桃園／桐花飄落五月雪 虎頭山風景區

迎接夏天來臨前絕對不能錯過的油桐花季，因為才剛搬來桃園不久，我選擇離家不遠的 虎頭山風景區來賞桐花。

虎頭山風景區鄰近桃園市區，地勢居高臨下視野極佳，為城市景觀保留了豐沛綠意，因而享有「桃園後花園」的美譽，公園內規劃有多條步道系統，每天都有許多居民來公園運動晨操，假日的人潮更是暴增，每年4-5月是桐花季節，可以一邊爬山健行一邊欣賞桐花美景。

經國梅園位置在虎頭山風景區入口處上方，為紀念蔣 經國先生而設立，以素雅的白牆藍瓦搭配半月型拱門，園內種植多種花草樹木，冬末春初有暗香浮動的潔白梅花，春末夏初油桐花飄落織成的雪白花毯，一年四季都有不同的景緻吸引民眾上山接近大自然。

拱門旁就有一棵高大的 油桐花，白花隨風紛紛飄落，把階梯鋪成雪白 地毯，讓人不忍心走上去怕踩壞了。

走入園區映入眼簾的是讓人咋舌驚嘆的一處又一處雪白花毯 ，只是 油桐樹太高看不見花 ，只有滿地落花 。

人家都說油桐花落花最美 ，我也來拍拍草地上和樹葉上的落花 。

看到了懸浮在半空中的落花 ，以前都以為是拍照技術好才能拍到 ，自己拍了才知道原來是落花剛好被蜘蛛絲絆住停留 ，很像是飄落的花 ~

沿著山徑而上除了高可蔽天的樹木之外 ，園區也有種植40多種竹子 ，行走其間 滿眼綠意 、舒人心胸 。

好心的山友看我拿著相機在拍，告訴我上面有一處生態池飄滿落花 ，叫我一定要去拍 ，緩緩走上階梯果然沒有讓我失望 ，水池裡雖然水不多 ，但 雪白桐花點綴水面 ，憑添不少詩意 。

水池旁2棵 油桐樹算很大棵的 ，老樹幹旁的落花無數 ， 滿地5月雪，所以很多人都說 ~ 油桐花落花最美 !

離開經國梅園我們驅車往上來到 「明倫三聖宮」 ，宮 廟主祀關聖帝君，因此廟內可見關公各式塑像和大關刀，廟宇建築採宮殿式風格，殿內木雕石雕相當精緻 ， 入口處的九龍壁雕栩栩如生 。

( 九龍壁雕 圖來自官網 )

這裡算是虎頭山風景區的制高點 ，可以俯瞰桃園市區 ，山坡上五月雪 油桐花白花點點 ，漂亮極了!

山友告訴我們明倫三聖宮後山步道 ，可以環山走一圈 ，山路平坦好走 ，沿途又可看到桐花 。

這是沿路拍到的桐花 ，只是大都被樹擋住很難拍 。

登山步道入口處的這棵油桐樹算是此行拍到最完整的 油桐樹 ，樹沒有很高大又可以接近拍攝 油桐花 。

台灣的油桐樹大都為千年桐及三年桐，皆為日據時代日本人從大陸引進栽培，千年桐更佔台灣油桐樹比例的95%以上 。

過去，油桐樹是台灣重要的經濟作物，因此廣泛種植，尤其以客家人聚居的桃竹苗地區及中部山區栽植最多，所以每當四、五月春夏交替時節，都可以欣賞到油桐花滿山遍布的雪白美景，尤其是桃園、新竹、苗栗一帶客家庄更是白雪紛飛，形成初夏台灣最美的風景。

拍桐花時也很幸運拍到一隻來 採花蜜的斑蝶 ~

我們沿著登山步道行走 ，有幾處也是形成桐花毯步道 ， 十分浪漫漂亮。

落在 山泉小水漥和草地上的落花，我見猶憐 。

有遊客帶著小人偶和桐花一起入鏡，我也借來拍 。

自忖年紀大體力 、腳 力衰退 ，已經 很久沒有爬山了，今天雖然沒有走很多山路 ，但一萬步加上有些地方有階梯 ，對我來說已經很吃力了 ，不過能欣賞到雪白桐花五月雪 ，也算是不虛此行啊 ~

~ 2023.04.28.于桃園虎頭山 ~