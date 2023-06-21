台北／大稻埕散步地圖！探訪南街 4+1 巷的小漫遊

過去大稻埕為臺北最繁華的物資集散中心，以茶葉與布料的貿易為主，留下許多歷史建築、傳統藝術、民俗文物和名人故居，這些文化資產在近年刻意的保護下，透過各式節慶活動、美食小吃與民俗信仰，重新活絡商圈巷弄的經濟發展，也是海內外遊客指定造訪的景點，如：霞海城隍廟的月老求紅線、永樂市場內繽紛多樣的花色布匹，還有慈聖宮廟前的小吃一條街。

若是想要認真走一回，細細品味大稻埕的人文風采、生活氛圍，短短的一整天是不夠的。挺喜歡走讀系列的導覽行程，透過感官的內在體會，空氣與時光的沉澱，聆聽我所不知道的往事，在山牆、窗櫺、街屋的生活細節中，發掘醞釀其中的感動，這些生命刻痕的交會，在散步足跡譜下對話的篇章。

歷史懷舊主題的洋樓商行，往往有些都市傳說，除了閱覽書籍文字，聽聽達人的 Podcast 介紹，親自走一趟更有視覺饗宴的收穫。突然有一大段空檔的下午，本來想去《郭怡美書店》朝聖，結果搞了烏龍走錯地點，才有機會在南街 4+1 巷（咖啡街、職人巷、布料街、歌謠巷、廟前街）悠悠晃晃享受散步的心情。至於其他大稻埕藝埕和美食，就再找時間慢慢吃了。

後疫情時代的大稻埕，路上不時可以聽到英日文、粵語口音的遊客，在騎樓走道間川流不息。我抱著觀光客的心情，對著《南街 4+1 巷》店家門市探頭探腦，一間間新舊並陳的商業空間，不乏裝潢美氣氛佳的人氣商家、品牌酒吧和餐酒館，或是人體紋身與標本選物店，還有客製化手工皮雕、彩妝霧眉和乳暈美化、訂製洋裁與材料行，等等的手工藝服務，最多的是飄著香味、提供甜點、搭配音樂強調氛圍的咖啡屋。

相較於常見的營業空間，六館街展示版畫藝術的《岩筆模》，與歌謠巷進口民族風品牌和雜貨的《異流》，在廟前街有老台北氣息和黑膠舊物的《喵仔間》，似乎更合我的胃口；若想體會感受北印度風情的卡達克古典舞、薩朗琴、西塔琴，可以花點時間走進《印度文化市集工作室》洽詢課程；座落在港仔溝（今西寧北路）上，創作「望春風」、「四季紅」等多首臺灣著名歌謠的作詞者的《李臨秋故居》，目前僅接受團體預約參訪。

行走漫步發現許多隱藏版的小店，巷弄風景不同熙熙攘攘的熱鬧大街，觀光遊客少也步調寧靜，望著居住在此的人家，想起「歲月靜好」這個詞，或許他們的家族在大稻埕曾有輝煌的一頁歷史。在門前藤椅上閒坐的老婦人，應該是街區最佳的歷史口述者，她人生歷練的故事想必精彩，但是我沒有過去攀談，畢竟疫情未退散前，怕過於唐突引起反感。

轉到車水馬龍的路口，眼前的城市景象不陌生，忽然路過這一間滿滿異國情調的《亭在二六九市場咖啡餐酒館》，門口 MENU 上的老歐洲咖啡、茶、酒，還有異國風情經典傳統料理，腦海中浮現的是2017年3月停業的《佬墨的日出》，那時年輕沒錢出國，只好在異國餐廳想像身處美洲街頭的浪漫時光，享受墨西哥式的 TEQUILA 情調，滿足我一秒就出國的奇想。

#地圖車票

【延伸閱讀】我和老媽的隨興小旅行 享受擁有珍惜當下的幸福！

【更多文章】NOWA 50+ 的風景 Blog

歡迎追蹤【NOWA 50+ 的風景】FB粉專與我互動！