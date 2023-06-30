苗栗／親子旅遊野餐景點推薦！煮溫泉蛋,免費足湯,滑索,高腳屋滑梯...

週休二日帶小朋友去奔跑玩耍+放電、野餐！苗栗泰安鄉的苗栗泰雅原住民文化產業區的「打必拉斯溫泉公園」可以溫泉煮蛋、有免費足湯，一旁的「WAKHUL高腳屋親子公園」，彷彿座落大自然裡的親子公園，有高腳屋滑梯、滑索，也可以逛逛園區裡的泰雅文物館，肚子餓了就去清安豆腐街(洗水坑老街)，吃吃黑白臭豆腐、原住民和客家料理！

週休二日安排個苗栗泰安的溫泉美食之旅，開車走高速公路轉72快速道理，方便就能抵達。

打必拉斯溫泉公園，位在苗栗泰雅原住民文化產業區裡，只要順著指標往苗栗泰雅原住民文化產業區即可，園區入口處兩排有停車位

入口處有許多原住民美食攤位，原滋味部落市集只在假日才營業唷！

打必拉斯溫泉公園是近年打造的新設施(週六日開放)，有溫泉煮蛋池和溫泉泡腳池，剛好苗栗泰安鄉溫泉區，今年在交通部觀光局舉辦的2022- 2023台灣好湯-溫泉特色選拔活動，從19大溫泉區中脫穎而出，榮獲了「金泉獎」，媒體的亮點都聚集到了苗栗泰雅原住民文化產業區

溫泉泡腳池，引入了泰安的美人湯碳酸氫鈉泉，泡起來腳會滑滑的，不會太燙，小朋友開心的玩水，是個親子活動的好去處

日式風格的小涼亭，另外還是有沖腳區，進入泡腳池之前要先洗腳，結束覺得腳滑滑不習慣也可以來沖一下水

另外一個亮點是溫泉蛋池，大家聚在溫泉池旁邊煮蛋挺趣味

把蛋蛋放到竹簍裡頭，再放進溫泉水池裡，就可以到處去玩玩，等待蛋被溫泉煮熟

現場偶有工作人員指導如何煮蛋，不知道該煮多久可以問問左右鄰兵

WAKHUL親子公園，也在苗栗泰雅原住民文化產業區裡頭，有寬敞活動場地，和新穎遊樂設施，讓小朋友來放電玩耍，大人輕鬆的休閒野餐

與其他親子公園不一樣，WAKHUL親子公園有漂亮的自然景觀，彷彿是在大自然裡玩耍

刺激又好玩的滑索，盪到另外一邊，會如盪鞦韆般飛離地面，然後再滑回起點，適合年紀大一點的小朋友

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