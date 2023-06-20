花蓮／研海庄的那一天．夜之蘇花

過了五點，我們離開花蓮市區、過了太魯閣樹，一路向北踏上歸途。

去程我們沒在崇德休憩區停下看看清水斷崖，回程是一定要停一下了，黑嘉莉本以為天色漸漸暗下的的太平洋可能會看不到什麼了，事實上，即便海面轉暗，還是可以看到遠方斷崖的模樣。

我們在這裡逗留五分鐘，繼續北返。

本來我預計是要一鼓作氣衝回龍潭的，黑嘉莉不同意，她說現在都幾點了、回到龍潭都幾點了？我這個三餐按時吃的人怎麼可以又拖延用餐時間？我說，不然到南澳的時候再吃？她想了幾秒鐘，反問我大概要多久才會到那邊？我說可能四、五十分鐘，她問可不可以早一點？我說，不然就到台泥DAKA園區看看？

她有點無奈，因為她曉得台泥DAKA園區這個時間其實沒啥東西好吃了，只剩小七吧。

我們在台泥DAKA園區上了廁所，果然沒啥好吃了，黑嘉莉緊張起來，她怕我真餓到，可是南澳她覺得沒值得停下來吃的餐館，雖然要在正常晚餐時間吃飯，但也不想妥協自己的胃口，我說，再上去就是南方澳了哦！

黑嘉莉眼睛一亮，可以來去南方澳看看！

於是我們過了南澳也過了東澳，最後來到蘇澳與南方澳，趣味的是，黑嘉莉居然現在才曉得南方澳的地理位置何在，她說即使去過很多次，但每次去都不是自己開車，哪會特別去記南方澳在什麼地方？

我覺得她腦子裡一定沒有台灣地圖清楚的模樣。（笑）

終於來到南方澳，時間是七點十五分，雖然距離所謂的正常晚餐時間已經有點誤差，黑嘉莉為此更是心懷忐忑，但我覺得沒差，反正晚餐都是要吃的，只要不太晚回到家都可以。

南方澳漁港

我們停好車，她找了一間剛剛路上滑到的餐廳－－「阿芬鮮魚湯」，一來這間網路評價還不錯、二來除了海產也有我常吃的餐點，我倒是覺得只要有她喜歡吃的就好，我吃什麼都方便，沒特別什麼不能吃的。

炒個飯和菜、一份鯊魚煙，再來一碗鮮魚湯，今晚這樣就可以了。

炒飯一份

鯊魚煙

炒個高麗菜

鮮魚湯

黑嘉莉問我這兩天怎麼樣？有沒有放鬆舒服的感覺？我想了想，沒有特定目的的小旅行是新鮮嘗試，以往我們出遊比較常規劃三天兩夜，兩天一夜的旅行甚少，即便有也都在北部活動，這次兩天一夜衝花蓮在體力上或許是新挑戰，幸好回程時間不算晚，一切都還在掌握之中。

南方澳

黑嘉莉得知我的想法後，笑說兩天一夜可以去的地方很多，或許改天我們就有機會體驗哦！

嗯？改天？