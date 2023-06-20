新北 / 感受海洋的療癒力！台2線上熱拍景點

夏天了，來去海邊放鬆，總能在看海、聽海和聞海中，感受藍海的療癒力，信嗎？我信啊！接續開心趴趴走的計畫「台灣漁港探索」目標，來到了北海岸風景區，新北市萬里區。

萬里區裡有野柳、東澳、龜吼、萬里四個漁港，其中萬里漁港是比較不為人知，也少有網友談及的寧靜小漁港，不若較大的野柳漁港和有漁夫市集的龜吼漁港熱鬧。

旁邊還有個2020年落成啟用的 網拍熱點 「幸福廣場」，以地中海風情的3D彩繪聞名，緊鄰在基金公路蔚藍海岸旁，啟用以來成為北濱公路台2線上新的熱拍景點。

【萬里漁港】又稱瑪鋉漁港（鋉音ㄙㄨˋ）

萬里漁港為第二類漁港，漁船多至沿近海及澎佳嶼海域漁場作業，部份漁船當日往返部份漁船作業數日，另至南中國海作業漁船，一航次約30天，距離約600海浬。主要從事延繩釣、一支釣、棒受網、單船拖網、刺網等漁業。漁獲物有鰹、小卷、魩、鱙、蟹類等。

相傳「瑪鋉」二字 是由萬里地區原住民族名而來 ， 屬於「馬賽（瑪鋉）族」，而這馬賽族即一般人所說的凱達格蘭平埔族。

直至今日，萬里鄉的主要道路仍延用原來「瑪鋉」這個舊稱當路名。 而源於陽明山國家公園，沿汐萬公路，蜿蜒而下清澈的溪流，則被稱為「瑪鋉溪」，於萬里漁港左側出海。 由此可見當地人對於「瑪鋉」的情感。（網路資訊）

萬里漁港不大，天晴時是個非常藍調的漁港，好看也很好拍！

萬里漁港旁有個小綠地，好多隻的螃蟹裝置，綠地上的草都長得高高的，蓋住了行人走的紅磚道，看來確實是寧靜的遊客稀少之地。走上漁港旁邊視野遼闊萬里大橋上，還能夠用全景的角度觀賞北台灣海灘玩樂天堂的翡翠灣海水浴場和瑪鋉溪出海口，這二個若景點同時順遊，玩上一天都不夠。

⬇︎這是什麼？ 是 抓螃蟹的籠子，在野柳漁港也看過很多。

每當來到不熟悉的景點時，靠著google map 指引方向，連周邊景點美食同時得知。

【萬里幸福廣場】

萬里區公所斥資400多萬元改造空地成為「鍾愛一生 ， 萬里 幸福廣 場」，就設在台２線公路 旁 ，廣場裡設有數個設計感十足顯著的藍白色線條框框拍照地景、圍牆彩繪、景觀座椅，旁邊還有免費停車塲，開車來非常方便。

用框框來框住島嶼風景，海上基隆嶼被框住了喔！

相機不離手，可以玩很久的拍拍之地

藍白框框的設計，由一根根橫、直式木條組合成，光線從空白之處照射，光影的魔幻，透過攝影技巧和構圖變化，攝影師可以們玩很久的場景。午後來更發揮光影之魅力，我第一次來的時候，相機幾乎不離手的玩很久。

眺望基隆嶼中，敲響幸福之鐘，愛情萌芽進行中.......

萬里拳頭石在這附近， 漲潮的海岸，讓我的眼光注目在湛藍海洋之美，回家才想起，併入下回拜訪附近的獅子公園，再來找它。

美麗的海洋，對面那一方是哪兒呢？是野柳吧！

幸福廣場旁的海邊

沿岸礁岩，白浪滔滔

一進一退潮水拍打中

漲潮時沉浸在海水里

乾潮時，又赤裸裸的浮現於沙灘上

突然想起看海的那個人

看海的日子，是不會寂寞的

不開心的事，交給大海

它能裝下很多的，也將帶走所有的不開心～

以為這是萬里拳頭石，半浮出海面，顯然它不是，可也是好看的石頭。

⬆︎⬇︎退潮時，才看得清，這塊岩石的全貌，還有好多大大小小的礁岩在岸邊，看著浪花拍打中的它們，竟忘到無憂，療癒極了！

⬇︎⬆︎萬里漁港旁的萬里安檢所/海巡署第二岸巡隊瑪鋉留置室的彩繪牆面，開車來時，導航設這個位置就對了 （地址：萬里區獅頭路15-3號 ）。

緊臨著沙灘上方的幸福廣場，左左右右的來回走著，感受到的是藍海和藍白的療癒力，踏上寧靜的小漁港，再順遊翡翠灣海灘和走進瑪鋉老街，可以玩上一天。第一次拜訪之後，看到了萬里區公所官網所介紹的萬里，真是魅力無窮，之後我又來了二次～

官網 這麼說： 「 萬里位於北台灣美麗的濱海廊道，岬角與海灣相間，獨特的海岸地形，從獅子公園到這裡幸福廣場、萬美海水浴場、翡翠灣、全國最美的維納斯海岸線、駱駝峯、野柳地質公園像極了一顆顆被串連起來的珍珠項鍊，而閃耀珠光的幸福廣場，非常適合新人來拍婚紗照，這裡的天然美景將營造最幸福夢幻的濱海婚禮，以藍白為基調，與海景相輔相成，營造地中海風情，成為民眾觀海拍照的熱門景點。」

是不是和卡娃思一樣的心動了呢？

⬇︎卡娃思攝影＿幸福廣場拼圖

⬇︎萬里區公所官網揭露的幸福廣場，超有魅力的圖片

【 萬里漁港＆幸福廣場】資訊

地址：新北市萬里區瑪鍊溪溪口右側，上下車站牌「萬里海水浴場」，經過白宮行館沙灘溫泉度假村往東走10分鐘以內步程。

國光客運：台北車站東3門外，國光客運1815往金山。

大台北公車、基隆客運：

⒈從基隆火車站：大台北公車862,789,790

⒉從金山：基隆客運953（含區間車）,790

⒊從淡水：大台北公車862