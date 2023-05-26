台北／傳說中的神秘圓山密道 原來密道通到這裡！

還記得我們去年曾去過總統府逛大街嗎？難得有機會能進到總統府一窺究竟，可惜導覽時間有點短，也沒聽到看到媽媽我期待已久那傳說中神祕的密道，回來後媽媽深感遺憾，還和先生討論總統府到底有沒有密道？！（有也不會告訴你吧～～）

有一天開車走高速公路經過圓山大飯店時，先生突然說：「圓山也有密道啊！而且好像有開放了！」

對這種事特別有興趣的媽媽一聽精神都來了，馬上拿起手機查起圓山密道來，一查才知道原來圓山大飯店真的有兩條密道呢！但因為當時人在外面不及細看，回到家研究後才看到原來要參觀圓山密道需要事先上官網預約，目前開放預約的是西密道，只需上網預約即可；而東密道門檻較高，目前僅開放住宿或用餐（含婚宴）的專案預約，導覽員還說了一個什麼「密道酒吧」，似乎是晚上才開放，詳情因為距離太遠沒聽清楚，有興趣的朋友可以直接打電話去問會比較清楚喔！

回到我們這次預約的西密道～～

自從知道這個西密道可以直接上網預約後，我就心心念念直想著有機會要來去看看，仔細研究了一下官網（文末有網址），預約導覽是90日之前開放，平日當然人會少一些，但我們要上班上學，能選擇的也就只有假日了。記下下一個假日可以預約的日期後，還特地設了鬧鐘，當天凌晨十二點聯合孩子的爹迅速上網搶約，本答應了幫忙友人一起預約，沒想到先生慢了一步，最後只有我搶到四個人的名額。

畢竟是三個月後的行程，中間一度還不小心被我忘記日期……總之，在等了好久好久感覺等到天荒地老後，我們終於可以親眼看到傳說中的圓山密道啦！到底密道會通到哪兒去呢？有人說是劍潭公園、有人說是山腳下、也有人說是國防部或是總統府、最厲害的是說通到松山機場可以直接坐飛機逃走……，所以到底是通到哪兒去呢？！

一大早吃完早餐就抓了兩小出門，邊開車先生邊說：「我還沒開車上去圓山飯店過呢！」也是，雖然圓山地標非常明顯，但要不是住宿或用餐，一般人平常也不會上圓山飯店啊！還好前年公司剛好在圓山飯店吃尾牙，勉強還有一點點印象怎麼上去。

一進到大廳就被滿滿人潮嚇到，不過因為大廳實在很寬敞，就算人很多也不會顯得特別擁擠。報到完成後領了導覽子機，才發現我們竟然是最後一組報到的，明明距離說好的十點還有十幾分鐘呢！看來大家都很迫不及待想要參觀密道了。

導覽阿姨告訴我們同時段有三組人，我們是第一組，除了大家期待的密道外，導覽行程還包括：大廳落地門、梅花藻井、文化走廊、百年金龍、西密道、劍潭公園、貨布牆、商品銷售部，總行程大約是60～70分鐘左右。

說著說著就介紹起大廳落地門了。落地門上看似普通的中式圖騰，其實隱藏了六個中文字，據說是因為當時兩岸關係緊張，所以把文字隱藏在門上面～～大家看出來是什麼了嗎？

看完門後接著是大廳，雖然這會兒的大廳是滿滿的人潮，但不管怎麼看這大廳都讓人感覺非常氣派，讓人一眼就看到的當然就是為數不少的紅色大柱子了。導覽阿姨告訴我們圓山飯店有三多：柱子多、宮燈多、還有龍也特別多。柱子不用說，是為了支撐整座飯店，所以光是柱子就高達144座；宮燈也不遑多讓，大廳上到處掛滿了一盞盞古色古香的燈；至於龍嘛～～～天花板的每一塊磚上都畫上了龍，據說曾有遊客花了七天時間一隻隻數去，數到22萬隻龍還沒數完！所以飛龍之多，號稱「超過22萬隻龍」。

在寬敞豪華的Y字梯前的天花板有一座「梅花藻井」，雕飾之繁複讓人歎為觀止。梅花形狀的花瓣裡各有一條龍，五片花瓣共五條龍，旁邊飾有蝙蝠，象徵「五福臨門」；有龍當然也就有鳳，一旁的框框內就有鳳在旁相伴。

走上氣派的Y型梯，階梯的高度經過特別設計，讓過去身著旗袍的貴夫人們也能輕易上階。兩旁的扶手是用現在已經禁止開採的花蓮大理石造成，上頭還有蓮花燈，象徵「扶搖直上」……我的天，根本是每一塊瓷磚每一格階梯都有故事寓意可以說啊！

