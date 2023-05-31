台中／中橫公路《八仙山國家森林遊樂區》 你知道有哪八仙？

結婚10多年以來，舉辦參與不少回親人間的家族旅行，只是這次陣容堅強、勞師動眾超過60人共襄盛舉的家族旅遊，小到甫滿兩歲的稚嫩幼童，高齡八十有餘鶴髮童顏的長者，聲勢浩大實在很壯觀；雖然旅遊主題是丈人手足間的家庭聚會，但生生不息的綿延，有些人是首次碰面，讓輩分和稱謂搞的我暈頭轉向。

大家族旅遊

活動主辦人搶在第一時間，就預先包下2014年開幕營運的 BAISIAN VILLAS 八仙山莊，這處中橫公路上五星級的森林渡假木屋，就座落在八仙山國家森林遊樂區的遊客中心旁，有多條自然步道和人文遺址，讓我這個都會人真正遠離城市，享受漫活森林景觀的渡假風潮。

週六早上我們一路從國三塞車慢慢南下，轉至國四東西向聯絡道順暢而行，經過省道八號公路意外發現我們進入了久違的中部橫貫公路起點的標誌。先在東勢市區尋覓午餐，誤打誤撞吃到熱門小吃《東勢鮮蝦大餛飩》，之後帶著微笑滿意的大肚便便出發。

初訪八仙山

車子進入山區道路，經過天輪電廠前的白冷吊橋景點，越過排隊長龍的大甲發電廠古早味白冷冰棒（好想吃一旁的劉家白冷肉包），駛過篤銘橋後右轉續行不遠，看見許多車輛停在路邊，原來這裡是水質甘甜的台灣第一泉取水處，沒有隨車桶子的我（這趟不是露營），即便想要路過不錯過也無計可施啊！

800公尺後到達八仙山國家森林遊樂區的收費處，停車費$100，平假日全票$150/$100（台中市民另有優惠），即便住宿房客也要繳費買票後才放行。由於山上的停車位有限，園區採一車一出一入的方式控管。還好我們從北部下來的入園時間已過尖峰時段，據說早到的親友在這處停了50分鐘才能順利入園上山。

昔日風華

八仙山一帶曾是當地泰雅族的傅統領域（部落的獵場和耕地），族人稱之為「khou 葛厚」，意思是「穀倉」。由於這裡生態資源豐富獵物多，就像一個天然的食物儲存倉庫。脫離代木林場的身分後，現今已轉型為適合從事生態旅遊與登山健行的森林遊樂區，歷經百年歲月，乘載許多回憶與情感。

抵達園區尚未分配房間前，我們在第二停車場處行走林間小徑，沿著水泥階梯感受陽光從樹葉縫隙灑落的光影，放眼綠意蒼翠的林相，除了永續生態建造的昆蟲旅館住客分別有草蛉、瓢蟲、獨居蜂和螞蟻；若干樹幹上繫著中興大學昆蟲學系調查霧社血斑天牛（保育昆蟲）的樣樹編號。

林場遺址

三大林場以八仙山的地形最為陡峭，為了順應地勢，建造出的各種運材設施，如：興建木馬道、森林鐵道、伏地索道與架空索道等，也是三大林場中最為繁複，成為臺灣伐木事業的一大特色。園區内留有小部分過去的歷史建築遺跡，重現了過去列車、車站及鐵軌等運材的風最，再現佳保台車站意象，不少遊客特意留影紀念。

園區住宿

看著不遠處一群群登山客返程歸來，疲憊的神情似乎耗費不少體力。上網查了一下《八仙山主峰步道》資料，單程六公里，高度落差1337公尺，往返八小時，這座中級山的確要有強健的腳力啊。熱門搶手的八仙山莊森林小木屋，榮登網路上旅遊景點與熱門討論話題之一，這回闔家體驗綠意蓊蓊、能量滿滿的山林尋幽秘境，深覺有幸在此住上一晚實在太滿意了。

▲ BAISIAN VILLAS 八仙山莊 分享 facebook

鼎盛時期曾有2000餘人居住於此，不僅有製材工廠、森林鐵路、八仙國小、員工宿舍等一應具全的設備，日據時代昭和二年（民國十六年）列為「台灣八景」之一，其它分別是：淡水、太魯閣、旭岡、阿里山、日月潭、壽山、鵝鑾鼻。

名稱由來

小時候的課本提過「日治時代的台灣森林資源豐富，八仙山、阿里山和太平山為臺灣著名的三大林場」，但八仙過海的民俗故事（漢鍾離、張果老、韓湘子、鐵拐李、呂洞賓、何仙姑、藍采和及曹國舅）與這座八仙山又有什麼關聯？始終沒找到答案，幸好拜這次旅遊所賜，我才搞清楚名稱的典故由來。

該高地海拔高度為7998（日）尺，接近八千（日）尺；由於「千」的日文發音與「仙』相同，便直接命名為「八仙山」。

伐木歲月

當時日本人以開發阿里山的森林資源為主，八仙山原本不在計畫內而是經意外發現具豐富的原始槍木資源，及一連串的調查作業後，開啟了伐採計畫。由調查結果指出八仙山柏木面積雖然不如阿里山廣，但木材品質較佳；加上沿途緊鄰大甲溪，運輸便利性相當高，開發成本更低，之後就有了50年的伐木歲月。

在唯一的園區咖啡廳內享受晚膳後，各家帶開回房整裝梳洗，再前往親水步道夜賞火金姑的輕盈飛舞，古有「銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢。天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星。」今為「暗夜星光親子行，輕輕巧巧賞流螢。綠光閃爍點點舞，潺潺溪水耳畔縈。」

▲ 有雙人蜜月、四人溫馨、八人通鋪、森活星空的房型

隔日晨起用過朝食後，整個園區都是散步路線；此時一輛輛遊覽車駛入停車場，健行團體紛沓而至，有的跟隨志工導覽認識八仙山森林的前世今生，有的沿著園區步道緩緩慢行，享受眼前靜謐的山林景觀。

▲ 面向《八仙山國家森林遊樂區》遊客中心歇腳

天籟步道

園區內有十文溪及東佳保溪這兩條溪流匯集，清澈甜美的水質，若臨溪觀景泡上一壺好茶品茗，那真是清閒優雅好時光啊。於整修後的《天籟步道》安步當軍，沿途溪水潺潺聲伴隨而行不虛此名，溪畔旁染白樹梢的叢叢白雪，一陣微風吹拂紛紛揚揚落下的桐花，將木棧道點綴浪漫詩意的情趣。

礙於《天籟步道》整修中無法順走往連接靜海寺前進，佇立在步道上的涼亭，俯瞰溪中奇石，千年而成的鬼斧神工，碧綠水色沁涼入心，望著當前大自然的景緻美不勝收，宛若聽見鳳飛飛吟唱著「年華似水流，轉眼又是春風柔，層層的相思也悠悠 ...」

▲《親水步道》白天賞桐花，晚上觀流螢

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