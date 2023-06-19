馬祖／酒香滿溢！走訪馬祖酒廠與八八坑道的釀酒歷史軌跡

馬祖酒廠原名為「中興酒廠」，下轄「南竿廠」與「東引廠」，為台灣緯度最高的島嶼型酒廠，其地理緯度與中國貴州茅台、四川五糧液、瀘州老窖之釀酒條件相似。著名之「元尊陳高」為南竿廠之產品，主打窖藏八八坑道系列的馬祖高粱酒；東引廠則以生產東湧系列高粱酒為主，曾獲選為總統府指定迎賓國宴酒「東湧陳年高粱酒」則為東引廠所產。

於馬祖酒廠南竿展示館內之開放區域可參觀製酒器具、歷史酒品陳例與酒品試飲，如欲購買酒品充當伴手禮，當然可與此地直接購買。

(謎之音：「馬祖公營機構因為『不與民爭利』，所以，確定要在酒廠買酒嗎？福澳港旁的店家也有宅配與打包服務耶！」)

因南竿展示館佔地不大，故隨即轉往八八坑道參觀。

八八坑道於軍管時期為國軍馬防部之戰車坑道，後因坑道中段塌陷，馬防部將戰車撤走後，曾充當馬祖電信局辦公處所與電信機房。位於馬祖南竿酒廠大門左方過圓環路口不遠的斜坡處左方，現為馬祖酒廠窖藏老酒與高粱酒之處所。遊客近其坑口，即可聞酒香滿溢。

早期八八坑道窖藏廣告之印象廣植人心，然現今坊間之「八八坑道」高粱酒已非馬祖高粱酒；如欲採購馬祖酒廠之酒類，除上述「元尊陳高」、「東湧陳年高粱酒」之外，購買前建議仔細觀看包裝上之「產地」，以免購得「Made In Taiwan」之酒品。

(謎之音：「馬祖某些在地觀光景點所販售之酒品，實為台灣某縣市之民營酒廠所代工！」)

走進內部長年維持攝氏１５～２０度之八八坑道，可謂涼爽愜意，於花崗岩中鑿出鬼斧神工之坑道，又是另一種戰地風光。如今變身為「儲藏酒窖」，加上廣告行銷推波助瀾，八八坑道已然成為馬祖旅遊必訪景點。

主通道入口附近為罈裝陳年老酒儲存區，接續為約莫一人高之罈裝馬祖老酒儲存區，次通道為陳年大麴高粱儲存區，計有元尊陳高、陳年高粱與陳年大麴三種酒類；陳年老酒儲存區放置的陳年老酒因停產之故，存量賣完為止，賣一甕少一甕、更顯珍貴，據說往昔曾有對岸人士以小三通方式前來蒐購陳年老酒。另因坑道中相對潮濕，除地面濕滑外，隨處可見儲存區酒甕與儲存槽上有黴菌生成，然坑道內酒香滿溢，可謂愛酒人士之聖地。

馬祖酒廠成立於 1956 年

陳年大麴高粱儲存區，計有元尊陳高、陳年高粱與陳年大麴三種酒類

八八坑道窖藏酒品介紹牌

次通道之儲存槽區

儲存槽上方一樣佈滿黴菌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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