景點「雙溪濕地公園」，從剛剛文林路587巷與美崙街152巷口的越堤步道再回到雙溪河右岸步道，我們就往下游承德路的方向直走就會來到雙溪河與基隆河的匯流處，這個河口匯流處除了有 一處台北市的新景點「雙溪濕地公園」外，這裡還有很多老士林的前世今生。

這個河口匯流處有個很重要的洲美橡皮壩，於民國102年7月，壩長40m，壩右岸設置半玉米型結構階梯式魚道，壩左岸設置調節箱涵、水門及操作管理房。洲美橡皮壩具備攔蓄外雙溪上游水源及阻隔下游基隆河漲潮回流之防潮功能，對洲美及石牌地區之農田引水灌溉及防洪，扮演舉足關鍵的角色。

說到洲美橡皮壩對洲美及石牌地區之農田引水灌溉及防洪的功能，就得要說說老故事了，其實上面照片的位置是雙溪河截彎取直後匯入基隆河的新河道，如果往承德路方向走回一點點，就會看到雙溪河舊河道的入水口五分港溪了。

▲對岸為雙溪河舊河道五分港溪

沿著步道再往前走，便可以來到號稱有百萬及夕照景觀的景點了。

因為這裡是三條河流的匯流處所以河面很寬闊，步道左側是目前最新最夯的新景點「雙溪濕地公園」，右側是雙溪河與新舊基隆河匯流處。蛤！新舊基隆河？沒錯喔！如果客倌您的年紀夠有“崁站”，那麼基隆河的截彎取直不是只有現在大直內湖段而已喔！其實民國54年基隆河已經有進行過第一次的截彎取直了，原本的舊河道就是現在的基河路，而現在在百齡橋上看到的是截彎取直後的新河道。如果你想親眼一睹基隆河僅存的舊河道，那麼只要往前走一下下就行了喔！

▲士林抽水站基隆河舊河道

▲新舊基隆河與雙溪河匯流處&左側川藤島

這個匯流入處可以直通「雙溪濕地公園」的觀景平台，上去觀景平台可以觀賞百萬級夕映，也可俯瞰公園並且直通濕地公園內。

▲雙溪濕地公園觀景平台

▲雙溪濕地公園一隅

▲雙溪濕地公園水中步道

▲雙溪河口百萬級夕映

▲基隆河新河道&川藤島夕映

走過「雙溪濕地公園」後，老爺選擇在河濱步道不遠處少人問津基隆河交匯雙溪的「川滕島」駐足，傍晚逆影魔力散發誘人，落日餘暉映在河面上，群鳥齊飛的景緻，盡情舒服享受川滕島的沉靜美！



