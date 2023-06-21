馬祖／馬祖戰地文化據點 南竿勝利堡

勝利堡，又稱為「馬祖戰地文化概念館」，於 2017 年 11 月起營運，以往的勝利堡為馬祖戰地心臟南竿島上的一號據點，館內展示諸多馬祖戰地文化資料。該據點設立於凸出的島礁上，後方為台電之馬祖珠山發電廠，負責以火力殲滅福澳港來犯之敵的重責大任。

踏入勝利堡內，一段長坑道映入眼簾，其據點格局狹長，另有二樓空間，抵達據點中心位置，可見政戰室、廚房、寢室、軍械室等配置，坑道續往前，連接著兩機槍堡與一個五七戰防砲堡，砲堡上方設有水滴狀的消音椎。而五七戰防砲堡為梯形空間，射口上方畫有目標寫景圖，左右兩側牆面則畫有戰備資訊，至此，不禁令我回想起以往於獨立連「背值星」時，於砲堡前點名並對阿兵哥下達操砲演練指令之往事。

來到二樓戶外觀景平台，雖設有數個座位，但因天氣炎熱，不耐久曬，變隨即下樓回到堡內。

看著勝利堡展示的老照片、戰史介紹板與射口的目標寫景圖，想到目前的台海緊張氣氛，再聯想起前一陣子的兵役役期爭吵，在義務役服役役期是兩年甚至是三年的人看來，四個月役期延長到一年，也還稍嫌不足，但是四個月的役期，倒是可以視為「暑期戰鬥夏令營」也不為過。

南竿勝利堡充滿歷史與戰地文化價值，不僅可以了解當年戰備狀況，還能欣賞到馬祖獨特的風景和建築風格，非常值得探訪。

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