既然來到圓山飯店，當然得聽一下飯店歷史。原來圓山飯店的前身是日治時代的台灣神社呢。日本撤退後一度荒廢了，後來才改建為飯店……講到這裡咱們家科學腦的小孩已經不耐煩，自顧自玩起帶來的娃娃了～～歷史方面媽媽實在也記不清，總而言之言而總之，就是個很厲害的飯店（草率）🤣🤣～～除了歷史外也大略介紹了一下歷代曾經來台時住過這兒的大人物們、和飯店的各種風雲事蹟，不過後面第二組的人馬逼近，這部分我們就速速帶過了。

《文化牆。上面有各時期的歷史和照片。》

看完文化走廊，接下來帶我們來看的就是傳說中半夜會飛出去溜達（並不會！🤣）的百年金龍了。金龍上掛了好幾面金牌，據說都是向金龍許願而且成真的人們回來掛的金牌，池裡還有各國硬幣，敢情是當作許願池來著～～～聽說曾有一位來吃尾牙的員工在吃飯前先來找金龍許願，沒想到被他抽到第一大獎，聽得先生心癢癢，導覽結束後還要回來找金龍，哈哈哈～～

《百年金龍。據說晚上會跑出去溜達喔！》

《百年金龍。據說晚上會跑出去溜達喔！》

金龍看完後終於準備要來看看我們今天最期待的密道啦！

進去密道前導覽阿姨告訴我們這做密道總長58公尺，一共有78節階梯，還有一座長達20公尺的溜滑梯--但因為安全考量，溜滑梯沒有開放，超可惜！

密道本身也是防空洞，外層覆蓋了極厚的水泥和泥土（忘記聽到的是5公尺還是50公尺了……？？），可以抵擋空襲；隧道裡頭有消音錐，可以吸取聲音，防止爆炸時的聲音震破耳膜；掛著的燈也設有防爆裝置，避免爆炸時燈泡碎裂造成危險……，先生對此高規格軍事防備讚嘆不已。

《期待已久的西密道入口》

進入密道後右邊是溜滑梯、左邊是階梯。溜滑梯當然可以加速離開時間，但最下方的滑梯底部並未著地，方便維安人員迅速背起首長後離開--如此心細的設計也真是讓人嘆服。比較訝異的是溜滑梯並未直接抵達出口，溜下去後還得走上一小段才會到達出口。

《一進去就看到右邊的溜滑梯》

《左邊是階梯，密道是彎曲的，這樣子彈才打不到～》

《溜滑梯底部。有斷差是因為這樣維安人員才能在底下直接揹起溜下來的首長。》

《隧道上的燈都是防爆燈，牆上都是消音錐，如果爆炸的話可以把聲音吸去，避免耳膜破掉。》

所以到底密道通到哪裡呢？真的是傳說中的松山機場嗎？當然不是！整座密道也才長58公尺，哪有可能到達機場啦！出去後就是中山北路和新生高架橋，不是國防部也不是總統府喔！（笑😆😆）

《出來了！》

《結果前面是中山北路和新生高架橋啦！》

出來後導覽阿姨帶我們從外頭看去，完全就是一堵不起眼的牆阿！據說以前牆外爬滿的藤蔓，不說真的不知道原來是密道出口。

《不起眼的牆，以前牆外還爬滿了藤蔓植物，不說誰知道是密道呢？！》

東密道據說是繞一圈不知繞到哪兒去，但西密道的進出都是同一條路，所以我們是原路回去；本想走最後墊底錄影，但前頭都是人，反而錄不太起來；走到一半發現大夥兒在溜滑梯前拍照留念，沒想到一路往前衝的爸爸帶了兩個孩子直接就衝出密道了，結果媽媽沒幫小孩拍到溜滑梯～～～殘念～～～😔😔

走出密道後最後一站就是貨布牆了。看得出來是什麼圖案嗎？對，就是貨幣的圖案，組成大圖的一片片銅片原本是飯店房間鑰匙上釣的銅片，因為房鎖改為電子感應式，所以這些鑰匙上的銅片都沒有用了，於是拿來設計成「財」字，配以「褲型」，就是「財庫」了！是不是很有趣！

《貨布牆。是「財庫」，上頭的小銅片是以前房門鑰匙上掛的吊飾呢！好有紀念價值～》

不知不覺間導覽就這樣結束了，意猶未盡的我們又再多走走晃晃，回到百年金龍前拍拍照，最後才在小孩吵著肚子餓要吃東西的嚷嚷聲中離開，結束這說來神秘其實好像也沒多神秘的密道之旅。

回家途中讀幼兒園的妹妹說了：「媽媽，我們今天去的密道那麼多人去，那哪裡還有秘密？」有道理！所以大家趕快去看看這一點都不秘密的圓山密道吧！

圓山大飯店西密道的介紹和預約在這：https://www.grand-hotel.org/TW/official/news-detail.aspx?gh=TP&id=340

總統府遊記在這：https://udn.com/umedia/story/12749/6715211