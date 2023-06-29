新北／傳說中的瀑布天堂！滿月圓國家森林遊樂區

迎面撲來的陣陣水氣，清涼徹骨，不僅吹散身上的悶濕酷熱，也帶走心裡的塵囂煩惱，銀河般的白瀑直瀉而下，固然氣勢非凡，奔雷般的聲響不絕於耳，更是磅礡動人，就在這一刻，我彷彿是凱旋而歸的勇者，接受「瀑布」這個國王的豐厚賞賜和洗禮。

坐擁「瀑布天堂」和「台灣最美低海拔楓紅」的美名

台灣有超過60%以上的範圍是森林，全島共有18個森林遊樂區，除了提供大家休閒遊憩之外，還可以進行許多豐富的活動，如賞楓、賞鳥、賞蝶、賞花、賞蛙…等，是觀景踏青的最佳選擇，今天不妨就讓阿美充當響導，帶大家探訪傳說中的瀑布天堂—「三峽滿月圓國家森林遊樂區」。

滿月圓森林遊樂區位於新北市三峽區，它的名稱由來是因為「滿月圓山」山勢渾圓，狀似滿月而得名，也有一說是當初在山中工作的林業人員，將它取名為「滿月圓」，意指月圓人團圓之意，以抒解思鄉之情。

園區主要是眾多山峰所環繞的深邃谷地，內有蚋仔溪流經，河谷地形陡峭而地勢落差大，因此形成許多瀑布景觀，所以有「瀑布天堂」之稱。由於園區海拔在300至1700公尺之間，終年潮濕涼爽，不僅孕育了豐富的蕨類生態，也包含了眾多的鳥類與兩棲、蝴蝶生態，每年12月左右，這裏的楓紅也美的動人，有「台灣最美低海拔楓紅」的美譽。

「人」＋「木」＝「休」意謂著森林可以帶來休息養生的契機

園區有4個停車場，停車相當便利，因此非常適合自行開車前來。如果要搭乘大眾運輸工具的話，台北客運的807號公車有提供從三峽到滿月圓的路線，不過班次並不密集，出發前最好先確認一下時間。健行步道平坦好走，沿途設有涼亭、野餐區、景觀小橋、導覽解說標誌牌等，基礎建設應有盡有，好感度直接破表。

一踏上步道，森林療癒就正式開始，為了讓身心充分療癒，我們必須打開五官、釋放五感，首先要做的就是讓心回到身上，因為心為一身之主，只有心回到身上，我們才可以順利地駕馭五感，把注意力放在呼吸，讓呼吸成為身心溝通的橋樑，直到感覺心平氣和為止，接著心存感激接受森林賜與的珍貴禮物：

「耳」：專心呤聽蟲鳴鳥叫及溪流瀑布聲，這是大自然的交響樂，會讓人感到放鬆。

「目」：多層次的綠色點綴著花朵和果實的顏色，讓人彷彿置身於童話故事，綠色植物能消除眼睛疲勞，森林景致可幫助減緩壓力，自然界的色彩是不需要修飾的，放眼望去就是最美麗也是最好的。

「口」：閉口少言藉以涵養神氣，如同樹木一般，看起來雖然安安靜靜，生機卻是潛藏於其中，人本主義哲學家—艾瑞克·弗洛姆曾經說過：「最重要的是學會一個人單獨地待著，而且不看書、不聽廣播、不抽菸、不喝酒。有沒有集中的能力表現在能不能單獨地待著，而這種能力又是學會「愛」的一個條件。」。

「鼻」：在富含氧氣、芬多精和負離子的環境呼吸吐納，會讓人神清氣爽、身心舒暢，好好地享受吧，這可是你與森林彼此交流的大好機會。

「身」：若是可以，不妨於林間走動一番，或是閒庭信步，或是伸展肢體，讓無所從來的清風，帶走無所而去的煩惱。

園區有二個相當具有特色的森林風采，一個是「大樹公寓」，另外一個就是「石頭君的大衣」，這些是地衣、苔蘚、蕨類、著生植物等附著在樹幹、岩壁或是大石頭上，所形成的獨殊景象，千萬不要輕易錯過。

「遊客中心」和「森林小舖」是園區的主要設施，「遊客中心」設有蝴蝶館、森林館、溪流館供人入內參觀，「森林小舖」則是提供輕便飲食服務，整體規劃可說是非常完善。

「滿月圓瀑布」與「處女瀑布」是人氣爆棚的兩大景點

在森林小舖略作休息之後，接下來就要前往園區最有人氣的兩大景點「滿月圓瀑布」與「處女瀑布」，這也是IG爆紅及臉書熱搜景點，此段瀑布步道較為陡峭濕滑，衷心建議使用登山杖較好。前往滿月圓瀑布的路上，會先經過一座「滿月小橋」，在這邊就已經聽到瀑布的水聲，沿著階梯而上，便可以直抵瀑布上方的石壁平台，感受飛瀑狂瀉而下的快感。

「處女瀑布」又稱為「虹紗瀑布」，因為每當天氣晴朗、陽光照落下來，飛瀑中就會產生一道彩虹，從此而聲名大譟，瀑布旁邊設有一座涼亭，可以讓人近距離感受大自然的原始震撼，阿美於是緩緩走進觀瀑台前，迎面撲來的陣陣水氣，清涼徹骨，不僅吹散身上的悶濕酷熱，也帶走心裡的塵囂煩惱，銀河般的白瀑直瀉而下，固然氣勢非凡，奔雷般的聲響不絕於耳，更是磅礡動人，就在這一刻，我彷彿是凱旋而歸的勇者，接受「瀑布」這個國王的豐厚賞賜和洗禮。

此行採取不急不徐的步伐，沿途瀏覽拍照，總共走了6.5公里，共計4個小時又8分鐘，如果計畫安排半日以上的行程，這裡相當適合，「飲水、輕食、登山杖、簡便雨具」 最好準備俱全，以防不時之需，園區深處的地方訊號不是很好，所以結伴同行的方式可能較好。

【園區服務時間】

非假日：08:00-17:00、假日：07:00-17:00

【園區位置及聯絡資訊】

服務電話：02-26720004（管理站）02-26720542（遊客中心，周二休館）

位置：新北市三峽區

地址：237新北市三峽區有木里174-1號

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