馬祖／鼎盛香火的傳承 媽祖宗教文化園區記遊

香火鼎盛的馬祖境天后宮，又稱馬港天后宮或南竿媽祖廟，位於馬祖港與馬祖劍碑旁，大殿奉祀主祀天上聖母（媽祖）、臨水夫人等神祇。

而傳奇的媽祖靈穴(石棺)，則位於大殿媽祖神像前方地上，目前以強化玻璃與紅龍柱加以隔離香客與訪客，靈穴上則勒石載文《媽祖靈穴記》。

《媽祖靈穴記》全文如下 (為方便閱讀，先為文章加上標點符號)：

「媽祖靈穴記

天后媽祖，閩莆田湄洲嶼林氏女，名默娘，秉性賢淑，事親至孝。其父捕魚罹難，投海覓救，卒以身殉，負屍漂流至昔稱南竿塘斯島現址。鄉人感其孝行足式，乃厚葬於此。嗣後，常顯神靈護佑漁航。民感慈德，立廟奉祀，尊為媽祖，勒封天后。本境因后名，馬祖澳列島亦因后稱馬祖。今廟遺墓石卽為后之靈穴，庇佑歷千載，覃恩浩蕩，坤德長垂。勒石永誌。

民國九十一年三月歲次壬午梅月立」

據說往昔大陸方面人士欲將媽祖遺骨迎回湄洲，但每每開挖靈穴時都有狀況而作罷，加上此訊息無法考證，目前仍盛行此地為世上唯一媽祖靈穴。此外，馬祖籍「登山怪傑」李小石於多年前登世界第一高峰聖母峰所帶之媽祖神像，現亦供奉於於此。

由馬祖港旁海岸邊，沿著朝聖步道往上，再接續陡峭的中軸步道後，便可來到山坡上瞭望台與高度 29.6 公尺、以 365 塊花崗岩為主結構雕琢而成的媽祖巨神像所在地。

四處拍照後，再由祈福坑道，也就是一旁的媽祖神轎下方 ( 象徵「鑽轎腳」) 走入坑道，也算是可以閃避烈日照射的一個好通道。據說這祈福坑道當初原本只是媽祖指示要放置神轎的位置，但開挖後卻發現一條舊戰備坑道。坑道出口處，位於後山步道中段，這些地點串聯起完整之「媽祖宗教文化園區」。

祈福坑道內

祈福坑道內

祈福坑道出口

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