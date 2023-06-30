基隆／藍色公路推薦！夕陽夜釣初體驗

身為北台灣門戶的基隆，因其地理位置的關係，不僅遺留許多重要的歷史古蹟，也擁有珍貴的地質景觀和絕美的無敵海景，搭配豐富多樣的美食小吃，和別具特色的信仰文化，交互融合成一股難以阻擋的魅力，成熟且別具韻味，總是吸引無數的旅人前來一睹芳澤，阿美今天特地選擇一條與眾不同的「基隆藍色公路」，為的就是希望可以換個角度，看看那熟悉不過的身影，是否依舊會讓人怦然心動。

大海獨特的味道提醒我們，現在正是享受夏天最好的時候

海釣行程是此行的主要規劃，全程約4個小時，除了初次體驗的釣魚活動之外，還包含了令人滿懷期待的海景導覽。在八斗子觀光漁港集合報到之後，專業的導覽老師先是為我們介紹完整的行程內容和航行注意事項，之後就準備陸續登船，當白色優雅的頂級遊艇出現在眼前時，眾人的目光立刻被它擄去，儘管導覽老師還在解說遊艇的先進科技及安全舒適設計，但是大家的心早跟著它奔馳而去，一同遨遊在藍天大海當中。

當遊艇緩緩駛出港口，一趟美妙的旅程也慢慢揭開序幕，大海獨特的味道提醒我們，現在正是享受夏天最好的時候，千萬不可再錯過，否則只能期待明年。

首先登場的是「望幽谷」和「潮境公園」，接著是「酋長岩」和「象鼻岩」，最後是「茶壺山」和「十三層遺址」，路徑雖然持續向前移動，記憶卻是不停往後回推，以往的時光似乎也隨著波浪的起伏若隱若現，不時將我們推向曾經的美好，明明隔著距離從海上遙望，卻能帶回之前陸地活動的回憶，不斷地將這段行程堆疊到另外一個層次，原來換個角度看，世界果然大大不同。

這場戰鬥比的是誰沉得住氣，沒人想成為輸的一方

海釣的地點確定之後，導覽老師馬上教導大家如何使用釣竿，經過一番充分的講解，大家立刻化身成天才小釣手，各自尋找一處最適合的位置，投身到這場你來我往的戰役。

就算是初體驗，阿美也不敢掉以輕心，因為這場戰鬥比的是誰能沉得住氣，輸的一方不是失去生命，就是沒有面子，魚餌被白咬就算了，一想到它趾高氣昂，大搖大擺，拍拍屁股走人的模樣，任誰都吞不下這口氣，更何況沒有拍到釣魚的照片上傳，總覺得對不起江東父老及眾家姊妹，所以一開始就卯足全力奮戰。

時間一分一秒的過去，釣竿都毫無任何的動靜，看來這次遇到強大的對手了，果然有「太刀魚」之稱的白帶魚不是這麼容易對付的，就在雙方僵持不下的時候，隔壁連中二元的姊姊跑來面授機宜，說時遲、那時快，阿美手中的釣竿突然重重向下一沉，全身銀白身閃閃發光的白帶魚就此收伏，欣喜若狂之際忍不住喊出一聲：「我終於釣到魚了！」，本來這是一場勢均力敵的戰鬥，對手就輸在「貪吃」二個字，本來嘛！誘餌當前，有哪條魚受的了。

他們做的任何事情都是偉大的，因為他們本身的存在就是偉大

行程邁入尾聲之際，阿美和導覽老師分享心得，他提到了船長成立船隊推廣娛樂漁業的原因，原來觀光娛樂只是讓大家親近海洋的一個誘因，最主要的目的，是希望能夠喚起世人對海洋資源保育的重視，回頭一撇看到暗自發光的「十三層遺址」，如同是天空之城般，雖孤寂柔和，卻成為黑夜中最閃亮的一顆星。

總有些人，沒有想過要當一位成功的人，只是勇於堅持自己的道路，選擇去做一位有價值的人，他們做的任何事情都是偉大的，像是守護山林、海洋保育、甚至是捍衛我們生命的全體醫療團隊人員，因為他們本身的存在就是偉大。

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